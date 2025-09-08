УКР
1 377 13

Понад півсотні автомобілів вишикувалися у чергу на АЗС в окупованому Луганську. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована черга автомобілів на одну із автозаправних станцій окупованого Луганська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати понад півсотні автомобілів. Авто публікації запевняє, що відеозапис зроблений 8 вересня 2025 року.

Це просто бензину багато і він дешевий. Тому господарі взяли з собоє всі каністри та створюють ажиотаж. А взагалі - за що боролися, на тей напоролися. Той же Донецьк всього навсього 13 років тому приймав Чемпіонат Європи та мав аеропорт, а зараз їм дупу немає чим підмимти
показати весь коментар
08.09.2025 16:47 Відповісти
Ціна зради України
показати весь коментар
08.09.2025 16:50 Відповісти
ну так треба ще раз захєрачити по тій нафтобазі. Черги повинні бути по двісті-триста авто.
показати весь коментар
08.09.2025 16:48 Відповісти
і де те "Фламінго"?
показати весь коментар
08.09.2025 16:48 Відповісти
Там де рути, трембіти, пекла, паляниці - у брехливих гундосиках відосиках потужного Боневтіка Оманського
показати весь коментар
08.09.2025 16:54 Відповісти
Гундосий ухилянт-рецидивіст, ще не встиг усіх із свого оточення приблуд95, зробити млн доларовими! Міндіч, шурма, кисліцин, шифери, та ота череда, дивних осіб, що за гроші двічі на добу ЗМІНЮЮТЬ своє голосування, можуть це підтвердити!!
показати весь коментар
08.09.2025 16:59 Відповісти
Ну то від чого там горять ті НПЗ і бракує топлива на заправках?
показати весь коментар
08.09.2025 17:00 Відповісти
Зараз вересень,
Фламінго прямують на південь
показати весь коментар
08.09.2025 17:43 Відповісти
Покричали й стали в ряд.
Скільки долар - вісімдесять?
Бенз по стільки ж, в акурат.
показати весь коментар
08.09.2025 16:49 Відповісти
Срюський мір приніс їм щастя , якого вони чекали
з нетерпінням , та ще й кричали :,, путін прийди !!"
Прийшов .....
..тільки приніс цей кремлівський виродок
не щастя , а смерть і розруху 😡

показати весь коментар
08.09.2025 16:52 Відповісти
****** жилось потворам в Україні. Жеріть тепер кацапський мір. Українці добре пам'ятають як ця продажна мразь під наші танки лягала.
показати весь коментар
08.09.2025 16:52 Відповісти
Теба ***** на колінах відосик писати.
Сцарь він добрий, сцарь допоможе...
показати весь коментар
08.09.2025 17:09 Відповісти
 
 