Новини Польща готується до війни відносини України та Польщі
635 5

Звикання до війни може стати найбільшою перемогою РФ, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

У Польщі застерегли від звикання до війни в Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав не звикати до війни в Україні, яку розв'язала Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

За його словами, до війни в Україні, попри втому, труднощі та емоції, "ми не можемо ставитися як до звичайної справи".

"Там гинуть люди, діти. Бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні", - наголосив Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що звикання до війни - це "найгірша та найбільша перемога імперії зла, яка знову дивиться зі Сходу".

Саме на полі бою в Україні вирішується питання безпеки Польщі.

"Ми не повинні забувати, що кожен день, коли армія Російської Федерації виснажується воюючими українськими військами, – це день, коли нам дають сили та можливості краще підготуватися", - наголосив міністр оборони.

Автор: 

Польща (8783) Косіняк-Камиш Владислав (57) війна в Україні (5959)
І те, що скрізь в світі, до влади приходять ультраправі політики-популісти з ознаками імбецильності і відсутності людяності.
01.09.2025 09:40 Відповісти
Що не промова європейського політика, то однозначно черговий висер, а цензор пропонує нам це для огляду
01.09.2025 09:42 Відповісти
Підготуватись до чого, до чергового висера Кароля?
01.09.2025 09:47 Відповісти
Абсурдна заява.
ліліпутіну дуже зручно і швидко грабувати лібералів пацифістів.
Нажаль модель мирного співіснування побудована після другої світової - закінчилася.
Тепер лише з автоматом під подушкою можна спокійно спати.
01.09.2025 09:48 Відповісти
Ми не повинні забувати, що кожен день, коли армія Російської Федерації виснажується воюючими українськими військами, - це день, коли нам дають сили та можливості краще підготуватися", УКРАЇНУ ПОТРІБНО ГОТУВАТИ ТУГОДУМИ.....БЕРІТЬ ПРИКЛАД З ПОЛІТИКІВ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ....ХОЧА СЬОГОДНІ ЦЕ НЕ РЕАЛЬНО....СВІТОВА НАВОЛОЧ І ЛЮДИ БЕЗ ЧЕСТІ І СОВІСТІ ВСІЛЯКОГО РОДУ АФЕРИСТИ І БРЕХУНИ "ЗАПРВЛЯЮТЬ" СВІТОВИМ СУСПІЛЬСТВОМ "НАДУВАЮЧИ" СВОЇ ПИХАТІ ІПАЛЬНИКИ САМОВТІХОЮ І САМОВОЗВЕЛИЧЕННЯМ.ЗА КОТРИМИ РЕАЛЬНИХ ДІЛ ПОРЯДНОСТІ НУЛЬ ЦІЛИХ ,КУЙ ДЕСЯТИХ
01.09.2025 09:50 Відповісти
 
 