Росіяни створять реєстр кремлівських активістів на окупованих територіях, - ЦНС

З метою контролю за будь-якою активністю на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують створити закритий реєстр "активістів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує вживати заходів зі створення фейкового громадянського суспільства на тимчасово окупованих територіях. Вся історія росії - це історія колоніальної імперії, яка імітувала сусідні звичаї життя та цінності, аби потім знищувати сусіда. Саме тому рф зараз імітує громадянське суспільство й нібито наявність моральних цінностей своїх посіпак", - йдеться в повідомленні.

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За даними ЦНС, зокрема, росіяни створюють закритий реєстр "активістів" на тимчасово окупованих територіях, щоб "узяти під контроль будь-яку активність у регіоні й набрати масовку для ініціатив окупаційних адміністрацій".