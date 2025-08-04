Стартували пошуково-ексгумаційні роботи українсько-польської експедиції у Львові. ФОТОрепортаж
На території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові розпочала пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського українсько-польська експедиція.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що військові загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецького війська. Вони були представниками різних національностей.
"Роботи проходять у межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій", - зазначили у міністерстві.
Керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко розповів, що цвинтар проіснував до 1960-х років, а остаточно був ліквідований у 1987-му. У 1990-х роках був встановлений символічний дерев’яний хрест із написом польською: "Жовнірам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 р."
Орієнтовно ексгумаційні роботи триватимуть до 30 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль