Привыкание к войне может стать самой большой победой РФ, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал не привыкать к войне в Украине, которую развязала Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

По его словам, к войне в Украине, несмотря на усталость, трудности и эмоции, "мы не можем относиться как к обычному делу".

"Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на ясли, детские сады и больницы", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он отметил, что привыкание к войне - это "худшая и самая большая победа империи зла, которая снова смотрит с Востока".

Именно на поле боя в Украине решается вопрос безопасности Польши.

"Мы не должны забывать, что каждый день, когда армия Российской Федерации истощается воюющими украинскими войсками, - это день, когда нам дают силы и возможности лучше подготовиться", - подчеркнул министр обороны.

Читайте: Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не признает Волынскую трагедию, - вице-премьер Косиняк-Камыш