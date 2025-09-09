Росія становить міжконтинентальну загрозу, США не повинні про це забувати, - Кошта

Росія є загрозою не тільки для Європи, але й для країн Азії.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія є загрозою не лише для Європи. Росія - це міжконтинентальна країна, оскільки частина Росії - в Європі, а інша - в Азії, отже вона має кордони в Балтійському морі, а також у Тихому океані. Тож той, хто стурбований безпекою в Тихому океані, має також бути стурбований Росією", - сказав він.

За словами Кошти, США не повинні про це забувати.

Він нагадав, що учасники Коаіліції охочих працюють над залученням якомога більшої кількості учасників з-поза меж ЄС, зокрема Норвегії, Ісландії, Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії та інших.

Також, додав президент Європейської ради, Коаліція також прагне "забезпечити підтримку Сполучених Штатів щодо надійних гарантій безпеки для мирної угоди в Україні. Потім нам потрібно продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами для стабілізації наших відносин як союзників і партнерів".

