Привыкание к войне может стать самой большой победой РФ, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал не привыкать к войне в Украине, которую развязала Россия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.
По его словам, к войне в Украине, несмотря на усталость, трудности и эмоции, "мы не можем относиться как к обычному делу".
"Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на ясли, детские сады и больницы", - подчеркнул Косиняк-Камыш.
Он отметил, что привыкание к войне - это "худшая и самая большая победа империи зла, которая снова смотрит с Востока".
Именно на поле боя в Украине решается вопрос безопасности Польши.
"Мы не должны забывать, что каждый день, когда армия Российской Федерации истощается воюющими украинскими войсками, - это день, когда нам дают силы и возможности лучше подготовиться", - подчеркнул министр обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ліліпутіну дуже зручно і швидко грабувати лібералів пацифістів.
Нажаль модель мирного співіснування побудована після другої світової - закінчилася.
Тепер лише з автоматом під подушкою можна спокійно спати.