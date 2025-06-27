Росіяни розробили план мілітаризації дітей на окупованій території Херсонщини: планують залучити до 2 тис. осіб, - ЦНС
На тимчасово окупованій Херсонщині окупанти склали план залучення дітей до мілітарної гри "Зарніца".
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, відповідальним за набір підлітків призначили прокремлівський "Рух перших".
"Під егідою міністерства нападу рф планують залучити до 2 000 дітей і відправити їх до мілітарних таборів у росії. Відбір проводиться не лише через ідеологію - часто під примусом або обманом. Це черговий крок у мілітаризації українських дітей і спроба виховати нове покоління, лояльне до окупанта", - наголосили в ЦНС.
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дітей своїх залишили вбивцям..
не хочеться вбивати братішек,
так братішки вб'ють вас..
Так звана, урядова команда шмигаля та нардепи від Монослужок, з 2022 року, НЕВІДКЛАДНИХ і в ТУРБОРЕЖИМІ, нарешті проводить в Україні, дієві заходи щодо Патріотичного виховання молодого покоління!?!?
Чи підготовки до шашликів та поїздки на шатлах, заважали їм це робити, після наслідків дій, попередньої шобли гончарука??