Окупований Луганськ атакували безпілотники: пролунали вибухи, виникли пожежі. ВІДЕО+ФОТО

В окупованому Луганську вночі лунали вибухи. Місто атакували безпілотники

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Росіяни заявили про атаку безпілотників у Луганську. В кількох районах міста виникли масштабні пожежі.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання в Луганську палає нафтобаза.

Дрони пролітали через Антрацит та Хрустальне, окуповані з 2014 року.

Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що в Луганську "горить логістика росіян".

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