"Советский Союз или что?" - россиянка жалуется на дефицит бензина. ВИДЕО

Россиянка с пассажирского сиденья автомобиля скулит из-за дефицита бензина в Таганроге, называя ситуацию настоящим коллапсом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жительница страны-оккупантки рассказывает, что объехала уже пять заправок - горючего нет, или же его продают только по талонам. "Я объехала пять заправок. 92-го вообще нет, 92-й можно не искать. На некоторых заправках только по талонам. Что это такое вообще? Советский Союз или что это такое?" - возмущается она на камеру.

В свою очередь авторы видео добавляют: "Украинские дроны уверенно устанавливают новые квоты на потребление бензина. Гойда пришла!"

