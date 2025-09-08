"Советский Союз или что?" - росіянка скиглить через дефіцит бензину. ВIДЕО

Росіянка з пасажирського сидіння автомобіля скиглить через дефіцит бензину в Таганрозі, називаючи ситуацію справжнім колапсом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканка країни-окупантки розповідає, що об’їхала вже п’ять заправок - пального немає, або ж його продають лише за талонами. "Я объехала пять заправок. 92-го вообще нет, 92-й можно не искать. На некоторых заправках только по талонам. Что это такое вообще? Советский Союз или что это такое?" - обурюється вона на камеру.

Своєю чергою автори відео додають: "Українські дрони впевнено встановлюють нові квоти на споживання бензину. Гойда прийшла!"

