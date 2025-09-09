УКР
Новини Атака дронів на регіони РФ
Систему магістральних нафтопроводів виведено з ладу у російській Пензі, - ЗМІ

Удари по нафтопроводах РФ. Що відомо про атаку на Пензу

8 вересня у російській Пензі пролунала серія вибухів. Стало відомо про виведення з ладу ще двох газогонів.

Про це пише LIGA.net із посиланням на джерело у воєнній розвідці, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник зазначив, що з ладу виведено єдину систему магістральних нафтопроводів після щонайменше чотирьох вибухів у Желєзнодорожньому районі Пензи, які пролунали близько 04:00.

Дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. На цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

Також читайте: Нафтобаза горіла після атаки БпЛА у Бєлгородській області РФ

Місцеві медіа за кілька годин після вибухів повідомили про "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. У місцевих каналах закликали зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи.

Росіяни намагалися приховати справжні причини інциденту.

Відомо, що обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, що залучені до повномасштабної агресії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атаки українських дронів по російських НПЗ підвищують маржинальність світових переробників, - Reuters

росія (67608) нафтопровід (384) Удари по РФ (519)
Гойдаааа!!!
09.09.2025 11:54 Відповісти
"Пекельні санкції"
09.09.2025 11:55 Відповісти
Мешканців Пези це - пєнзіанци чи пєнзюки ?
09.09.2025 11:59 Відповісти
Пензачіане
09.09.2025 12:14 Відповісти
Пензюки звичайно. А ще на кацапії э така мардовська типа республіка. І там проживають морди
09.09.2025 12:29 Відповісти
так газогін чи нафтопровід ????
Цензор - для Ваших редакторів різниці між цими словами немає ? А читачі тепер мають сидіти і гадати . . .
09.09.2025 12:20 Відповісти
Достаточно странно мерять объем газообразного вещества в баррелях.
