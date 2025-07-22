Уничтожение российского ЗРК С-300 в Белгородской области ракетами РСЗО M142 "HIMARS". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский ЗРК С-300 на Белгородщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойцов Сил обороны опубликована в соцсетях.
"Ракеты M142 HIMARS накрывают российскую батарею ЗРК С-300 ВС РФ в Белгородской области. В то же время там ударили по российской РЛС "Небо-М" и по соседней РЛС 5H66M "Big Bird", - говорится в комментарии к видео.
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Там ще дві пускові стоять недалеко - бажано, було-б, "пафтаріть"...