Система магистральных нефтепроводов выведена из строя в российской Пензе, - СМИ
8 сентября в российской Пензе прогремела серия взрывов. Стало известно о выводе из строя еще двух газопроводов.
Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источник в военной разведке, передает Цензор.НЕТ.
Собеседник отметил, что из строя выведена единая система магистральных нефтепроводов после по меньшей мере четырех взрывов в Железнодорожном районе Пензы, которые прогремели около 04:00.
Две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование. На этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.
Местные медиа через несколько часов после взрывов сообщили о "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами. В местных каналах призвали сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах.
Россияне пытались скрыть истинные причины инцидента.
Известно, что оба пораженных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов РФ, вовлеченных в полномасштабную агрессию против Украины.
Цензор - для Ваших редакторів різниці між цими словами немає ? А читачі тепер мають сидіти і гадати . . .
Нажаль - останні пару років на Цензорі таких випадків дуже багато!