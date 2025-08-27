УКР
Президент Польщі Навроцький став на бік Росії, - Rzeczpospolita

Антиукраїнські заяви у Польщі. Чому Навроцький став на бік РФ?

На четвертому році повномасштабної агресії РФ проти України президент Польщі Кароль Навроцький став на бік агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті Rzeczpospolita.

Авторка матеріалу Зузанна Домбровська зазначає, що політику Польщі зосереджено на перемозі у виборах, що є важливішою ціллю, аніж просто керування країною та реалізація державних інтересів.

Вона вважає, що Навроцький, завдяки своїм поглядам, належності до покоління та іміджу має високі шанси сформувати праву критичну масу з партіями Право і Справедливість (ПіС) та Конфедерація, що боротиметься на виборах за конституційну більшість.

"Невипадково він сліпо підписав Торунську декларацію Славомира Манцена - це була інвестиція. І якщо політики правлячої коаліції не нададуть президенту сильного спаринг-партнера, праві досягнуть своєї мети", - наголосила журналістка.

Вона зауважила, що Навроцький від початку своєї політичної кар'єри дотримувався антиукраїнської позиції. Він не один такий серед світових лідерів. Проте ти або підтримуєш жертву агресію, або стаєш на бік агресора.

"Але ця альтернатива президентському табору явно не потрібна: важливі внутрішня політика та наша власна війна світів", - вважає авторка.

"Чому антиукраїнські настрої мають бути тим клеєм, що скріплює майбутню праву коаліцію? Звичайно, все випливає з суспільних настроїв. Саме ці настрої живлять політиків. А потім політики ще більше їх підсилюють. 

Як наслідок, спіраль невпинно продовжується. Ми вже бачимо акти насильства, конфлікти між випадковими особами в громадських місцях та дискримінацію дітей з боку їхніх однолітків", - додала Домбровська.

Авторка зазначила, що спочатку все це здавалось спробою Кремля вплинути на поляків, створюючи фейкові дописи та відео, проте насправді російський наратив зараз перемагає.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

Відомо, що польський уряд готує рішення, яке регулюватиме питання надання допомоги всім іноземцям у Польщі.

+32
Класика...все як завжди просто. Нічого нового ще - Тарас Шевченко про ляха та москаля писав які танцюють на кістках України.

