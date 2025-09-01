Завершена эксгумация захоронений польских военных во Львове

Во Львове завершилась совместная украинско-польская экспедиция на территории бывшего кладбища на Збоиськах, где в сентябре 1939 года во время обороны Львова от немецкой армии погибли десятки военнослужащих Войска Польского.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, специалисты работали над эксгумацией захоронений более четырех недель. Было обнаружено две погребальные ямы размером около 2,5 на 4 метра, расстояние между которыми составляет примерно два метра. По архивным и историческим данным, в первой яме похоронили воинов, погибших в бою 12 сентября, а во второй - павших несколькими днями позже.

По результатам исследований, в двух захоронениях может быть от 40 до 50 человек, однако точное количество установить сложно: захоронения военных частично пересекались с более поздними гражданскими захоронениями 1950-1960-х годов, что нарушило целостность скелетов.

Также во время экспедиции обнаружено, что все погибшие были в военной форме и имели личные вещи - зубные щетки, зеркальца, религиозные медальоны. Обнаружено 11 идентификационных жетонов, на которых указаны имя, фамилия, год рождения, призывной пункт и вероисповедание. В то же время, не хватало обуви и поясов с подсумками и штыками, вероятно, их сняли после боя как трофеи.

Рядом с польскими военными также найдены вещи немецкого происхождения, в частности - часть шлема и фрагменты немецкого жетона. Это подтвердило показания местных жителей, что на этом месте могли быть похоронены и немецкие солдаты.

Сообщается, что после эксгумации специалисты отобрали ДНК-пробы, чтобы идентифицировать погибших и передать останки их семьям. Перезахоронение найденных останков с соблюдением ритуальных и христианских традиций запланировано на первую неделю октября на кладбище в Мостисках Львовской области.

В Минкульте добавили, что в конце сентября запланировано начать раскопки в селе Юречкова вблизи Перемышля, где по архивным данным могут быть похоронены воины Украинской Повстанческой армии.

