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Новини Вплив РФ на дітей в окупації
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Росіяни розробили план мілітаризації дітей на окупованій території Херсонщини: планують залучити до 2 тис. осіб, - ЦНС

Мілітаризації росіянами дітей на ТОТ

На тимчасово окупованій Херсонщині окупанти склали план залучення дітей до мілітарної гри "Зарніца".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відповідальним за набір підлітків призначили прокремлівський "Рух перших".

"Під егідою міністерства нападу рф планують залучити до 2 000 дітей і відправити їх до мілітарних таборів у росії. Відбір проводиться не лише через ідеологію - часто під примусом або обманом. Це черговий крок у мілітаризації українських дітей і спроба виховати нове покоління, лояльне до окупанта", - наголосили в ЦНС.

Також читайте: РФ порушує права українських дітей, перетворюючи окуповані території на ідеологічні полігони, - ЦНС

Автор: 

діти (5182) окупація (6762) Центр національного спротиву (834) Херсонська область (5937)


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ждуни дождались..
дітей своїх залишили вбивцям..

не хочеться вбивати братішек,
так братішки вб'ють вас..
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27.06.2025 16:34 Відповісти
Омбудсмени в Україні, усіх родів та якостей, так і залишаються, лише глибоко стурбовані??
Так звана, урядова команда шмигаля та нардепи від Монослужок, з 2022 року, НЕВІДКЛАДНИХ і в ТУРБОРЕЖИМІ, нарешті проводить в Україні, дієві заходи щодо Патріотичного виховання молодого покоління!?!?
Чи підготовки до шашликів та поїздки на шатлах, заважали їм це робити, після наслідків дій, попередньої шобли гончарука??
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27.06.2025 17:58 Відповісти
 
 