Ну що ж, Польща як завжди паде через тиждень після України і буде дуже бідкатись всім на несправедливість. ДОРЕЧІ - поляки теж ділили Чехословаччину а потім нили коли німці ділили їх
27.08.2025 15:19
+24
Поляки скочуються до нацизму.
27.08.2025 15:17
+18
Всі шакали спостерігають хто перемагає і стають завжди на бік переможця. Даже якщо переможець нацист і людїд. Якщо Україна погодиться на капітуляцію це буде знак для всіх а для України кінець. А от рашисти навпаки себе оголосять переможцями в цій війні і почнуть до себе кучкувати тих хто ще сумнівався. Тому в України немає іншого виходу окрім як воювати і знищувати Сосію і все те чим Сосія підкуповує інші країни, тобто нафту і газ.
27.08.2025 15:31
27.08.2025 15:17
Та да, у методичках ще гєббельса було вказано- сій ворожнечу між союзниками і вони обидва ослабнуть.
Ти де ті методички дістав?
Ти де ті методички дістав?
27.08.2025 15:26
ну по суті нова польська влада - відверто антиукраїнська ..як і угорська
27.08.2025 15:29
Польща блокуватиме вступ України до ЄС, поки Київ не визнає Волинську трагедію, - віцепрем'єр Косіняк-Камиш
27.08.2025 15:30
Всі шакали спостерігають хто перемагає і стають завжди на бік переможця. Даже якщо переможець нацист і людїд. Якщо Україна погодиться на капітуляцію це буде знак для всіх а для України кінець. А от рашисти навпаки себе оголосять переможцями в цій війні і почнуть до себе кучкувати тих хто ще сумнівався. Тому в України немає іншого виходу окрім як воювати і знищувати Сосію і все те чим Сосія підкуповує інші країни, тобто нафту і газ.
27.08.2025 15:31
Прикол в тому, шо якшо (не дай Б-г) Україна програє, то кацапам не треба ьуде воювати далі. Це буде повна капітуляція Європи без всякої війни. Прокацапські партії в європейськіх країнах скажуть "ось бачите. вони воювали, все просрали, розруха і мільони жертв. голосуйте за нас і будемо дружити з кацапами." і за них проголосують. І будуть дружити дружно смоктати кацапський хєр. Хіба шо країни Балтії не погодяться і їм показово наваляють.
27.08.2025 16:08
Зараз саме цей варіант кацапи обкатують у Грузії.
показати весь коментар
27.08.2025 17:45
Вони завжди були нацистами. Тільки в окремі відрізки своєї історії вони так круто отримували по шапці, шо сиділи тихо, не відсвічували і здавалися нормальними.
27.08.2025 15:48
а шо тут дивуватися? пшеки такіх вороги нам як і кацапи!сплять і снять щоб хапнути в нас наш Львів !
27.08.2025 15:17
Є посилання до документи, результати опитуввння поляків, чи тобі достатньо тільки " рекомендацій старщих товарішів" що б писати дурноти?
27.08.2025 15:28
А вибори не опитування ? Вони обрали політика з антиукраїнськими поглядами, власне які були основою його кампанії.
27.08.2025 17:13
а поки дали 350 танків і 30 літаків. Ага, всьо логічно
27.08.2025 18:05
27.08.2025 15:19
згоден з михайлом пшековому презу як і трампу пох..... трампа перезберуть а пшек якщо почнеться війна збіжить в ту же америку
27.08.2025 15:25
… а перед ти за 350 танків не забудь подякувати
27.08.2025 17:46
… і про «поляки ділять чехословаччину» - так навіває висєром путіна
27.08.2025 17:48
схоже все котиться до 4 Світової Війни... ну а що - 21 століття почалось - а світової все нема та й нема
27.08.2025 15:21
А третя коли була?
27.08.2025 16:42
ну третє яка в хер різниця)

до влади в світі приходять уйобки
27.08.2025 17:01
"ну третє яка в хер різниця)"
27.08.2025 17:52
Все залежить від слабкості жертви. З кварталом95 нам нічого не світить.
Бубнять як якусь мантру - під час війни вибори неможливі...під час війни вибори не можливі...Чому? - тому що ми так записали...ми так записали..._Так подохнете ж, дурні...
-Що ж, здихати так здихати...здихати так здихати...-То дайте вже хто по макітрі тому дурню - бо воно саме здохне і нас за собою потягне.
27.08.2025 15:25
Ось вам і НАТО і 5-та поправка і гарантії безпеки і так звана мирна угода. ***** залишиться ще імеччину і Францію підкупити, дай тільки йому перемир'я. І Україна опиняється в кільці. Без виходу в Чорне море Україні кирдик.
27.08.2025 15:27
"ТРЕТІМ БУДЕШЬ"? питають Фіцо і Орбан.
27.08.2025 15:28
Чому "третім"? Про президентів сербії та Хорватії забули?
27.08.2025 16:41
Спочатку заважали Фіцо і Орбан. Потім цих можливо вже не виберуть, але з'явився Навроцький. Після Навроцького буде заважати який-небудь президент Румунії або Болгарії. І так вічно, щоб вистава продовжувалась.
27.08.2025 15:32
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал... Не памятаю, це з пісні якоїсь кацапської чи просто фігура речі. Цей вираз дуже підходить до преписдента пшаків і його коМАНДИ.. Вони звичайно, герої, круті мужики. Поки укриїнці кладуть свої голови і проливають кров. За Україну . Але і поляків прикриваємо від кацапськой чуми. Що ці довбні закукурікають, коли кацапня і бульбаші розвернуть навчання своїх військ біля їхнього кордону. Хоть штани будуть відстірувать чи так і ходитимуть обгажені. Будуть з переляку тікати до кордону з німцями?
27.08.2025 15:38
А ви хіба не чуєте, що вони кукурікають, коли до них кацапський дрон залетить та приб'є насмерть когось? Соплять собі тихенько у тряпочку.
27.08.2025 16:39
Це стало настільки явно, шо навіть польскі газети це помітили...
27.08.2025 15:50
Польскі газети викладають думку та дії Туска прем"єра , котрий намагається своїми силами у владі відтягти вплив презика. на міжнародні справи. У них тільки не така біда як в Україні - презик не всевладний (поки що) . Скажіть, скільки ще треба гинути українцям , поки уся Європа стане право кремлівською , дивлячись на узурпацію влади зЄрамкомародерату? Там голова СБУ працює на виправдання МАРОДЕРАТУ та гоніння за незгодними .
27.08.2025 16:01
скажу так.. не виправдовуючи Ішака і його камарілью, вважаю шо ви таки сильно перебільшуєте вплив цього неголеного чма на європейські електоральні настрої. Просто в світі забагато ідіотів і рожевих поні, які пізнають світ через відосики з тіктоку...
27.08.2025 16:04
висновок про ВЕЛИКУ РІЗНИЦЮ 2-х парламентсько-президентських країн (ПОЛЬЩІ та УКРАЇНИ)

У Польщі уряд із прем'єром може вести незалежний курс навіть попри президента - так і робить Туск зараз.

В Україні ж, якщо президент слабкий чи проросійський, - країна паралізується, бо всі силові та зовнішні важелі в його руках.

Тому Польща має вбудовану страховку від «проросійського президента», а Україна, на жаль, поки ні.
27.08.2025 16:17
Тобто Польща може дозволити собі «відгородити» президента від міжнародної політики, а в Україні це зробити неможливо без зміни Конституції

отака хня українці! кремль вибере потрібного й цього разу - бо сьогодні він ПРавить бал на БанковійТатаровим та Єрмаком
27.08.2025 16:19 Відповісти
Справа не в Польщі і Україні. В обох країнах частину повноважень має препіздент, а частину рада і той уряд, який вона формує. В Польщі препіздент і більшість в раді - з різних таборів. В Україні - обидві гілки влади під пліснявою. Причому в раді у плісняви монобільшість, тобто для прийняття рішень їм не треба домовлятися з іншими партіями.
27.08.2025 18:13 Відповісти
Ще один доказ Тільки ЯЗ гарантія безпеки..., залежати від, сьогодні добрих завтра злих, дебільних сусідів, це неприпустима помилка для існування і безпеки вашої держави...
27.08.2025 15:52 Відповісти
ядерна-дорого та довго. Краще, хімічна. VX, наприклад, у метро, для початку.
27.08.2025 16:25 Відповісти
Тоже вариант но в перспективе и яо надо приобрести
27.08.2025 16:57 Відповісти
Ефективність хімічної зброї сильно переоцінена. Для її виробництва потрібні заводи, склади і транспортні засоби, надійно захищені від ударів російських ракет і від випадкових аварій. Рівень захисту має бути надзвичайно високим, бо удар по таким обєктам викличе велику кількість жертв і великий міжнародний резонанс.Технології там потрібні значно складніші, ніж виробництво добрив. Виробництво такої зброї, а тим паче застосування її у метро - гарантовано позбавить Україну допомоги західних партнерів. Чим воювати будете? Зараз навть шахеди літають на таких висотах, що з ЗУ 23-2 не достанеш, не кажучи про менші калібри.
27.08.2025 18:19 Відповісти
ну такой же ***** как орбан и фицо!в лагере *****асов прибыло!
27.08.2025 16:00 Відповісти
завдяки владі на БАНКОВІЙ
27.08.2025 16:02 Відповісти
- Ми мали прогнозувати динаміку міжнародних відносин і її варіанти заздалегідь

