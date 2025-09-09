Система магистральных нефтепроводов выведена из строя в российской Пензе, - СМИ

8 сентября в российской Пензе прогремела серия взрывов. Стало известно о выводе из строя еще двух газопроводов.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источник в военной разведке, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник отметил, что из строя выведена единая система магистральных нефтепроводов после по меньшей мере четырех взрывов в Железнодорожном районе Пензы, которые прогремели около 04:00.

Две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование. На этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.

Местные медиа через несколько часов после взрывов сообщили о "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами. В местных каналах призвали сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах.

Россияне пытались скрыть истинные причины инцидента.

Известно, что оба пораженных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов РФ, вовлеченных в полномасштабную агрессию против Украины.

