УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10292 відвідувача онлайн
Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 010 22

"Советский Союз или что?" - росіянка скиглить через дефіцит бензину. ВIДЕО

Росіянка з пасажирського сидіння автомобіля скиглить через дефіцит бензину в Таганрозі, називаючи ситуацію справжнім колапсом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканка країни-окупантки розповідає, що об’їхала вже п’ять заправок - пального немає, або ж його продають лише за талонами. "Я объехала пять заправок. 92-го вообще нет, 92-й можно не искать. На некоторых заправках только по талонам. Что это такое вообще? Советский Союз или что это такое?" - обурюється вона на камеру.

Своєю чергою автори відео  додають: "Українські дрони впевнено встановлюють нові квоти на споживання бензину. Гойда прийшла!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад півсотні автомобілів вишикувалися у чергу на АЗС в окупованому Луганську. ВIДЕО

бензин (1253) дефіцит (593) НПЗ (680) пальне (61)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Так вы же мечтали о возрождении Совка. Вот и получите свой "пломбир по 20 коп". Радуйтесь
показати весь коментар
08.09.2025 20:51 Відповісти
+6
Стіпте!!! А хиба вони не хотіли в Совецькій союз?

Тільки замість брежнівсього пломбіра за 20 коп та ковбаси по 2,20 руб отримали одразу горбачовський *******.
показати весь коментар
08.09.2025 20:54 Відповісти
+5
Козли
Спочатку прославляють члєніна, сраліна і жюкова.... А чого раптом морди незадоволені???
показати весь коментар
08.09.2025 20:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вы же мечтали о возрождении Совка. Вот и получите свой "пломбир по 20 коп". Радуйтесь
показати весь коментар
08.09.2025 20:51 Відповісти
каністра 76 за 3-00 ***** у дворніка, злита з сміттевозу ))
показати весь коментар
08.09.2025 20:56 Відповісти
Козли
Спочатку прославляють члєніна, сраліна і жюкова.... А чого раптом морди незадоволені???
показати весь коментар
08.09.2025 20:54 Відповісти
Стіпте!!! А хиба вони не хотіли в Совецькій союз?

Тільки замість брежнівсього пломбіра за 20 коп та ковбаси по 2,20 руб отримали одразу горбачовський *******.
показати весь коментар
08.09.2025 20:54 Відповісти
Скоро будуть черги за горілкою?
показати весь коментар
08.09.2025 21:01 Відповісти
Вони отримали *********** ніфрітовий стЄржень обрубок
показати весь коментар
08.09.2025 21:16 Відповісти
пересідайте на віслюків, якщо не вистачить і свого оманського віддамо.
показати весь коментар
08.09.2025 20:56 Відповісти
Це початок, далі буде..
показати весь коментар
08.09.2025 20:56 Відповісти
Випускайте кракена Міколу Яновіча, він уже більше 10 років на болотах тих живе. Хай дідугань скаже своє коронне "Нє трєба скігліть!"
показати весь коментар
08.09.2025 20:59 Відповісти
Цікаво, а яка б у них реакція була б на Хфьодарича? ))
показати весь коментар
08.09.2025 21:02 Відповісти
Варіант: прес-конференція важкого тупого предмета і на питанні про бензин Янек ламає ручку
показати весь коментар
08.09.2025 21:12 Відповісти
Точно)))
показати весь коментар
08.09.2025 21:17 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 21:00 Відповісти
Так, це "Савєцкій Сайус". Да і взагалі товарищ комсорг зірвала б з неї ці кільця у вухах і помаду б примусила змити, бо дуже яскраво виглядає. Причоха, як у хіппі - точно до товарища особіста треба на бесіду.... Да і вірно було підмічено на початку відео - так, в СРСР ходили переважно пішки, а про 92-й бензин навіть ніхто не мріяв: всі автомобілі "хавали" 76-й
показати весь коментар
08.09.2025 21:00 Відповісти
Нетільки 76,ще був 72гий і 66 отий отаке,хто з сімдесятих знає.
показати весь коментар
08.09.2025 21:06 Відповісти
мама мія який макіяж 🤡 ,дуже схожа ...
показати весь коментар
08.09.2025 21:06 Відповісти
Eta maskerovka 5 kaloni ...🤣🤣🤣
показати весь коментар
08.09.2025 21:12 Відповісти
Нехай косметику на бензин міняє
показати весь коментар
08.09.2025 21:18 Відповісти
Togda bil 'sovkovskij mir', seijchas 'rjusskij mir', vsjo ozhidajemo, chto hotjelji, to i poluchilji. Njenravitsja? No vi zhe sami golosovalji za pljutjina! No jestj horoshaja novostj: ''...eto toljko nachalo!''.
показати весь коментар
08.09.2025 21:14 Відповісти
Чомусь згадався фільм художній - "ЧП районного масштабу". Реально фільм показує весь маразм Радянського устрою
показати весь коментар
08.09.2025 21:19 Відповісти
что єта такоє? Це кацапка твоє есвео проти України вертається туди звідки вилізло!
показати весь коментар
08.09.2025 21:24 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 21:28 Відповісти
 
 