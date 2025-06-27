Росіяни розробили план мілітаризації дітей на окупованій території Херсонщини: планують залучити до 2 тис. осіб, - ЦНС

На тимчасово окупованій Херсонщині окупанти склали план залучення дітей до мілітарної гри "Зарніца".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відповідальним за набір підлітків призначили прокремлівський "Рух перших".

"Під егідою міністерства нападу рф планують залучити до 2 000 дітей і відправити їх до мілітарних таборів у росії. Відбір проводиться не лише через ідеологію - часто під примусом або обманом. Це черговий крок у мілітаризації українських дітей і спроба виховати нове покоління, лояльне до окупанта", - наголосили в ЦНС.

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