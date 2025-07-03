Взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске. ВИДЕО

Во временно оккупированном Луганске на улице Тараса Шевченко прогремел взрыв.

Об этом пишет "Донбасс Реалии", передает Цензор.НЕТ.

В результате взрыва было частично повреждено здание.

По данным российских пропагандистов, известно об 1 погибшем и раненых.

Взрыв прогремел вблизи краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной операции "Поток".

Операцию "Поток" в России выставляют, как героизм со стороны оккупантов, которые попытались прорваться в Суджу в Курской области через подземные трубы газопровода.

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