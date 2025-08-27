РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9612 посетителей онлайн
Новости Антиукраинские заявления в Польше Украинцы в Польше Украинские беженцы
9 761 48

Президент Польши Навроцкий встал на сторону России, - Rzeczpospolita

Антиукраинские заявления в Польше. Почему Навроцкий встал на сторону РФ?

На четвертом году полномасштабной агрессии РФ против Украины президент Польши Кароль Навроцкий стал на сторону агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Rzeczpospolita.

Автор материала Зузанна Домбровская отмечает, что политика Польши сосредоточена на победе в выборах, что является более важной целью, чем просто управление страной и реализация государственных интересов.

Она считает, что Навроцкий, благодаря своим взглядам, принадлежности к поколению и имиджу имеет высокие шансы сформировать правую критическую массу с партиями Право и Справедливость (ПиС) и Конфедерация, которая будет бороться на выборах за конституционное большинство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вето Навроцкого на закон о помощи украинцам в Польше может иметь разрушительные последствия, - Туск

"Неслучайно он слепо подписал Торунскую декларацию Славомира Манцена - это была инвестиция. И если политики правящей коалиции не предоставят президенту сильного спарринг-партнера, правые достигнут своей цели", - отметила журналистка.

Она отметила, что Навроцкий с начала своей политической карьеры придерживался антиукраинской позиции. Он - не один такой среди мировых лидеров. Однако ты или поддерживаешь жертву агрессии, или становишься на сторону агрессора.

"Но эта альтернатива президентскому лагерю явно не нужна: важны внутренняя политика и наша собственная война миров", - считает автор.

Читайте: Навроцкий проведет встречу с Трампом: будут обсуждать, в частности, Украину

"Почему антиукраинские настроения должны быть тем клеем, который скрепляет будущую правую коалицию? Конечно, все вытекает из общественных настроений. Именно эти настроения питают политиков. А потом политики еще больше их усиливают.

Как следствие, спираль неустанно раскручивается. Мы уже видим акты насилия, конфликты между случайными лицами в общественных местах и дискриминацию детей со стороны их сверстников", - добавила Домбровская.

Автор отметила, что сначала все это казалось попыткой Кремля повлиять на поляков, создавая фейковые сообщения и видео, однако на самом деле российский нарратив сейчас побеждает.

Читайте также: Навроцкий анонсировал законопроект о приравнивании "бандеровского символа" к нацистским и коммунистическим

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.

Известно, что польское правительство готовит решение, которое будет регулировать вопрос оказания помощи всем иностранцам в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше скандал из-за отсутствия делегации страны на встрече Трампа, Зеленского и представителей Европы в Вашингтоне

Автор: 

Польша (8630) Навроцкий Кароль (42)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Класика...все як завжди просто. Нічого нового ще - Тарас Шевченко про ляха та москаля писав які танцюють на кістках України.

