Система магистральных нефтепроводов выведена из строя в российской Пензе, - СМИ

Удары по нефтепроводам РФ. Что известно об атаке на Пензу

8 сентября в российской Пензе прогремела серия взрывов. Стало известно о выводе из строя еще двух газопроводов.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источник в военной разведке, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник отметил, что из строя выведена единая система магистральных нефтепроводов после по меньшей мере четырех взрывов в Железнодорожном районе Пензы, которые прогремели около 04:00.

Две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование. На этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.

Также читайте: Нефтебаза горела после атаки БпЛА в Белгородской области РФ

Местные медиа через несколько часов после взрывов сообщили о "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами. В местных каналах призвали сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах.

Россияне пытались скрыть истинные причины инцидента.

Известно, что оба пораженных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов РФ, вовлеченных в полномасштабную агрессию против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атаки украинских дронов по российским НПЗ повышают маржинальность мировых переработчиков, - Reuters

россия (97123) нефтепровод (118) Удары по РФ (514)
Топ комментарии
+15
Гойдаааа!!!
09.09.2025 11:54 Ответить
09.09.2025 11:54 Ответить
+9
Мешканців Пези це - пєнзіанци чи пєнзюки ?
09.09.2025 11:59 Ответить
09.09.2025 11:59 Ответить
+7
"Пекельні санкції"
09.09.2025 11:55 Ответить
09.09.2025 11:55 Ответить
09.09.2025 11:54 Ответить
09.09.2025 11:55 Ответить
09.09.2025 11:59 Ответить
Пензачіане
09.09.2025 12:14 Ответить
09.09.2025 12:14 Ответить
Пензюки звичайно. А ще на кацапії э така мардовська типа республіка. І там проживають морди
09.09.2025 12:29 Ответить
09.09.2025 12:29 Ответить
Це ісконно руZьга назва
09.09.2025 13:07 Ответить
09.09.2025 13:07 Ответить
Пензеники😂
09.09.2025 14:13 Ответить
09.09.2025 14:13 Ответить
так газогін чи нафтопровід ????
Цензор - для Ваших редакторів різниці між цими словами немає ? А читачі тепер мають сидіти і гадати . . .
09.09.2025 12:20 Ответить
09.09.2025 12:20 Ответить
Достаточно странно мерять объем газообразного вещества в баррелях.
09.09.2025 12:25 Ответить
09.09.2025 12:25 Ответить
Они по трубе газ бочками перегоняют как пневмопочта.
09.09.2025 13:09 Ответить
09.09.2025 13:09 Ответить
той хто цю статтю написав і адмін на цензоі туп.....
09.09.2025 14:41 Ответить
09.09.2025 14:41 Ответить
Вуглеводніпроводи ....
09.09.2025 13:42 Ответить
09.09.2025 13:42 Ответить
Причому Liga.net написали правільно - "нафтопроводи... з пропускною здатністю 2 млн. барелів на добу", а журналісти Цензора це повідомлення спотворили... а редактори не перевірили.
Нажаль - останні пару років на Цензорі таких випадків дуже багато!
09.09.2025 14:32 Ответить
09.09.2025 14:32 Ответить
09.09.2025 14:52 Ответить
09.09.2025 14:52 Ответить
 
 