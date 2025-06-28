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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне создадут реестр кремлевских активистов на оккупированных территориях, - ЦНС

Кремлевские активисты на ВОТ

С целью контроля за любой активностью на временно оккупированных территориях Украины россияне планируют создать закрытый реестр "активистов".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает принимать меры по созданию фейкового гражданского общества на временно оккупированных территориях. Вся история России - это история колониальной империи, которая имитировала соседские обычаи жизни и ценности, чтобы потом уничтожать соседа. Именно поэтому рф сейчас имитирует гражданское общество и якобы наличие моральных ценностей своих приспешников", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне разработали план милитаризации детей на оккупированной территории Херсонщины: планируют привлечь до 2 тыс. человек, - ЦНС

По данным ЦНС, в частности, россияне создают закрытый реестр "активистов" на временно оккупированных территориях, чтобы "взять под контроль любую активность в регионе и набрать массовку для инициатив оккупационных администраций".

Автор: 

оккупация (10209) Центр национального сопротивления (585)


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Топ комментарии
+4
Яка чудова новина.
Уявляю як вони заметушаться
і спробують себе видалити зі
списку..(ну на випадок-"жеста доброй волі"..
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28.06.2025 11:56 Ответить
+4
Список дурних ватних смертників - в студію..
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28.06.2025 12:00 Ответить
+3
та дайте ж його сформувати,
а продати список в же є кому))))
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28.06.2025 12:02 Ответить
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Яка чудова новина.
Уявляю як вони заметушаться
і спробують себе видалити зі
списку..(ну на випадок-"жеста доброй волі"..
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28.06.2025 11:56 Ответить
Є предмет праці для українських хакерів!
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28.06.2025 14:24 Ответить
Список дурних ватних смертників - в студію..
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28.06.2025 12:00 Ответить
та дайте ж його сформувати,
а продати список в же є кому))))
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28.06.2025 12:02 Ответить
Це ж мордор. Сформують і продадуть.
З підпискою на щоквартальне оновлення.
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28.06.2025 12:13 Ответить
СБУ його вже склали.
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28.06.2025 13:15 Ответить
Тупые рашисты... Список будет на публике на вторые сутки после создания. Тупизму рашистов нет предела...
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28.06.2025 12:17 Ответить
Це дуже правильно, давайте!!!
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28.06.2025 12:58 Ответить
Для них єдиний практичний сенс цього "реєстру" - аби ніхто не "зіскочив", ну а для нас - економія ресурсів і доказова база.
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28.06.2025 13:01 Ответить
Це для поповнення казни. Частину грошей отримують, від того хто не бажає бути у списку, а частину продавши список
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28.06.2025 13:07 Ответить
 
 