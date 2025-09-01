Звикання до війни може стати найбільшою перемогою РФ, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав не звикати до війни в Україні, яку розв'язала Росія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
За його словами, до війни в Україні, попри втому, труднощі та емоції, "ми не можемо ставитися як до звичайної справи".
"Там гинуть люди, діти. Бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні", - наголосив Косіняк-Камиш.
Він зазначив, що звикання до війни - це "найгірша та найбільша перемога імперії зла, яка знову дивиться зі Сходу".
Саме на полі бою в Україні вирішується питання безпеки Польщі.
"Ми не повинні забувати, що кожен день, коли армія Російської Федерації виснажується воюючими українськими військами, – це день, коли нам дають сили та можливості краще підготуватися", - наголосив міністр оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ліліпутіну дуже зручно і швидко грабувати лібералів пацифістів.
Нажаль модель мирного співіснування побудована після другої світової - закінчилася.
Тепер лише з автоматом під подушкою можна спокійно спати.