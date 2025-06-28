Россияне создадут реестр кремлевских активистов на оккупированных территориях, - ЦНС

С целью контроля за любой активностью на временно оккупированных территориях Украины россияне планируют создать закрытый реестр "активистов".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает принимать меры по созданию фейкового гражданского общества на временно оккупированных территориях. Вся история России - это история колониальной империи, которая имитировала соседские обычаи жизни и ценности, чтобы потом уничтожать соседа. Именно поэтому рф сейчас имитирует гражданское общество и якобы наличие моральных ценностей своих приспешников", - говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, в частности, россияне создают закрытый реестр "активистов" на временно оккупированных территориях, чтобы "взять под контроль любую активность в регионе и набрать массовку для инициатив оккупационных администраций".