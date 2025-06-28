УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7734 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
602 12

Росіяни створять реєстр кремлівських активістів на окупованих територіях, - ЦНС

Кремлівські активісти на ТОТ

З метою контролю за будь-якою активністю на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують створити закритий реєстр "активістів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує вживати заходів зі створення фейкового громадянського суспільства на тимчасово окупованих територіях. Вся історія росії - це історія колоніальної імперії, яка імітувала сусідні звичаї життя та цінності, аби потім знищувати сусіда. Саме тому рф зараз імітує громадянське суспільство й нібито наявність моральних цінностей своїх посіпак", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни розробили план мілітаризації дітей на окупованій території Херсонщини: планують залучити до 2 тис. осіб, - ЦНС

За даними ЦНС, зокрема, росіяни створюють закритий реєстр "активістів" на тимчасово окупованих територіях, щоб "узяти під контроль будь-яку активність у регіоні й набрати масовку для ініціатив окупаційних адміністрацій".

Автор: 

окупація (6766) Центр національного спротиву (835)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Яка чудова новина.
Уявляю як вони заметушаться
і спробують себе видалити зі
списку..(ну на випадок-"жеста доброй волі"..
показати весь коментар
28.06.2025 11:56 Відповісти
+4
Список дурних ватних смертників - в студію..
показати весь коментар
28.06.2025 12:00 Відповісти
+3
та дайте ж його сформувати,
а продати список в же є кому))))
показати весь коментар
28.06.2025 12:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка чудова новина.
Уявляю як вони заметушаться
і спробують себе видалити зі
списку..(ну на випадок-"жеста доброй волі"..
показати весь коментар
28.06.2025 11:56 Відповісти
Є предмет праці для українських хакерів!
показати весь коментар
28.06.2025 14:24 Відповісти
Список дурних ватних смертників - в студію..
показати весь коментар
28.06.2025 12:00 Відповісти
та дайте ж його сформувати,
а продати список в же є кому))))
показати весь коментар
28.06.2025 12:02 Відповісти
Це ж мордор. Сформують і продадуть.
З підпискою на щоквартальне оновлення.
показати весь коментар
28.06.2025 12:13 Відповісти
СБУ його вже склали.
показати весь коментар
28.06.2025 13:15 Відповісти
Тупые рашисты... Список будет на публике на вторые сутки после создания. Тупизму рашистов нет предела...
показати весь коментар
28.06.2025 12:17 Відповісти
Це дуже правильно, давайте!!!
показати весь коментар
28.06.2025 12:58 Відповісти
Для них єдиний практичний сенс цього "реєстру" - аби ніхто не "зіскочив", ну а для нас - економія ресурсів і доказова база.
показати весь коментар
28.06.2025 13:01 Відповісти
Це для поповнення казни. Частину грошей отримують, від того хто не бажає бути у списку, а частину продавши список
показати весь коментар
28.06.2025 13:07 Відповісти
А як покарання то досить того що вони будуть працювати в кар*єрах на Жовтих Водах.
показати весь коментар
28.06.2025 17:03 Відповісти
 
 