Нафтобаза горіла після атаки БпЛА у Бєлгородській області РФ

У Бєлгородській області РФ виникла пожежа на нафтобазі. Перед цим влада повідомляла про атаку БпЛА.

Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.

"Пожежа на нафтобазі в селищі Прохоровка повністю ліквідована. Постраждалих немає. Внаслідок атаки є пошкодження резервуарів", - зазначив він.

За словами губернатора, до гасіння залучали, зокрема, пожежні потяги.

Міноборони країни окупанта повідомляло, що ППО нібито перехопила та знищила 31 український БпЛА над регіонами РФ, зокрема 7 - над Бєлгородською областю.

