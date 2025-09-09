Нафтобаза горіла після атаки БпЛА у Бєлгородській області РФ
У Бєлгородській області РФ виникла пожежа на нафтобазі. Перед цим влада повідомляла про атаку БпЛА.
Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.
"Пожежа на нафтобазі в селищі Прохоровка повністю ліквідована. Постраждалих немає. Внаслідок атаки є пошкодження резервуарів", - зазначив він.
За словами губернатора, до гасіння залучали, зокрема, пожежні потяги.
Міноборони країни окупанта повідомляло, що ППО нібито перехопила та знищила 31 український БпЛА над регіонами РФ, зокрема 7 - над Бєлгородською областю.
А якщо "гарно горіло" - значить, і "вигоріло" добре...
Раз "вигоріло добре" - значить, згоріло не тільки пальне, але й резервуари знищені...
А раз резервуари знищені - то немає де зберігать запаси пального...
А раз нема де зберігать запаси пального - значить, будуть "заправлять з коліс"...
А це - перевантаження РЖД....
А перевантаження РЖД ешелонами з пальним - це затримки інших поїздів - з технікою, ************, та особовим складом...
От, який гарний "ланцюжок" вибудовується...
Всі нафтобази з НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся дівная ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.