4 219 4
Оккупированный Луганск атаковали беспилотники: раздались взрывы, возникли пожары
В оккупированном Луганске ночью раздавались взрывы. Город атаковали беспилотники
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Россияне заявили об атаке беспилотников в Луганске. В нескольких районах города возникли масштабные пожары.
По предварительной информации, в результате попадания в Луганске пылает нефтебаза.
Дроны пролетали через Антрацит и Хрустальное, оккупированные с 2014 года.
Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что в Луганске "горит логистика россиян".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий01.07.2025 07:22 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Sashko Poweroid #551165
показать весь комментарий01.07.2025 07:37 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Andrii Andriiash
показать весь комментарий01.07.2025 09:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor Grytselyak
показать весь комментарий01.07.2025 07:36 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль