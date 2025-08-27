Президент Польщі Навроцький став на бік Росії, - Rzeczpospolita

На четвертому році повномасштабної агресії РФ проти України президент Польщі Кароль Навроцький став на бік агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті Rzeczpospolita.

Авторка матеріалу Зузанна Домбровська зазначає, що політику Польщі зосереджено на перемозі у виборах, що є важливішою ціллю, аніж просто керування країною та реалізація державних інтересів.

Вона вважає, що Навроцький, завдяки своїм поглядам, належності до покоління та іміджу має високі шанси сформувати праву критичну масу з партіями Право і Справедливість (ПіС) та Конфедерація, що боротиметься на виборах за конституційну більшість.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький в річницю Волинської трагедії закликав Україну "системно вирішити" справу щодо надання дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи

"Невипадково він сліпо підписав Торунську декларацію Славомира Манцена - це була інвестиція. І якщо політики правлячої коаліції не нададуть президенту сильного спаринг-партнера, праві досягнуть своєї мети", - наголосила журналістка.

Вона зауважила, що Навроцький від початку своєї політичної кар'єри дотримувався антиукраїнської позиції. Він не один такий серед світових лідерів. Проте ти або підтримуєш жертву агресію, або стаєш на бік агресора.

"Але ця альтернатива президентському табору явно не потрібна: важливі внутрішня політика та наша власна війна світів", - вважає авторка.

Читайте: Навроцький проведе зустріч з Трампом: обговорюватимуть, зокрема, Україну

"Чому антиукраїнські настрої мають бути тим клеєм, що скріплює майбутню праву коаліцію? Звичайно, все випливає з суспільних настроїв. Саме ці настрої живлять політиків. А потім політики ще більше їх підсилюють.

Як наслідок, спіраль невпинно продовжується. Ми вже бачимо акти насильства, конфлікти між випадковими особами в громадських місцях та дискримінацію дітей з боку їхніх однолітків", - додала Домбровська.

Авторка зазначила, що спочатку все це здавалось спробою Кремля вплинути на поляків, створюючи фейкові дописи та відео, проте насправді російський наратив зараз перемагає.

Читайте також: Навроцький анонсував законопроєкт про прирівняння "бандерівського символу" до нацистських і комуністичних

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

Відомо, що польський уряд готує рішення, яке регулюватиме питання надання допомоги всім іноземцям у Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща блокуватиме вступ України до ЄС, поки Київ не визнає Волинську трагедію, - віцепрем’єр Косіняк-Камиш