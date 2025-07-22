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Новини Відео Бої у Бєлгородській області РФ
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Знищення російського ЗРК С-300 на Бєлгородщині ракетами РСЗВ M142 "HIMARS". ВIДЕО

Українські воїни знищили російський ЗРК С-300 на Бєлгородщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійців Сил оборони опублікований у соцмережах.

"Ракети M142 HIMARS накривають російську батарею ЗРК С-300 ЗС РФ у Бєлгородській області. У той же час там вдарили по російській РЛС "Небо-М" та по сусідній РЛС 5H66M "Big Bird", - йдеться у коментарі до відео.

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І нічого хоулоговнєти не збили навіть не писнули, тож по москвабаду можна і потрібно балістикою гасити щодуж
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22.07.2025 09:55 Відповісти
хочеться побачити справжній удар... щоб така воронка 20 на 20 на 10 ... й все....
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22.07.2025 09:56 Відповісти
Для РЛС "воронки" не треба... Головне - щоб посікло осколками апаратуру та решітку. Бажано - разом з екіпажем...
Там ще дві пускові стоять недалеко - бажано, було-б, "пафтаріть"...
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22.07.2025 10:01 Відповісти
така воронка ну це 1 кілотона десь , але натяк зрозумілий
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22.07.2025 10:01 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
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22.07.2025 10:14 Відповісти
 
 