Ну що ж, Польща як завжди паде через тиждень після України і буде дуже бідкатись всім на несправедливість. ДОРЕЧІ - поляки теж ділили Чехословаччину а потім нили коли німці ділили їх
показать весь комментарий
27.08.2025 15:19 Ответить
+23
Поляки скочуються до нацизму.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:17 Ответить
+16
ну по суті нова польська влада - відверто антиукраїнська ..як і угорська
показать весь комментарий
27.08.2025 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поляки скочуються до нацизму.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:17 Ответить
Та да, у методичках ще гєббельса було вказано- сій ворожнечу між союзниками і вони обидва ослабнуть.
Ти де ті методички дістав?
показать весь комментарий
27.08.2025 15:26 Ответить
ну по суті нова польська влада - відверто антиукраїнська ..як і угорська
показать весь комментарий
27.08.2025 15:29 Ответить
Польща блокуватиме вступ України до ЄС, поки Київ не визнає Волинську трагедію, - віцепрем'єр Косіняк-Камиш Джерело: https://censor.net/ua/n3570663
показать весь комментарий
27.08.2025 15:30 Ответить
Всі шакали спостерігають хто перемагає і стають завжди на бік переможця. Даже якщо переможець нацист і людїд. Якщо Україна погодиться на капітуляцію це буде знак для всіх а для України кінець. А от рашисти навпаки себе оголосять переможцями в цій війні і почнуть до себе кучкувати тих хто ще сумнівався. Тому в України немає іншого виходу окрім як воювати і знищувати Сосію і все те чим Сосія підкуповує інші країни, тобто нафту і газ.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:31 Ответить
Прикол в тому, шо якшо (не дай Б-г) Україна програє, то кацапам не треба ьуде воювати далі. Це буде повна капітуляція Європи без всякої війни. Прокацапські партії в європейськіх країнах скажуть "ось бачите. вони воювали, все просрали, розруха і мільони жертв. голосуйте за нас і будемо дружити з кацапами." і за них проголосують. І будуть дружити дружно смоктати кацапський хєр. Хіба шо країни Балтії не погодяться і їм показово наваляють.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:08 Ответить
Вони завжди були нацистами. Тільки в окремі відрізки своєї історії вони так круто отримували по шапці, шо сиділи тихо, не відсвічували і здавалися нормальними.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:48 Ответить
а шо тут дивуватися? пшеки такіх вороги нам як і кацапи!сплять і снять щоб хапнути в нас наш Львів !
показать весь комментарий
27.08.2025 15:17 Ответить
Є посилання до документи, результати опитуввння поляків, чи тобі достатньо тільки " рекомендацій старщих товарішів" що б писати дурноти?
показать весь комментарий
27.08.2025 15:28 Ответить
А вибори не опитування ? Вони обрали політика з антиукраїнськими поглядами, власне які були основою його кампанії.
показать весь комментарий
27.08.2025 17:13 Ответить
Класика...все як завжди просто. Нічого нового ще - Тарас Шевченко про ляха та москаля писав які танцюють на кістках України.

Ну що ж, Польща як завжди паде через тиждень після України і буде дуже бідкатись всім на несправедливість. ДОРЕЧІ - поляки теж ділили Чехословаччину а потім нили коли німці ділили їх
показать весь комментарий
27.08.2025 15:19 Ответить
згоден з михайлом пшековому презу як і трампу пох..... трампа перезберуть а пшек якщо почнеться війна збіжить в ту же америку
показать весь комментарий
27.08.2025 15:25 Ответить
схоже все котиться до 4 Світової Війни... ну а що - 21 століття почалось - а світової все нема та й нема
показать весь комментарий
27.08.2025 15:21 Ответить
А третя коли була?
показать весь комментарий
27.08.2025 16:42 Ответить
ну третє яка в хер різниця)

