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Новини Фото Окуповані території Ситуація на окупованій Луганщині
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Окупований Луганськ атакували безпілотники: пролунали вибухи, виникли пожежі. ВІДЕО+ФОТО

В окупованому Луганську вночі лунали вибухи. Місто атакували безпілотники

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Росіяни заявили про атаку безпілотників у Луганську. В кількох районах міста виникли масштабні пожежі.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання в Луганську палає нафтобаза.

Дрони пролітали через Антрацит та Хрустальне, окуповані з 2014 року.

пожежа на нафтобазі у Луганську

Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що в Луганську "горить логістика росіян".

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Автор: 

Луганськ (579) Луганська область (4901) Луганський район (6)


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А у них свято. СБУшнік Пасічник вчора заявив, що ЛНР повністю звільнена.
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01.07.2025 07:22 Відповісти
То це їм був святковий салют.
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01.07.2025 07:37 Відповісти
Нарешті(на 11 рік війни,взялися за м путін ввєді вайска"((Виглядає так,що Харків чи Одеса більше постраждали інфраструктурою ніж там(
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01.07.2025 07:36 Відповісти
 
 