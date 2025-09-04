УКР
2 188 9

Нафтобаза палає в окупованому Луганську після серії вибухів. ВІДЕО+ФОТО

Увечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Уражена нафтобаза. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві Telegram-канали та повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів та вибухи біля нафтобази, що на мікрорайоні Мирний Південний.

Андрющенко підтвердив, що було уражено нафтобазу за цією адресою. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. ВIДЕО

Окупований Луганськ під атакою дронів 4 вересня

Після атаки безпілотників виникла сильна пожежа, яку видно з різних районів міста.

"Палає добряче. Тепер точно ні бензину, ні дизпалива в Луганську не буде. Спонсор паливної кризи –– Сили оборони України", - додав Андрющенко.

Інформації щодо постраждалих немає.

Дивіться також: 17 миттєвостей серпня, - командувач СБС Мадяр розповів про ураження російських нафтових об’єктів. ВIДЕО

Окупований Луганськ під атакою дронів 4 вересня

Автор: 

вибух (4604) Луганськ (583) НПЗ (672) пожежа (4411) Луганська область (4931) Луганський район (10)
Коментувати
Сортувати:
Керівник Центру вивчення окупації, а коли почнуть вивчати хто, як і коли допомагали окупантам захвачувати наші теріторії?
показати весь коментар
04.09.2025 23:07 Відповісти
Після перемоги...
показати весь коментар
04.09.2025 23:17 Відповісти
Не треба палити там де не треба. Погана звичка. Проте лугандонцям можна. Паліть де завгодно!
показати весь коментар
04.09.2025 23:09 Відповісти
на цьому місці (48°30'56.7"N 39°17'57.2"E) давно повинна була би залишитись глибока воронка. 100 км від ЛБЗ.
показати весь коментар
04.09.2025 23:14 Відповісти
то не зінка, то точно махмуд! там хтось кричав "махмуд! зажигай!"
показати весь коментар
04.09.2025 23:19 Відповісти
нарешті..
а чому це не зробили 25 лютого 22р??
показати весь коментар
04.09.2025 23:31 Відповісти
Центр вивчення окупації !? Чого тільки не понавидумують , щоб нічого не робити і зряплату отримувати . І яка ж вона у самого головного керівника ?
показати весь коментар
04.09.2025 23:32 Відповісти
нарешті позитивна новина, слава ЗСУ
показати весь коментар
04.09.2025 23:35 Відповісти
щось 10 років бамбілі
а в окнах світло....
пальне на НБ...
показати весь коментар
04.09.2025 23:49 Відповісти
 
 