до влади в світі приходять уйобки
показать весь комментарий
27.08.2025 17:01 Ответить
Все залежить від слабкості жертви. З кварталом95 нам нічого не світить.
Бубнять як якусь мантру - під час війни вибори неможливі...під час війни вибори не можливі...Чому? - тому що ми так записали...ми так записали..._Так подохнете ж, дурні...
-Що ж, здихати так здихати...здихати так здихати...-То дайте вже хто по макітрі тому дурню - бо воно саме здохне і нас за собою потягне.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:25 Ответить
Ось вам і НАТО і 5-та поправка і гарантії безпеки і так звана мирна угода. ***** залишиться ще імеччину і Францію підкупити, дай тільки йому перемир'я. І Україна опиняється в кільці. Без виходу в Чорне море Україні кирдик.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:27 Ответить
"ТРЕТИМ БУДЕШЬ"? питають Фіцо і Орбан.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:28 Ответить
Чому "третім"? Про президентів сербії та Хорватії забули?
показать весь комментарий
27.08.2025 16:41 Ответить
Спочатку заважали Фіцо і Орбан. Потім цих можливо вже не виберуть, але з'явився Навроцький. Після Навроцького буде заважати який-небудь президент Румунії або Болгарії. І так вічно, щоб вистава продовжувалась.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:32 Ответить
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал... Не памятаю, це з пісні якоїсь кацапської чи просто фігура речі. Цей вираз дуже підходить до преписдента пшаків і його коМАНДИ.. Вони звичайно, герої, круті мужики. Поки укриїнці кладуть свої голови і проливають кров. За Україну . Але і поляків прикриваємо від кацапськой чуми. Що ці довбні закукурікають, коли кацапня і бульбаші розвернуть навчання своїх військ біля їхнього кордону. Хоть штани будуть відстірувать чи так і ходитимуть обгажені. Будуть з переляку тікати до кордону з німцями?
показать весь комментарий
27.08.2025 15:38 Ответить
А ви хіба не чуєте, що вони кукурікають, коли до них кацапський дрон залетить та приб'є насмерть когось? Соплять собі тихенько у тряпочку.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:39 Ответить
Це стало настільки явно, шо навіть польскі газети це помітили...
показать весь комментарий
27.08.2025 15:50 Ответить
Польскі газети викладають думку та дії Туска прем"єра , котрий намагається своїми силами у владі відтягти вплив презика. на міжнародні справи. У них тільки не така біда як в Україні - презик не всевладний (поки що) . Скажіть, скільки ще треба гинути українцям , поки уся Європа стане право кремлівською , дивлячись на узурпацію влади зЄрамкомародерату? Там голова СБУ працює на виправдання МАРОДЕРАТУ та гоніння за незгодними .
показать весь комментарий
27.08.2025 16:01 Ответить
скажу так.. не виправдовуючи Ішака і його камарілью, вважаю шо ви таки сильно перебільшуєте вплив цього неголеного чма на європейські електоральні настрої. Просто в світі забагато ідіотів і рожевих поні, які пізнають світ через відосики з тіктоку...
показать весь комментарий
27.08.2025 16:04 Ответить
висновок про ВЕЛИКУ РІЗНИЦЮ 2-х парламентсько-президентських країн (ПОЛЬЩІ та УКРАЇНИ)

У Польщі уряд із прем'єром може вести незалежний курс навіть попри президента - так і робить Туск зараз.

В Україні ж, якщо президент слабкий чи проросійський, - країна паралізується, бо всі силові та зовнішні важелі в його руках.

Тому Польща має вбудовану страховку від «проросійського президента», а Україна, на жаль, поки ні.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:17 Ответить
Тобто Польща може дозволити собі «відгородити» президента від міжнародної політики, а в Україні це зробити неможливо без зміни Конституції.

отака хня українці! кремль вибере потрібного й цього разу - бо сьогодні він ПРавить бал на БанковійТатаровим та Єрмаком
показать весь комментарий
27.08.2025 16:19 Ответить
Ще один доказ Тільки ЯЗ гарантія безпеки..., залежати від, сьогодні добрих завтра злих, дебільних сусідів, це неприпустима помилка для існування і безпеки вашої держави...
показать весь комментарий
27.08.2025 15:52 Ответить
ядерна-дорого та довго. Краще, хімічна. VX, наприклад, у метро, для початку.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:25 Ответить
Тоже вариант но в перспективе и яо надо приобрести
показать весь комментарий
27.08.2025 16:57 Ответить
ну такой же ***** как орбан и фицо!в лагере *****асов прибыло!
показать весь комментарий
27.08.2025 16:00 Ответить
завдяки владі на БАНКОВІЙ
показать весь комментарий
27.08.2025 16:02 Ответить
- Ми мали прогнозувати динаміку міжнародних відносин і її варіанти заздалегідь

- Якаб політика не складалась в Польщі наразі, ми маємо виважено і професійно вибудовувати наші відносини. (...хоча можна цього не робити. якщо нас не цікавить результат...)
показать весь комментарий
27.08.2025 16:04 Ответить
Если у Вас нет собаки
Её не отравит сосед
И с другом не будет драки...
показать весь комментарий
27.08.2025 16:06 Ответить
...Єслі у ВАС Єслі у ВАС зЄлідОров у власті нет ...
показать весь комментарий
27.08.2025 16:21 Ответить
Зато есть **********, да, москалик?
показать весь комментарий
27.08.2025 17:41 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/medvedev-molchal-11-dnej/ Олег Пономарь:
"Конечно, Навроцкий подкинул Медведеву пищи. И Медвед, (кратковременно выйдя из запоя) - аж в штаны наложил от радости. Имеет право.

