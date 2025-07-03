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Вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Луганську на вулиці Тараса Шевченка пролунав вибух.

Про це пише "Донбасс Реалии", передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок вибуху було частково пошкоджено будівлю.

За даними російських пропагандистів, відомо про 1 загиблого та поранених.

Вибух пролунав поблизу краєзнавчого музею, де відбувалося відкриття виставки, присвяченій операції "Поток".

Операцію "Поток" в Росії виставляють, як героїзм з боку окупантів, які спробували прорватись у Суджу в Курській області через підземні труби газопроводу.

Читайте: Окупований Луганськ атакували безпілотники: пролунали вибухи, виникли пожежі. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

вибух (4546) Луганськ (580) Луганська область (4902) Луганський район (7)


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Їм свою "трубу" aka "дохльій крот" всюди в зубах тягати можна, нам свою "павутину" - зась.
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03.07.2025 13:40 Відповісти

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03.07.2025 13:44 Відповісти
Вони в тому Луґанску і Данецку взагалі вже шикарно живуть. Туда майже нічого не прилітає. А з них, доречі, можна було б зробити полігони для використання брудних ядерних бомб. ******** домбас брудними бімбами ми б не порушили б жодної норми міжнародного права, так як це визнана світовою спільнотою територія України. Кацапи ж десь выпробування проводять? Проводять. От і ми б провели б
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03.07.2025 13:52 Відповісти
Ф аБРИКА...-тьфуу!!!
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03.07.2025 13:53 Відповісти
Вибух пролунав поблизу краєзнавчого музею, де відбувалося відкриття виставки, присвяченій операції "Поток".Операцію "Поток" в Росії виставляють, як героїзм з боку окупантів, які спробували прорватись у Суджу в Курській області через підземні труби газопроводу. Джерело: https://censor.net/ua/v3561332
до речі - про ту "операцію" є ролік на каналі у Каца - він каже що ВСІ хто лазив по трубі захворіли на рак легень і туберкульоз ...
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03.07.2025 13:57 Відповісти
ага, а їм відмовляються визнати це військовою травмою, а називають "бронхітом" і не виплачують гроші за "подвиг".. От так "герої" труби всі і передохнуть. Карма!
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03.07.2025 14:01 Відповісти
була легенда курська дуга, тепер буде нова легенда - курська труба.. Всьо так міло, по домашнєму..
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03.07.2025 13:59 Відповісти
 
 