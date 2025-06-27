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Новости Влияние РФ на детей в оккупации
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Россияне разработали план милитаризации детей на оккупированной территории Херсонщины: планируют привлечь до 2 тыс. человек, - ЦНС

Милитаризация россиянами детей на ВОТ

На временно оккупированной Херсонщине оккупанты составили план привлечения детей к милитарной игре "Зарница".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ответственным за набор подростков назначили прокремлевское "Движение первых".

"Под эгидой министерства нападения рф планируют привлечь до 2 000 детей и отправить их в милитарные лагеря в России. Отбор проводится не только через идеологию, часто - под принуждением или обманом. Это очередной шаг в милитаризации украинских детей и попытка воспитать новое поколение, лояльное к оккупанту", - отметили в ЦНС.

Также читайте: РФ нарушает права украинских детей, превращая оккупированные территории в идеологические полигоны, - ЦНС

Автор: 

дети (6606) оккупация (10209) Центр национального сопротивления (584) Херсонская область (4951)


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ждуни дождались..
дітей своїх залишили вбивцям..

не хочеться вбивати братішек,
так братішки вб'ють вас..
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27.06.2025 16:34 Ответить
Омбудсмени в Україні, усіх родів та якостей, так і залишаються, лише глибоко стурбовані??
Так звана, урядова команда шмигаля та нардепи від Монослужок, з 2022 року, НЕВІДКЛАДНИХ і в ТУРБОРЕЖИМІ, нарешті проводить в Україні, дієві заходи щодо Патріотичного виховання молодого покоління!?!?
Чи підготовки до шашликів та поїздки на шатлах, заважали їм це робити, після наслідків дій, попередньої шобли гончарука??
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27.06.2025 17:58 Ответить
 
 