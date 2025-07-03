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Взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске. ВИДЕО

Во временно оккупированном Луганске на улице Тараса Шевченко прогремел взрыв.

Об этом пишет "Донбасс Реалии", передает Цензор.НЕТ.

В результате взрыва было частично повреждено здание.

По данным российских пропагандистов, известно об 1 погибшем и раненых.

Взрыв прогремел вблизи краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной операции "Поток".

Операцию "Поток" в России выставляют, как героизм со стороны оккупантов, которые попытались прорваться в Суджу в Курской области через подземные трубы газопровода.

Читайте: Оккупированный Луганск атаковали беспилотники: прогремели взрывы, возникли пожары. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

взрыв (6834) Луганск (3169) Луганская область (6519) Луганский район (7)


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Топ комментарии
+9

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03.07.2025 13:44 Ответить
+2
Їм свою "трубу" aka "дохльій крот" всюди в зубах тягати можна, нам свою "павутину" - зась.
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03.07.2025 13:40 Ответить
+2
Вибух пролунав поблизу краєзнавчого музею, де відбувалося відкриття виставки, присвяченій операції "Поток".Операцію "Поток" в Росії виставляють, як героїзм з боку окупантів, які спробували прорватись у Суджу в Курській області через підземні труби газопроводу. Джерело: https://censor.net/ua/v3561332
до речі - про ту "операцію" є ролік на каналі у Каца - він каже що ВСІ хто лазив по трубі захворіли на рак легень і туберкульоз ...
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03.07.2025 13:57 Ответить
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Їм свою "трубу" aka "дохльій крот" всюди в зубах тягати можна, нам свою "павутину" - зась.
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03.07.2025 13:40 Ответить

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03.07.2025 13:44 Ответить
Вони в тому Луґанску і Данецку взагалі вже шикарно живуть. Туда майже нічого не прилітає. А з них, доречі, можна було б зробити полігони для використання брудних ядерних бомб. ******** домбас брудними бімбами ми б не порушили б жодної норми міжнародного права, так як це визнана світовою спільнотою територія України. Кацапи ж десь выпробування проводять? Проводять. От і ми б провели б
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03.07.2025 13:52 Ответить
Ф аБРИКА...-тьфуу!!!
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03.07.2025 13:53 Ответить
Вибух пролунав поблизу краєзнавчого музею, де відбувалося відкриття виставки, присвяченій операції "Поток".Операцію "Поток" в Росії виставляють, як героїзм з боку окупантів, які спробували прорватись у Суджу в Курській області через підземні труби газопроводу. Джерело: https://censor.net/ua/v3561332
до речі - про ту "операцію" є ролік на каналі у Каца - він каже що ВСІ хто лазив по трубі захворіли на рак легень і туберкульоз ...
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03.07.2025 13:57 Ответить
ага, а їм відмовляються визнати це військовою травмою, а називають "бронхітом" і не виплачують гроші за "подвиг".. От так "герої" труби всі і передохнуть. Карма!
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03.07.2025 14:01 Ответить
була легенда курська дуга, тепер буде нова легенда - курська труба.. Всьо так міло, по домашнєму..
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03.07.2025 13:59 Ответить
..поток .. свіжого фаршу 200 по трубам каналізаціі . перший хто виліз повторив подвиг матросова . ті хто вилізли потім ішли в бій як у бєсогона міхалкова бігли живі вогняні факали в атаку за родіну за ***** і прєвратілісь в попіл
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03.07.2025 14:13 Ответить
Da fignia eta , prosta trubu porvalo ...🤣
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03.07.2025 14:22 Ответить
Мабуть поток прорвався на зовні.
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03.07.2025 14:25 Ответить
 
 