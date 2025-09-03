17 миттєвостей серпня, - командувач СБС Мадяр розповів про ураження російських нафтових об’єктів. ВIДЕО
Підрозділи Сил безпілотних систем вразили 17 нафтових об'єктів у РФ в серпні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів командувач СБС Роберт Бровді.
Зокрема вражено
- Рязанський НПЗ (02.08), СБС
- База ПММ АЕ "СОЧІ" (03.08), СБС
- Афіпський НПЗ (07.08), СБС сумісно з ГУР
- База ПММ "ЕРТАН" (08.08), СБС
- Саратовський НПЗ (10.08), СБС
- НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08), СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ
- Волгоградський НПЗ (14.08), СБС сумісно з ГУР
- АТ "Невинномиський азот" (16.08), СБС сумісно з іншою складовою СОУ
- НПС "Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08), СБС
- Новошахтинский НПЗ (20.08) - "ГРАФ" СБС
- НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08), СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ
- НПЗ Албашнєфть (22.08) "ГРАФ" СБС сумісно з ГУР
- Сизранський НПЗ (24.08), СБС сумісно з ССО
- Куйбишевський НПЗ (28.08), СБС сумісно з ССО
- Афіпський НПЗ (28.08), СБС сумісно з ГУР
- Краснодарський НПЗ (30.08), СБС сумісно з ССО
- Сизранський НПЗ (30.08), СБС сумісно з ССО
"Жало Птахів Сил Безпілотних Систем- 14 полк СБС та група "Граф" СБС. Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними. Далі буде…", - анонсував Бровді.
Топ коментарі
+8 Dic Dolovo #609559
показати весь коментар03.09.2025 21:20 Відповісти Посилання
+7 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.09.2025 21:20 Відповісти Посилання
+6 Luk Viktor
показати весь коментар03.09.2025 21:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2 серпня: Рязанський НПЗ та Новокуйбишевьский НПЗ
7 серпня: Афіпський НПЗ
8 серпня НПЗ «Славянск-ЕКО»
10 серпня: Саратовський НПЗ
13 серпня: Волгоградський НПЗ та НПЗ «Славянск-ЕКО»
14 серпня знов Волгоградський НПЗ
15 серпня: Сизранський НПЗ
19 серпня: Волгоградський НПЗ
21 серпня Новошахтинський НПЗ
24 серпня: Сизранський НПЗ
25 серпня: Ільский НПЗ
28 серпня: Куйбишевьский НПЗ та Афіпський НПЗ
30 серпня Краснодарський НПЗ і знов Сизранський НПЗ
у вересні поки що 1 вересня Ільський НПЗ.
Щодо ГКС, то поки кацапи не б'ють по нашим крупним ГКС, то і ми не бємо по їхнім. Як тільки це станеться, так зразу полетить відповідь. Зими там суровіші від нащої, координати відомі, і вони про це знають.
И охрану усильте.
И контриков пинайте почаще