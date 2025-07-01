Оккупированный Луганск атаковали беспилотники: раздались взрывы, возникли пожары

В оккупированном Луганске ночью раздавались взрывы. Город атаковали беспилотники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Россияне заявили об атаке беспилотников в Луганске. В нескольких районах города возникли масштабные пожары.

По предварительной информации, в результате попадания в Луганске пылает нефтебаза.

Дроны пролетали через Антрацит и Хрустальное, оккупированные с 2014 года.

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что в Луганске "горит логистика россиян".

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