- Якаб політика не складалась в Польщі наразі, ми маємо виважено і професійно вибудовувати наші відносини. (...хоча можна цього не робити. якщо нас не цікавить результат...)
27.08.2025 16:04 Відповісти
Если у Вас нет собаки
Её не отравит сосед
И с другом не будет драки...
27.08.2025 16:06 Відповісти
...Єслі у ВАС Єслі у ВАС зЄлідОров у власті нет ...
27.08.2025 16:21 Відповісти
Зато есть **********, да, москалик?
27.08.2025 17:41 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/medvedev-molchal-11-dnej/ Олег Пономарь:
"Конечно, Навроцкий подкинул Медведеву пищи. И Медвед, (кратковременно выйдя из запоя) - аж в штаны наложил от радости. Имеет право.

що висрав медвед - за силлю
27.08.2025 16:19 Відповісти
🇵🇱 Польща

Парламентсько-урядова модель (інколи називають «змішана», але фактично урядова).

Президент - обирається всенародно, але виконує символічні та арбітражні функції.

Влада зосереджена в уряді (прем'єр і Рада міністрів).

Якщо президент і прем'єр у конфлікті - переможе уряд, бо має фінанси, армію, законодавчу підтримку.
27.08.2025 16:24 Відповісти
Надії мало, але вона ще є . В Україні все з владою повний ПР!!! Якщо параламент на плаву тримає ПАРТІЯ ОПУЗАЖОПУКРЕМЛЯ!
27.08.2025 16:26 Відповісти
Чого ви хочете від "слуг"-зрадників?
27.08.2025 16:33 Відповісти
Мені б вже й давно, особливо коли у 2018 му взимку побачила здурілу Ураїну в очікуванні Зельоного Буратіну. Щоб справжньої парламентсько-президентської країни , наприклад, як в Німеччині... А от виявляється що й Польща до цього доросла ... як для мене тільки зараз...
Залишилося мало часу , щоб вона не доросла до повного антиукраїнства, історичне підгрунття є , а на Банковій Єрмакодипломатія та уся ідеологія властвування ПР у ВР до цього доведе .

