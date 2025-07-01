Окупований Луганськ атакували безпілотники: пролунали вибухи, виникли пожежі. ВІДЕО+ФОТО
В окупованому Луганську вночі лунали вибухи. Місто атакували безпілотники
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Росіяни заявили про атаку безпілотників у Луганську. В кількох районах міста виникли масштабні пожежі.
За попередньою інформацією, внаслідок влучання в Луганську палає нафтобаза.
Дрони пролітали через Антрацит та Хрустальне, окуповані з 2014 року.
Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що в Луганську "горить логістика росіян".
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Андрій Лавриненко
показати весь коментар01.07.2025 07:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Sashko Poweroid #551165
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Igor Grytselyak
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