Вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Луганську на вулиці Тараса Шевченка пролунав вибух.

Про це пише "Донбасс Реалии", передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок вибуху було частково пошкоджено будівлю.

За даними російських пропагандистів, відомо про 1 загиблого та поранених.

Вибух пролунав поблизу краєзнавчого музею, де відбувалося відкриття виставки, присвяченій операції "Поток".

Операцію "Поток" в Росії виставляють, як героїзм з боку окупантів, які спробували прорватись у Суджу в Курській області через підземні труби газопроводу.

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