Вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Луганську на вулиці Тараса Шевченка пролунав вибух.
Про це пише "Донбасс Реалии", передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок вибуху було частково пошкоджено будівлю.
За даними російських пропагандистів, відомо про 1 загиблого та поранених.
Вибух пролунав поблизу краєзнавчого музею, де відбувалося відкриття виставки, присвяченій операції "Поток".
Операцію "Поток" в Росії виставляють, як героїзм з боку окупантів, які спробували прорватись у Суджу в Курській області через підземні труби газопроводу.
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до речі - про ту "операцію" є ролік на каналі у Каца - він каже що ВСІ хто лазив по трубі захворіли на рак легень і туберкульоз ...