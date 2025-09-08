Понад півсотні автомобілів вишикувалися у чергу на АЗС в окупованому Луганську. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована черга автомобілів на одну із автозаправних станцій окупованого Луганська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати понад півсотні автомобілів. Авто публікації запевняє, що відеозапис зроблений 8 вересня 2025 року.
Фламінго прямують на південь
Скільки долар - вісімдесять?
Бенз по стільки ж, в акурат.
з нетерпінням , та ще й кричали :,, путін прийди !!"
Прийшов .....
..тільки приніс цей кремлівський виродок
не щастя , а смерть і розруху 😡
Сцарь він добрий, сцарь допоможе...