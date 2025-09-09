Нефтебаза горела после атаки БПЛА в Белгородской области РФ

В Белгородской области РФ возник пожар на нефтебазе. Перед этим власти сообщали об атаке БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения резервуаров", - отметил он.

По словам губернатора, к тушению привлекались, в частности, пожарные поезда.

Минобороны страны оккупанта сообщало, что ПВО якобы перехватила и уничтожила 31 украинский БПЛА над регионами РФ, в том числе 7 - над Белгородской областью.

