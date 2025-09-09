УКР
Нафтобаза горіла після атаки БпЛА у Бєлгородській області РФ

У Бєлгородській області РФ виникла пожежа на нафтобазі. Перед цим влада повідомляла про атаку БпЛА.

Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.

"Пожежа на нафтобазі в селищі Прохоровка повністю ліквідована. Постраждалих немає. Внаслідок атаки є пошкодження резервуарів", - зазначив він.

За словами губернатора, до гасіння залучали, зокрема, пожежні потяги.

Міноборони країни окупанта повідомляло, що ППО нібито перехопила та знищила 31 український БпЛА над регіонами РФ, зокрема 7 - над Бєлгородською областю.

Гарна новина...
показати весь коментар
09.09.2025 09:53 Відповісти
Не дуже. Пожежу ліквідовано.
показати весь коментар
09.09.2025 09:55 Відповісти
На довго ? Скажи скільки можна заробити на підприємстві яке постійно горить ?
показати весь коментар
09.09.2025 10:00 Відповісти
Навіщо мені це? Пожежу ліквідовано і це недобре.
показати весь коментар
09.09.2025 10:01 Відповісти
А може просто все вигоріло?
показати весь коментар
09.09.2025 10:08 Відповісти
наврядчи там все вигоріло. Там півтора десятка РВСів, і щоб вони вигоріли, то треба щоб на той гектар не дрон прилетів, а якесь вхламінго. Взагалі не розумію, чому ця НБ за 80 км від кордону досі функціонує (за 15 місяців це третій прильот туди).
показати весь коментар
09.09.2025 10:21 Відповісти
Якщо задіювалися пожежні поїзди - значить, горіло "гарно"...
А якщо "гарно горіло" - значить, і "вигоріло" добре...
Раз "вигоріло добре" - значить, згоріло не тільки пальне, але й резервуари знищені...
А раз резервуари знищені - то немає де зберігать запаси пального...
А раз нема де зберігать запаси пального - значить, будуть "заправлять з коліс"...
А це - перевантаження РЖД....
А перевантаження РЖД ешелонами з пальним - це затримки інших поїздів - з технікою, ************, та особовим складом...
От, який гарний "ланцюжок" вибудовується...
показати весь коментар
09.09.2025 10:15 Відповісти
Здимайтесь багаттями синії ночи,
Всі нафтобази з НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся дівная ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.
показати весь коментар
09.09.2025 10:00 Відповісти
а горело наверное очень красиво, если даже пожарные поезда привлекались
показати весь коментар
09.09.2025 10:16 Відповісти
 
 