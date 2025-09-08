РУС
"Советский Союз или что?" - россиянка жалуется на дефицит бензина. ВИДЕО

Россиянка с пассажирского сиденья автомобиля скулит из-за дефицита бензина в Таганроге, называя ситуацию настоящим коллапсом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жительница страны-оккупантки рассказывает, что объехала уже пять заправок - горючего нет, или же его продают только по талонам. "Я объехала пять заправок. 92-го вообще нет, 92-й можно не искать. На некоторых заправках только по талонам. Что это такое вообще? Советский Союз или что это такое?" - возмущается она на камеру.

В свою очередь авторы видео добавляют: "Украинские дроны уверенно устанавливают новые квоты на потребление бензина. Гойда пришла!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более полусотни автомобилей выстроились в очередь на АЗС в оккупированном Луганске. ВИДЕО

бензин (297) дефицит (309) НПЗ (290) горючее (25)
Топ комментарии
+25
Так вы же мечтали о возрождении Совка. Вот и получите свой "пломбир по 20 коп". Радуйтесь
08.09.2025 20:51 Ответить
+18
Козли
Спочатку прославляють члєніна, сраліна і жюкова.... А чого раптом морди незадоволені???
08.09.2025 20:54 Ответить
+13
Стіпте!!! А хиба вони не хотіли в Совецькій союз?

Тільки замість брежнівсього пломбіра за 20 коп та ковбаси по 2,20 руб отримали одразу горбачовський *******.
08.09.2025 20:54 Ответить
08.09.2025 20:51 Ответить
08.09.2025 20:56 Ответить
08.09.2025 20:54 Ответить
08.09.2025 20:54 Ответить
Скоро будуть черги за горілкою?
08.09.2025 21:01 Ответить
Та ти шо...Якби ж то... То повна срака. Я колись спостерігав у 89-му на болотах, в Ярославлі. перевернуті догори колесами ментовські УАЗи і викинуті з черги зарізані трупи.
08.09.2025 21:43 Ответить
Ого, нічого собі... Ну, я тоді ще не "вживав"...
08.09.2025 21:47 Ответить
я теж, просто ротою вели на помивку в міську баню якраз повз той гармидер. тоді це було дико..А зараз - ну ми вкурсі
08.09.2025 22:16 Ответить
Вони отримали *********** ніфрітовий стЄржень обрубок
08.09.2025 21:16 Ответить
пересідайте на віслюків, якщо не вистачить і свого оманського віддамо.
08.09.2025 20:56 Ответить
Це початок, далі буде..
08.09.2025 20:56 Ответить
Випускайте кракена Міколу Яновіча, він уже більше 10 років на болотах тих живе. Хай дідугань скаже своє коронне "Нє трєба скігліть!"
08.09.2025 20:59 Ответить
Цікаво, а яка б у них реакція була б на Хфьодарича? ))
08.09.2025 21:02 Ответить
Варіант: прес-конференція важкого тупого предмета і на питанні про бензин Янек ламає ручку
08.09.2025 21:12 Ответить
Точно)))
08.09.2025 21:17 Ответить
08.09.2025 21:00 Ответить
Так, це "Савєцкій Сайус". Да і взагалі товарищ комсорг зірвала б з неї ці кільця у вухах і помаду б примусила змити, бо дуже яскраво виглядає. Причоха, як у хіппі - точно до товарища особіста треба на бесіду.... Да і вірно було підмічено на початку відео - так, в СРСР ходили переважно пішки, а про 92-й бензин навіть ніхто не мріяв: всі автомобілі "хавали" 76-й
08.09.2025 21:00 Ответить
Нетільки 76,ще був 72гий і 66 отий отаке,хто з сімдесятих знає.
08.09.2025 21:06 Ответить
66, як і 93 - червоний, як кампот. в дитинстві в мопеди шурували
08.09.2025 21:45 Ответить
мама мія який макіяж 🤡 ,дуже схожа ...
08.09.2025 21:06 Ответить
Eta maskerovka 5 kaloni ...🤣🤣🤣
08.09.2025 21:12 Ответить
Нехай косметику на бензин міняє
08.09.2025 21:18 Ответить
Togda bil 'sovkovskij mir', seijchas 'rjusskij mir', vsjo ozhidajemo, chto hotjelji, to i poluchilji. Njenravitsja? No vi zhe sami golosovalji za pljutjina! No jestj horoshaja novostj: ''...eto toljko nachalo!''.
08.09.2025 21:14 Ответить
Чомусь згадався фільм художній - "ЧП районного масштабу". Реально фільм показує весь маразм Радянського устрою
08.09.2025 21:19 Ответить
что єта такоє? Це кацапка твоє есвео проти України вертається туди звідки вилізло!
08.09.2025 21:24 Ответить
08.09.2025 21:28 Ответить
Можливо суїцид... а можливо просто на роботі голову втратив, так заробився...
08.09.2025 21:50 Ответить
Анекдот із совка. В дитсадок прийшла комісія із Районо. Зав дитсадка питає у дітей -дєті гдє самая вкусная манная каша ?і сама відповідає -в савєтском саюзє ,а гдє самиє добриє нянєчкі -і сама відповідає -в савєтском саюзє. Аж тут лунає плач однієї дівчинки. Завідуюча питає -Машенька чєво ти плачэш? Лунає відповідь-хачу в савєтский саюз.
08.09.2025 21:40 Ответить
Пластмассовая орчиха. На губи хватило грошей на мозК нет.
08.09.2025 21:47 Ответить

А нахіба їй мозок, якщо вже є губиська?
08.09.2025 23:13 Ответить
Арестовать и расстрелять за дескредитацию власти.
08.09.2025 22:02 Ответить
з такими губєнями може пару літрів й висосе, удівляються вони
08.09.2025 22:16 Ответить
Ця губатка ще ніяк не допетрає, що есесесер вже до них повернувся...
08.09.2025 22:19 Ответить
Гімн савєцкій, вошдь савєцкій, нарот теж савєцкій...
Ковбаси тільки нема по 2, 20, сирків по 14 копійок та воткі по 3,62...
08.09.2025 22:41 Ответить
Як каже в таких випадках Кіля Азіров, "треба брати лопати і копати той бензин власноруч!"
08.09.2025 22:43 Ответить

Но-но!
А Ви не подумали, що кацапня дійсно може дістати з нафталіну незабутнього Мікілу Йановіча і призначити його прем'єром? На перший погляд, нічого страшного трапитися від того не повинно.
Але є нюанс... (с)
Видатний госпідарник рано чи пізно догоспідариться до того, що на смєхдєржаві закінчиться навіть бояра. Що тоді кацапня робитиме? Правильно: Мікілу Йановича скрутять, від3,14здять, засудять як вражескага елємєнта і відправлять на обмін в Україну.
А нам того нахіба?!
08.09.2025 23:21 Ответить
Роберт Бровді (Мадяр) робить добру справу.
