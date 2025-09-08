4 633 37
"Советский Союз или что?" - россиянка жалуется на дефицит бензина. ВИДЕО
Россиянка с пассажирского сиденья автомобиля скулит из-за дефицита бензина в Таганроге, называя ситуацию настоящим коллапсом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, жительница страны-оккупантки рассказывает, что объехала уже пять заправок - горючего нет, или же его продают только по талонам. "Я объехала пять заправок. 92-го вообще нет, 92-й можно не искать. На некоторых заправках только по талонам. Что это такое вообще? Советский Союз или что это такое?" - возмущается она на камеру.
В свою очередь авторы видео добавляют: "Украинские дроны уверенно устанавливают новые квоты на потребление бензина. Гойда пришла!"
Спочатку прославляють члєніна, сраліна і жюкова.... А чого раптом морди незадоволені???
Тільки замість брежнівсього пломбіра за 20 коп та ковбаси по 2,20 руб отримали одразу горбачовський *******.
стЄрженьобрубок кракенаМіколу Яновіча, він уже більше 10 років на болотах тих живе. Хай дідугань скаже своє коронне "Нє трєба скігліть!"
А нахіба їй мозок, якщо вже є губиська?
Ковбаси тільки нема по 2, 20, сирків по 14 копійок та воткі по 3,62...
Но-но!
А Ви не подумали, що кацапня дійсно може дістати з нафталіну незабутнього Мікілу Йановіча і призначити його прем'єром? На перший погляд, нічого страшного трапитися від того не повинно.
Але є нюанс... (с)
Видатний госпідарник рано чи пізно догоспідариться до того, що на смєхдєржаві закінчиться навіть бояра. Що тоді кацапня робитиме? Правильно: Мікілу Йановича скрутять, від3,14здять, засудять як вражескага елємєнта і відправлять на обмін в Україну.
А нам того нахіба?!