лиш подивіться дискусію про міжнародні заяви Навроцього на ЦН - СКІЛЬКИ БОТІВ запустив ПОДЛЯК !!!
27.08.2025 16:50 Відповісти
ЄС, готуйся до "варшавського договору" 2.0 та до свого розвалу.
Ляхи, а ви станете щасливими, якщо Україна визнає "волинську трагедію"?
Ляхи, ану спитайте у пуйла з ведмедиком, чому вони вам літак досі не повернули. Чи ше не пора? Чи, може, вкотре не бажаєте почути аідповідь "пашлі ви найух !"
27.08.2025 16:31 Відповісти
Так їм визнання "волинської трагедії" вже замало. Тепер їм подавай визнання української національної та державної символіки (жовто-синього та червоно-чорного прапорів і тризуба) нацистськими символами, а українських героїв часів ДСВ - нацистами. І це ті самі поляки, що разом з нацистами на території Польщі концентраційні табори будували та обслуговували.
27.08.2025 16:45 Відповісти
ну так це не доработка Зе і Джрьмака, шо вони мовчать і води в рот понабирали. Тут хто що хоч може розказувати, як з нашого боку, так і з їхнього. Але вони не мовчать, а начі - просто макурти москальські, тому вони не відстоюють ці ідеї самі
27.08.2025 18:04 Відповісти
Щоб зрозуміти що відбувається з поляками зараз достатньо згадати події 16-17 сторічь часів "Річі Посполитої". З того часу їх відношення до українців не змінилось.
27.08.2025 16:36 Відповісти
Весь ЄС відкритий, навіщо та Польща?
Взагалі треба бути тормозом щоб туди зараз їхати.
27.08.2025 16:53 Відповісти
Да, а шо там у Польщі зараз? Ну крім того, шо по приїду +300, одноразова +1000, на кожну дитину по +500, а потім щомісячно, до 18-ти років діти оримують 800+? ну це крім безкоштовної медецини, яка явно краща чим в Україні та вільного доступу до ринку праці, що не всім біженцям дістається
27.08.2025 18:02 Відповісти
Праві. Ліві. УСІ поляки - шакали Європи. Ситуативно допомогли, перелякавшись кацапів, тепер знову недонацики повернулись до історичної ненависті до України. Вороги...
27.08.2025 17:02 Відповісти
Nice Try, But NO. Москалі намагаються вбити то в голову українцям, але той ковгоспник у них у руля - то не всі поляки
27.08.2025 18:00 Відповісти
Ну у поляков выборы и понятно что заняты и ресут разнообразнейший вздор ища как понравится избирателю. Так что сие ничего не значит. Польша поддерживает Украину в борьбе с Рашкой? И отлично. Не требуйте от поляков стать украинцами. Они ж не просят у украинцев стать поляками )
27.08.2025 17:45 Відповісти
Поляки "смиренно" вимагають у українців змінити українські погляди на історію на польські. Шантажуючи блокуванням вступу України до ЄС і НАТО. А там і до вигадок на тему "адіннарот" недалеко...
27.08.2025 17:54 Відповісти
А шо нам заважає виставити таку саму притензію. Чи я шось не так розумію
27.08.2025 17:59 Відповісти
Ну вот якби у них там вибори, як у нас. Тому вони граються на електоральних настроях галіцманів (бо це вони більш за всіх оруть "спердоляй"), як не дивно - у них Галичани такі самі затяті як у нас. Тому і статейки, підігрів настроїв у людей, розмови про "злих бандер", про яких вони до виборів останніх навіть не чули. А якби війна прийшла до них уже сьогодні, то електрорат би і не згадував про "злий чорно-червоний прапор" і кримінальні статті за носіння його. Тут все просто. Але. Я вот чесно шо НЕ розумію, так це чому наші газети родмухують те, чого реально нема? Чи ж самі масла в огонь ненависті підливаєте. Для чого? Вот ви реально спілкувалися з поляками, українціми (ой не нада тут виборку з "мій знайомий мє знайомого, так у нього кууууум, отой да знає"). Ну вот немає тої дисркимінації, про яку пишуть. У кого не запитай - "так, вона є". Питаєш - "а тебе лічно слали спердоляти?" "ні, але вооот мого товваааришаааа". І отак з усіма, хто у Польщі живе. Або просто битовуза (але хто тоді в адекваті, якшо ви самі такі стаєте), або якесь бидло, яке Навроцького передивилися по телевізору. Все. Польща перша , хто нам допомогла. Ви погугліть СКІЛЬКИ всього вони нам дали. Я мовчу про танки і літаки. Це мало? Три роки на халяву бабки отримували всі біженці. Це мало? Ви реально , чи прикалуєтесь???
27.08.2025 17:55 Відповісти
А поки ви випорожняєтеся, підігріваючи москальске іпсо і висєри, я нагадаю, шо Польща Україні передали близько 350 танків , 74 САУ "Краб", 13 "МіГ-29" та Ми-24, Ми-17 (в нормальному стані), 100 бронетранспортерів Rosomak, БМ-21 "Град", 20 2С1 «Гвоздика» (та ***************), ZU-23-2CP (та припаси), Пьоруни (та припаси), ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Оса», та купу РЛСок до того добра, С-125 Newa SC, кулемети, міномети, гвинтівки, набої. І навчать на халяву наших. І це лише мала доля того, шо вони передали і зробили і роблять. І ви будете просто звертати увагу на якогось червого "зеленського" у Польщі? ну вот серйозно?
27.08.2025 18:20 Відповісти
 
 