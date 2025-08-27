На четвертом году полномасштабной агрессии РФ против Украины президент Польши Кароль Навроцкий стал на сторону агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Rzeczpospolita.

Автор материала Зузанна Домбровская отмечает, что политика Польши сосредоточена на победе в выборах, что является более важной целью, чем просто управление страной и реализация государственных интересов.

Она считает, что Навроцкий, благодаря своим взглядам, принадлежности к поколению и имиджу имеет высокие шансы сформировать правую критическую массу с партиями Право и Справедливость (ПиС) и Конфедерация, которая будет бороться на выборах за конституционное большинство.

"Неслучайно он слепо подписал Торунскую декларацию Славомира Манцена - это была инвестиция. И если политики правящей коалиции не предоставят президенту сильного спарринг-партнера, правые достигнут своей цели", - отметила журналистка.

Она отметила, что Навроцкий с начала своей политической карьеры придерживался антиукраинской позиции. Он - не один такой среди мировых лидеров. Однако ты или поддерживаешь жертву агрессии, или становишься на сторону агрессора.

"Но эта альтернатива президентскому лагерю явно не нужна: важны внутренняя политика и наша собственная война миров", - считает автор.

"Почему антиукраинские настроения должны быть тем клеем, который скрепляет будущую правую коалицию? Конечно, все вытекает из общественных настроений. Именно эти настроения питают политиков. А потом политики еще больше их усиливают.

Как следствие, спираль неустанно раскручивается. Мы уже видим акты насилия, конфликты между случайными лицами в общественных местах и дискриминацию детей со стороны их сверстников", - добавила Домбровская.

Автор отметила, что сначала все это казалось попыткой Кремля повлиять на поляков, создавая фейковые сообщения и видео, однако на самом деле российский нарратив сейчас побеждает.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.

Известно, что польское правительство готовит решение, которое будет регулировать вопрос оказания помощи всем иностранцам в Польше.

