РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10057 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 580 6

Атаки украинских дронов по российским НПЗ повышают маржинальность мировых переработчиков, - Reuters

нпз

Последние удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и экспортным объектам в России могут поднять мировые маржинальные доходы переработчиков, в частности в США, где спрос на топливо остается высоким.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По оценкам агентства, атаки временно вывели из строя, по меньшей мере, 17% мощностей переработки нефти в РФ, что составляет около 1,1 млн баррелей в сутки. Также были поражены терминал Усть-Луга и нефтепровод "Дружба", который поставляет нефтепродукты в Беларусь, Словакию и Венгрию.

Reuters отмечает, что удары стали ответом на нарушение Москвой договоренностей по воздержанию от атак на энергетическую инфраструктуру. Ранее Россия нанесла удары по украинским электростанциям в северных и южных регионах.

Потеря части производственных мощностей вынудила Москву в августе увеличить экспорт нефти из западных портов на 200 тыс. баррелей в сутки, однако в регионах РФ уже фиксируются перебои с бензином. Восстановление поврежденных объектов может занять недели или даже месяцы.

На фоне ограничения российского экспорта мировые НПЗ получают рост доходности. Европейская маржинальность от переработки дизеля в августе составила 23,5 доллара за баррель - на 40% больше, чем в прошлом году. Рост доходов ожидается и на предприятиях американского побережья Мексиканского залива.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Советский Союз или что?" - россиянка скулит из-за дефицита бензина. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (292) Удары по РФ (514)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україні ***** на цю всяку маржинальність і тому подібне! Усі ті заводи повинні бути знищені і крапка!
показать весь комментарий
09.09.2025 10:24 Ответить
От от а ніхто навіть дякую не скаже. А взагалі це жах наскільки виродилась європейська цивілізація. ДЕ орбан і Фіцо будучи відвертими диверсантами можуть сміятися всім прямо в лице, де хотілку Пуйла обговорюють, де всі бояться навіть допомагати САМІ СОБІ, де Польща не збиває дрони над власною територією, де депутатка мусульманка каже в Бельгії - забирайтеся геть

Нічого в історії більш нічтожного з моменту падіння Риму не існувало.
показать весь комментарий
09.09.2025 10:27 Ответить
Тоб то вони, ці виробники та переробники, повінні дякувати і надавати гроши на далекобійні дрони та ракети для СОУ
показать весь комментарий
09.09.2025 10:30 Ответить
Нічого не зрозумів, що таке маржинальність?
показать весь комментарий
09.09.2025 10:40 Ответить
Українці валять кацапські НПЗ і через це некацапські НПЗ (зокрема в США) отримують більше бабла.
показать весь комментарий
09.09.2025 10:44 Ответить
ЗСУ постарається в рази збільшити маржинальність якщо НАТО не пожлобиться надати їм далекобійні КР... (своі маємо тільки на папері та в макетах)
показать весь комментарий
09.09.2025 11:41 Ответить
 
 