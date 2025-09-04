2 188 9
Нафтобаза палає в окупованому Луганську після серії вибухів. ВІДЕО+ФОТО
Увечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Уражена нафтобаза.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві Telegram-канали та повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів та вибухи біля нафтобази, що на мікрорайоні Мирний Південний.
Андрющенко підтвердив, що було уражено нафтобазу за цією адресою.
Після атаки безпілотників виникла сильна пожежа, яку видно з різних районів міста.
"Палає добряче. Тепер точно ні бензину, ні дизпалива в Луганську не буде. Спонсор паливної кризи –– Сили оборони України", - додав Андрющенко.
Інформації щодо постраждалих немає.
