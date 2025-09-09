Систему магістральних нафтопроводів виведено з ладу у російській Пензі, - ЗМІ

8 вересня у російській Пензі пролунала серія вибухів. Стало відомо про виведення з ладу ще двох газогонів.

Про це пише LIGA.net із посиланням на джерело у воєнній розвідці, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник зазначив, що з ладу виведено єдину систему магістральних нафтопроводів після щонайменше чотирьох вибухів у Желєзнодорожньому районі Пензи, які пролунали близько 04:00.

Дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. На цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

Місцеві медіа за кілька годин після вибухів повідомили про "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. У місцевих каналах закликали зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи.

Росіяни намагалися приховати справжні причини інциденту.

Відомо, що обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, що залучені до повномасштабної агресії проти України.

