Знищення російського ЗРК С-300 на Бєлгородщині ракетами РСЗВ M142 "HIMARS". ВIДЕО
Українські воїни знищили російський ЗРК С-300 на Бєлгородщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійців Сил оборони опублікований у соцмережах.
"Ракети M142 HIMARS накривають російську батарею ЗРК С-300 ЗС РФ у Бєлгородській області. У той же час там вдарили по російській РЛС "Небо-М" та по сусідній РЛС 5H66M "Big Bird", - йдеться у коментарі до відео.
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Там ще дві пускові стоять недалеко - бажано, було-б, "пафтаріть"...