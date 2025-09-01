РУС
Привыкание к войне может стать самой большой победой РФ, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

В Польше предостерегли от привыкания к войне в Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал не привыкать к войне в Украине, которую развязала Россия.

По его словам, к войне в Украине, несмотря на усталость, трудности и эмоции, "мы не можем относиться как к обычному делу".

"Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на ясли, детские сады и больницы", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он отметил, что привыкание к войне - это "худшая и самая большая победа империи зла, которая снова смотрит с Востока".

Именно на поле боя в Украине решается вопрос безопасности Польши.

"Мы не должны забывать, что каждый день, когда армия Российской Федерации истощается воюющими украинскими войсками, - это день, когда нам дают силы и возможности лучше подготовиться", - подчеркнул министр обороны.

І те, що скрізь в світі, до влади приходять ультраправі політики-популісти з ознаками імбецильності і відсутності людяності.
01.09.2025 09:40 Ответить
Що не промова європейського політика, то однозначно черговий висер, а цензор пропонує нам це для огляду
01.09.2025 09:42 Ответить
Підготуватись до чого, до чергового висера Кароля?
01.09.2025 09:47 Ответить
Абсурдна заява.
ліліпутіну дуже зручно і швидко грабувати лібералів пацифістів.
Нажаль модель мирного співіснування побудована після другої світової - закінчилася.
Тепер лише з автоматом під подушкою можна спокійно спати.
01.09.2025 09:48 Ответить
Ми не повинні забувати, що кожен день, коли армія Російської Федерації виснажується воюючими українськими військами, - це день, коли нам дають сили та можливості краще підготуватися", УКРАЇНУ ПОТРІБНО ГОТУВАТИ ТУГОДУМИ.....БЕРІТЬ ПРИКЛАД З ПОЛІТИКІВ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ....ХОЧА СЬОГОДНІ ЦЕ НЕ РЕАЛЬНО....СВІТОВА НАВОЛОЧ І ЛЮДИ БЕЗ ЧЕСТІ І СОВІСТІ ВСІЛЯКОГО РОДУ АФЕРИСТИ І БРЕХУНИ "ЗАПРВЛЯЮТЬ" СВІТОВИМ СУСПІЛЬСТВОМ "НАДУВАЮЧИ" СВОЇ ПИХАТІ ІПАЛЬНИКИ САМОВТІХОЮ І САМОВОЗВЕЛИЧЕННЯМ.ЗА КОТРИМИ РЕАЛЬНИХ ДІЛ ПОРЯДНОСТІ НУЛЬ ЦІЛИХ ,КУЙ ДЕСЯТИХ
01.09.2025 09:50 Ответить
 
 