що висрав медвед - за силлю
показать весь комментарий
27.08.2025 16:19 Ответить
🇵🇱 Польща

Парламентсько-урядова модель (інколи називають «змішана», але фактично урядова).

Президент - обирається всенародно, але виконує символічні та арбітражні функції.

Влада зосереджена в уряді (прем'єр і Рада міністрів).

Якщо президент і прем'єр у конфлікті - переможе уряд, бо має фінанси, армію, законодавчу підтримку.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:24 Ответить
Надії мало, але вона ще є . В Україні все з владою повний ПР!!! Якщо параламент на плаву тримає ПАРТІЯ ОПУЗАЖОПУКРЕМЛЯ!
показать весь комментарий
27.08.2025 16:26 Ответить
Чого ви хочете від "слуг"-зрадників?
показать весь комментарий
27.08.2025 16:33 Ответить
Мені б вже й давно, особливо коли у 2018 му взимку побачила здурілу Ураїну в очікуванні Зельоного Буратіну. Щоб справжньої парламентсько-президентської країни , наприклад, як в Німеччині... А от виявляється що й Польща до цього доросла ... як для мене тільки зараз...
Залишилося мало часу , щоб вона не доросла до повного антиукраїнства, історичне підгрунття є , а на Банковій Єрмакодипломатія та уся ідеологія властвування ПР у ВР до цього доведе .

лиш подивіться дискусію про міжнародні заяви Навроцього на ЦН - СКІЛЬКИ БОТІВ запустив ПОДЛЯК !!!
показать весь комментарий
27.08.2025 16:50 Ответить
ЄС, готуйся до "варшавського договору" 2.0 та до свого розвалу.
Ляхи, а ви станете щасливими, якщо Україна визнає "волинську трагедію"?
Ляхи, ану спитайте у пуйла з ведмедиком, чому вони вам літак досі не повернули. Чи ше не пора? Чи, може, вкотре не бажаєте почути аідповідь "пашлі ви найух !"
показать весь комментарий
27.08.2025 16:31 Ответить
Так їм визнання "волинської трагедії" вже замало. Тепер їм подавай визнання української національної та державної символіки (жовто-синього та червоно-чорного прапорів і тризуба) нацистськими символами, а українських героїв часів ДСВ - нацистами. І це ті самі поляки, що разом з нацистами на території Польщі концентраційні табори будували та обслуговували.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:45 Ответить
Щоб зрозуміти що відбувається з поляками зараз достатньо згадати події 16-17 сторічь часів "Річі Посполитої". З того часу їх відношення до українців не змінилось.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:36 Ответить
Весь ЄС відкритий, навіщо та Польща?
Взагалі треба бути тормозом щоб туди зараз їхати.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:53 Ответить
Праві. Ліві. УСІ поляки - шакали Європи. Ситуативно допомогли, перелякавшись кацапів, тепер знову недонацики повернулись до історичної ненависті до України. Вороги...
показать весь комментарий
27.08.2025 17:02 Ответить
Ну у поляков выборы и понятно что заняты и ресут разнообразнейший вздор ища как понравится избирателю. Так что сие ничего не значит. Польша поддерживает Украину в борьбе с Рашкой? И отлично. Не требуйте от поляков стать украинцами. Они ж не просят у украинцев стать поляками )
показать весь комментарий
27.08.2025 17:45 Ответить
 
 