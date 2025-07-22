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Новости Бои в Белгородской области РФ
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Уничтожение российского ЗРК С-300 в Белгородской области ракетами РСЗО M142 "HIMARS". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский ЗРК С-300 на Белгородщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойцов Сил обороны опубликована в соцсетях.

"Ракеты M142 HIMARS накрывают российскую батарею ЗРК С-300 ВС РФ в Белгородской области. В то же время там ударили по российской РЛС "Небо-М" и по соседней РЛС 5H66M "Big Bird", - говорится в комментарии к видео.

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І нічого хоулоговнєти не збили навіть не писнули, тож по москвабаду можна і потрібно балістикою гасити щодуж
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22.07.2025 09:55 Ответить
хочеться побачити справжній удар... щоб така воронка 20 на 20 на 10 ... й все....
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22.07.2025 09:56 Ответить
Для РЛС "воронки" не треба... Головне - щоб посікло осколками апаратуру та решітку. Бажано - разом з екіпажем...
Там ще дві пускові стоять недалеко - бажано, було-б, "пафтаріть"...
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22.07.2025 10:01 Ответить
Кульок би їм, з вольфраму...
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22.07.2025 11:43 Ответить
така воронка ну це 1 кілотона десь , але натяк зрозумілий
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22.07.2025 10:01 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
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22.07.2025 10:14 Ответить
 
 