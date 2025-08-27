Президент Польши Навроцкий встал на сторону России, - Rzeczpospolita
На четвертом году полномасштабной агрессии РФ против Украины президент Польши Кароль Навроцкий стал на сторону агрессора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Rzeczpospolita.
Автор материала Зузанна Домбровская отмечает, что политика Польши сосредоточена на победе в выборах, что является более важной целью, чем просто управление страной и реализация государственных интересов.
Она считает, что Навроцкий, благодаря своим взглядам, принадлежности к поколению и имиджу имеет высокие шансы сформировать правую критическую массу с партиями Право и Справедливость (ПиС) и Конфедерация, которая будет бороться на выборах за конституционное большинство.
"Неслучайно он слепо подписал Торунскую декларацию Славомира Манцена - это была инвестиция. И если политики правящей коалиции не предоставят президенту сильного спарринг-партнера, правые достигнут своей цели", - отметила журналистка.
Она отметила, что Навроцкий с начала своей политической карьеры придерживался антиукраинской позиции. Он - не один такой среди мировых лидеров. Однако ты или поддерживаешь жертву агрессии, или становишься на сторону агрессора.
"Но эта альтернатива президентскому лагерю явно не нужна: важны внутренняя политика и наша собственная война миров", - считает автор.
"Почему антиукраинские настроения должны быть тем клеем, который скрепляет будущую правую коалицию? Конечно, все вытекает из общественных настроений. Именно эти настроения питают политиков. А потом политики еще больше их усиливают.
Как следствие, спираль неустанно раскручивается. Мы уже видим акты насилия, конфликты между случайными лицами в общественных местах и дискриминацию детей со стороны их сверстников", - добавила Домбровская.
Автор отметила, что сначала все это казалось попыткой Кремля повлиять на поляков, создавая фейковые сообщения и видео, однако на самом деле российский нарратив сейчас побеждает.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.
Известно, что польское правительство готовит решение, которое будет регулировать вопрос оказания помощи всем иностранцам в Польше.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти де ті методички дістав?
дружитидружно смоктати кацапський хєр. Хіба шо країни Балтії не погодяться і їм показово наваляють.
Ну що ж, Польща як завжди паде через тиждень після України і буде дуже бідкатись всім на несправедливість. ДОРЕЧІ - поляки теж ділили Чехословаччину а потім нили коли німці ділили їх
до влади в світі приходять уйобки
Бубнять як якусь мантру - під час війни вибори неможливі...під час війни вибори не можливі...Чому? - тому що ми так записали...ми так записали..._Так подохнете ж, дурні...
-Що ж, здихати так здихати...здихати так здихати...-То дайте вже хто по макітрі тому дурню - бо воно саме здохне і нас за собою потягне.
У Польщі уряд із прем'єром може вести незалежний курс навіть попри президента - так і робить Туск зараз.
В Україні ж, якщо президент слабкий чи проросійський, - країна паралізується, бо всі силові та зовнішні важелі в його руках.
Тому Польща має вбудовану страховку від «проросійського президента», а Україна, на жаль, поки ні.
отака хня українці! кремль вибере потрібного й цього разу - бо сьогодні він ПРавить бал на БанковійТатаровим та Єрмаком
- Якаб політика не складалась в Польщі наразі, ми маємо виважено і професійно вибудовувати наші відносини. (...хоча можна цього не робити. якщо нас не цікавить результат...)
Её не отравит сосед
И с другом не будет драки...
"Конечно, Навроцкий подкинул Медведеву пищи. И Медвед, (кратковременно выйдя из запоя) - аж в штаны наложил от радости. Имеет право.
що висрав медвед - за силлю
Парламентсько-урядова модель (інколи називають «змішана», але фактично урядова).
Президент - обирається всенародно, але виконує символічні та арбітражні функції.
Влада зосереджена в уряді (прем'єр і Рада міністрів).
Якщо президент і прем'єр у конфлікті - переможе уряд, бо має фінанси, армію, законодавчу підтримку.
Залишилося мало часу , щоб вона не доросла до повного антиукраїнства, історичне підгрунття є , а на Банковій Єрмакодипломатія та уся ідеологія властвування ПР у ВР до цього доведе .
лиш подивіться дискусію про міжнародні заяви Навроцього на ЦН - СКІЛЬКИ БОТІВ запустив ПОДЛЯК !!!
Ляхи, а ви станете щасливими, якщо Україна визнає "волинську трагедію"?
Ляхи, ану спитайте у пуйла з ведмедиком, чому вони вам літак досі не повернули. Чи ше не пора? Чи, може, вкотре не бажаєте почути аідповідь "пашлі ви найух !"
Взагалі треба бути тормозом щоб туди зараз їхати.