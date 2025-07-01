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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс Ситуация на оккупированной Луганщине
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Оккупированный Луганск атаковали беспилотники: раздались взрывы, возникли пожары

В оккупированном Луганске ночью раздавались взрывы. Город атаковали беспилотники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Россияне заявили об атаке беспилотников в Луганске. В нескольких районах города возникли масштабные пожары.

По предварительной информации, в результате попадания в Луганске пылает нефтебаза.

Дроны пролетали через Антрацит и Хрустальное, оккупированные с 2014 года.

пожар на нефтебазе в Луганске

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что в Луганске "горит логистика россиян".

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Автор: 

Луганск (3167) Луганская область (6518) Луганский район (6)


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А у них свято. СБУшнік Пасічник вчора заявив, що ЛНР повністю звільнена.
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01.07.2025 07:22 Ответить
То це їм був святковий салют.
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01.07.2025 07:37 Ответить
Шо, опять?
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01.07.2025 09:26 Ответить
Нарешті(на 11 рік війни,взялися за м путін ввєді вайска"((Виглядає так,що Харків чи Одеса більше постраждали інфраструктурою ніж там(
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01.07.2025 07:36 Ответить
 
 