РУС
Новости Горит нефтебаза в росиии
1 816 20

Нефтебаза горела после атаки БПЛА в Белгородской области РФ

Нефтебаза горела в Белгороде. Что известно?

В Белгородской области РФ возник пожар на нефтебазе. Перед этим власти сообщали об атаке БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения резервуаров", - отметил он.

По словам губернатора, к тушению привлекались, в частности, пожарные поезда.

Минобороны страны оккупанта сообщало, что ПВО якобы перехватила и уничтожила 31 украинский БПЛА над регионами РФ, в том числе 7 - над Белгородской областью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение российского ЗРК С-300 на Белгородщине ракетами РСЗО M142 "HIMARS". ВИДЕО

Автор: 

россия (97123) Белгород (462) Удары по РФ (514)
Топ комментарии
+6
Гарна новина...
показать весь комментарий
09.09.2025 09:53 Ответить
+5
На довго ? Скажи скільки можна заробити на підприємстві яке постійно горить ?
показать весь комментарий
09.09.2025 10:00 Ответить
+5
наврядчи там все вигоріло. Там півтора десятка РВСів, і щоб вони вигоріли, то треба щоб на той гектар не дрон прилетів, а якесь вхламінго. Взагалі не розумію, чому ця НБ за 80 км від кордону досі функціонує (за 15 місяців це третій прильот туди).
показать весь комментарий
09.09.2025 10:21 Ответить
Гарна новина...
показать весь комментарий
09.09.2025 09:53 Ответить
Не дуже. Пожежу ліквідовано.
показать весь комментарий
09.09.2025 09:55 Ответить
На довго ? Скажи скільки можна заробити на підприємстві яке постійно горить ?
показать весь комментарий
09.09.2025 10:00 Ответить
Навіщо мені це? Пожежу ліквідовано і це недобре.
показать весь комментарий
09.09.2025 10:01 Ответить
А може просто все вигоріло?
показать весь комментарий
09.09.2025 10:08 Ответить
наврядчи там все вигоріло. Там півтора десятка РВСів, і щоб вони вигоріли, то треба щоб на той гектар не дрон прилетів, а якесь вхламінго. Взагалі не розумію, чому ця НБ за 80 км від кордону досі функціонує (за 15 місяців це третій прильот туди).
показать весь комментарий
09.09.2025 10:21 Ответить
Доречі це ідеальний полігон для відпрацювання бойового використання БПЛА і інших вражаючих засобів.
показать весь комментарий
09.09.2025 10:42 Ответить
у прикордонні сотні "полігонів", тому "жувати" роками срану нафтобазу за 80 км від кордону - це просто онанізм якійсь.
показать весь комментарий
09.09.2025 10:51 Ответить
Потягом пожежним, орки тушили вигоряння бази!!
А далі, ще буде!!
Міндіч, шурма, баканов, шифери, кисліцин, щоночі за кордоном, пиляють в таємних ракетних цехах, щось таке, на що і грошей у них не вистачає, з України підвозять крипту від привладних!!
показать весь комментарий
09.09.2025 10:56 Ответить
Якщо задіювалися пожежні поїзди - значить, горіло "гарно"...
А якщо "гарно горіло" - значить, і "вигоріло" добре...
Раз "вигоріло добре" - значить, згоріло не тільки пальне, але й резервуари знищені...
А раз резервуари знищені - то немає де зберігать запаси пального...
А раз нема де зберігать запаси пального - значить, будуть "заправлять з коліс"...
А це - перевантаження РЖД....
А перевантаження РЖД ешелонами з пальним - це затримки інших поїздів - з технікою, ************, та особовим складом...
От, який гарний "ланцюжок" вибудовується...
показать весь комментарий
09.09.2025 10:15 Ответить
пожежний поїзд тому що ця нафтобаза знаходиться просто поряд з колією Курськ-Бєлгород, тому скоріше пожежний потяг за 90 км з Курська доїде, або з Бєлгорода за 50 км, ніж прохорівські пожежники будуть ковшиками воду возити. На цю срану нафтобазу раз на півроку прилітає дрон, один РВС вигорає, і нафтобаза функціонує далі.
показать весь комментарий
09.09.2025 10:34 Ответить
Побачимо... Одне другому, не заважає... Ти думаєш - у них з піноутворювачем - "порядок"? Бо без піноутворювача важкувато гасить пальне... Це тобі не "лісопилка"...
показать весь комментарий
09.09.2025 10:40 Ответить
піноутворювачів там давно нема. Все одно вигорить один РВС, у який влучив дрон. Пожежники проконтролюють вигоряння, пообливають сусідні РВСи, і поїдуть назад. А нафтобаза буде функціонувати і далі, бо там півтора десятка РВСів. Поки туди не прилетить якійь вхламінго, ця нафтобаза буде і надалі задіяна у військовій логістиці.
показать весь комментарий
09.09.2025 10:48 Ответить
Китайці мають прислів"я: "Шлях у тисячу лі, починається з першого кроку...". "Три кроки" нами вже зроблені... Будем чекать наступних...
показать весь комментарий
09.09.2025 11:08 Ответить
якщо ще півроку чекати наступного прильоту дрона у прифронтову нафтобазу, то тоді дійсно до перемоги залишилось тисяча нафтобаз помножені на півроку. Тобто років п'ятсот.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:18 Ответить
У тебе є "більш ефективне рішення"?
показать весь комментарий
09.09.2025 11:19 Ответить
я ракетами не розпоряжаюсь.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:22 Ответить
Я - теж...
показать весь комментарий
09.09.2025 12:27 Ответить
Здимайтесь багаттями синії ночи,
Всі нафтобази з НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся дівная ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.
показать весь комментарий
09.09.2025 10:00 Ответить
а горело наверное очень красиво, если даже пожарные поезда привлекались
показать весь комментарий
09.09.2025 10:16 Ответить
 
 