Президент Польщі Навроцький став на бік Росії, - Rzeczpospolita
На четвертому році повномасштабної агресії РФ проти України президент Польщі Кароль Навроцький став на бік агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті Rzeczpospolita.
Авторка матеріалу Зузанна Домбровська зазначає, що політику Польщі зосереджено на перемозі у виборах, що є важливішою ціллю, аніж просто керування країною та реалізація державних інтересів.
Вона вважає, що Навроцький, завдяки своїм поглядам, належності до покоління та іміджу має високі шанси сформувати праву критичну масу з партіями Право і Справедливість (ПіС) та Конфедерація, що боротиметься на виборах за конституційну більшість.
"Невипадково він сліпо підписав Торунську декларацію Славомира Манцена - це була інвестиція. І якщо політики правлячої коаліції не нададуть президенту сильного спаринг-партнера, праві досягнуть своєї мети", - наголосила журналістка.
Вона зауважила, що Навроцький від початку своєї політичної кар'єри дотримувався антиукраїнської позиції. Він не один такий серед світових лідерів. Проте ти або підтримуєш жертву агресію, або стаєш на бік агресора.
"Але ця альтернатива президентському табору явно не потрібна: важливі внутрішня політика та наша власна війна світів", - вважає авторка.
"Чому антиукраїнські настрої мають бути тим клеєм, що скріплює майбутню праву коаліцію? Звичайно, все випливає з суспільних настроїв. Саме ці настрої живлять політиків. А потім політики ще більше їх підсилюють.
Як наслідок, спіраль невпинно продовжується. Ми вже бачимо акти насильства, конфлікти між випадковими особами в громадських місцях та дискримінацію дітей з боку їхніх однолітків", - додала Домбровська.
Авторка зазначила, що спочатку все це здавалось спробою Кремля вплинути на поляків, створюючи фейкові дописи та відео, проте насправді російський наратив зараз перемагає.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.
Відомо, що польський уряд готує рішення, яке регулюватиме питання надання допомоги всім іноземцям у Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти де ті методички дістав?
дружитидружно смоктати кацапський хєр. Хіба шо країни Балтії не погодяться і їм показово наваляють.
Ну що ж, Польща як завжди паде через тиждень після України і буде дуже бідкатись всім на несправедливість. ДОРЕЧІ - поляки теж ділили Чехословаччину а потім нили коли німці ділили їх
до влади в світі приходять уйобки
Бубнять як якусь мантру - під час війни вибори неможливі...під час війни вибори не можливі...Чому? - тому що ми так записали...ми так записали..._Так подохнете ж, дурні...
-Що ж, здихати так здихати...здихати так здихати...-То дайте вже хто по макітрі тому дурню - бо воно саме здохне і нас за собою потягне.
У Польщі уряд із прем'єром може вести незалежний курс навіть попри президента - так і робить Туск зараз.
В Україні ж, якщо президент слабкий чи проросійський, - країна паралізується, бо всі силові та зовнішні важелі в його руках.
Тому Польща має вбудовану страховку від «проросійського президента», а Україна, на жаль, поки ні.
отака хня українці! кремль вибере потрібного й цього разу - бо сьогодні він ПРавить бал на БанковійТатаровим та Єрмаком
- Якаб політика не складалась в Польщі наразі, ми маємо виважено і професійно вибудовувати наші відносини. (...хоча можна цього не робити. якщо нас не цікавить результат...)
Её не отравит сосед
И с другом не будет драки...
"Конечно, Навроцкий подкинул Медведеву пищи. И Медвед, (кратковременно выйдя из запоя) - аж в штаны наложил от радости. Имеет право.
що висрав медвед - за силлю
Парламентсько-урядова модель (інколи називають «змішана», але фактично урядова).
Президент - обирається всенародно, але виконує символічні та арбітражні функції.
Влада зосереджена в уряді (прем'єр і Рада міністрів).
Якщо президент і прем'єр у конфлікті - переможе уряд, бо має фінанси, армію, законодавчу підтримку.
Залишилося мало часу , щоб вона не доросла до повного антиукраїнства, історичне підгрунття є , а на Банковій Єрмакодипломатія та уся ідеологія властвування ПР у ВР до цього доведе .
лиш подивіться дискусію про міжнародні заяви Навроцього на ЦН - СКІЛЬКИ БОТІВ запустив ПОДЛЯК !!!
Ляхи, а ви станете щасливими, якщо Україна визнає "волинську трагедію"?
Ляхи, ану спитайте у пуйла з ведмедиком, чому вони вам літак досі не повернули. Чи ше не пора? Чи, може, вкотре не бажаєте почути аідповідь "пашлі ви найух !"
Взагалі треба бути тормозом щоб туди зараз їхати.