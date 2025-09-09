Атаки украинских дронов по российским НПЗ повышают маржинальность мировых переработчиков, - Reuters
Последние удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и экспортным объектам в России могут поднять мировые маржинальные доходы переработчиков, в частности в США, где спрос на топливо остается высоким.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По оценкам агентства, атаки временно вывели из строя, по меньшей мере, 17% мощностей переработки нефти в РФ, что составляет около 1,1 млн баррелей в сутки. Также были поражены терминал Усть-Луга и нефтепровод "Дружба", который поставляет нефтепродукты в Беларусь, Словакию и Венгрию.
Reuters отмечает, что удары стали ответом на нарушение Москвой договоренностей по воздержанию от атак на энергетическую инфраструктуру. Ранее Россия нанесла удары по украинским электростанциям в северных и южных регионах.
Потеря части производственных мощностей вынудила Москву в августе увеличить экспорт нефти из западных портов на 200 тыс. баррелей в сутки, однако в регионах РФ уже фиксируются перебои с бензином. Восстановление поврежденных объектов может занять недели или даже месяцы.
На фоне ограничения российского экспорта мировые НПЗ получают рост доходности. Европейская маржинальность от переработки дизеля в августе составила 23,5 доллара за баррель - на 40% больше, чем в прошлом году. Рост доходов ожидается и на предприятиях американского побережья Мексиканского залива.
