Нефтебаза горела после атаки БПЛА в Белгородской области РФ
В Белгородской области РФ возник пожар на нефтебазе. Перед этим власти сообщали об атаке БПЛА.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
"Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения резервуаров", - отметил он.
По словам губернатора, к тушению привлекались, в частности, пожарные поезда.
Минобороны страны оккупанта сообщало, что ПВО якобы перехватила и уничтожила 31 украинский БПЛА над регионами РФ, в том числе 7 - над Белгородской областью.
А далі, ще буде!!
Міндіч, шурма, баканов, шифери, кисліцин, щоночі за кордоном, пиляють в таємних ракетних цехах, щось таке, на що і грошей у них не вистачає, з України підвозять крипту від привладних!!
А якщо "гарно горіло" - значить, і "вигоріло" добре...
Раз "вигоріло добре" - значить, згоріло не тільки пальне, але й резервуари знищені...
А раз резервуари знищені - то немає де зберігать запаси пального...
А раз нема де зберігать запаси пального - значить, будуть "заправлять з коліс"...
А це - перевантаження РЖД....
А перевантаження РЖД ешелонами з пальним - це затримки інших поїздів - з технікою, ************, та особовим складом...
От, який гарний "ланцюжок" вибудовується...
Всі нафтобази з НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся дівная ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.