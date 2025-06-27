Россияне разработали план милитаризации детей на оккупированной территории Херсонщины: планируют привлечь до 2 тыс. человек, - ЦНС
На временно оккупированной Херсонщине оккупанты составили план привлечения детей к милитарной игре "Зарница".
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ответственным за набор подростков назначили прокремлевское "Движение первых".
"Под эгидой министерства нападения рф планируют привлечь до 2 000 детей и отправить их в милитарные лагеря в России. Отбор проводится не только через идеологию, часто - под принуждением или обманом. Это очередной шаг в милитаризации украинских детей и попытка воспитать новое поколение, лояльное к оккупанту", - отметили в ЦНС.
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дітей своїх залишили вбивцям..
не хочеться вбивати братішек,
так братішки вб'ють вас..
Так звана, урядова команда шмигаля та нардепи від Монослужок, з 2022 року, НЕВІДКЛАДНИХ і в ТУРБОРЕЖИМІ, нарешті проводить в Україні, дієві заходи щодо Патріотичного виховання молодого покоління!?!?
Чи підготовки до шашликів та поїздки на шатлах, заважали їм це робити, після наслідків дій, попередньої шобли гончарука??