Новини Удари СБС по російських нафтових об’єктах
3 154 20

17 миттєвостей серпня, - командувач СБС Мадяр розповів про ураження російських нафтових об’єктів. ВIДЕО

Підрозділи Сил безпілотних систем вразили 17 нафтових об'єктів у РФ в серпні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів командувач СБС Роберт Бровді.

Зокрема вражено

  • Рязанський НПЗ (02.08), СБС
  • База ПММ АЕ "СОЧІ" (03.08), СБС
  • Афіпський НПЗ (07.08), СБС сумісно з ГУР
  • База ПММ "ЕРТАН" (08.08), СБС
  • Саратовський НПЗ (10.08), СБС
  • НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08), СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ
  • Волгоградський НПЗ (14.08), СБС сумісно з ГУР
  • АТ "Невинномиський азот" (16.08), СБС сумісно з іншою складовою СОУ
  • НПС "Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08), СБС
  • Новошахтинский НПЗ (20.08) - "ГРАФ" СБС
  • НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08), СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ
  • НПЗ Албашнєфть (22.08) "ГРАФ" СБС сумісно з ГУР
  • Сизранський НПЗ (24.08), СБС сумісно з ССО
  • Куйбишевський НПЗ (28.08), СБС сумісно з ССО
  • Афіпський НПЗ (28.08), СБС сумісно з ГУР
  • Краснодарський НПЗ (30.08), СБС сумісно з ССО
  • Сизранський НПЗ (30.08), СБС сумісно з ССО

Читайте: Атаки українських дронів вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ, – Reuters

"Жало Птахів Сил Безпілотних Систем- 14 полк СБС та група "Граф" СБС. Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними. Далі буде…", - анонсував Бровді.

НПЗ (672) Бровді Роберт Мадяр (47) Сили безпілотних систем (222) війна в Україні (6009)
+8
03.09.2025 21:20 Відповісти
+7
03.09.2025 21:20 Відповісти
+6
03.09.2025 21:24 Відповісти
Сподіваюсь вересень буде результативніший. Має бути результативніше.
03.09.2025 21:20 Відповісти
серпень виглядав так:
2 серпня: Рязанський НПЗ та Новокуйбишевьский НПЗ
7 серпня: Афіпський НПЗ
8 серпня НПЗ «Славянск-ЕКО»
10 серпня: Саратовський НПЗ
13 серпня: Волгоградський НПЗ та НПЗ «Славянск-ЕКО»
14 серпня знов Волгоградський НПЗ
15 серпня: Сизранський НПЗ
19 серпня: Волгоградський НПЗ
21 серпня Новошахтинський НПЗ
24 серпня: Сизранський НПЗ
25 серпня: Ільский НПЗ
28 серпня: Куйбишевьский НПЗ та Афіпський НПЗ
30 серпня Краснодарський НПЗ і знов Сизранський НПЗ

у вересні поки що 1 вересня Ільський НПЗ.
03.09.2025 21:28 Відповісти
заглянув у текст новини, але не став видаляти свій дубль.
03.09.2025 21:30 Відповісти
"Албашнєфть" за НПЗ не рахував, бо це приблизно як булочну з пєкарнею у задній кімнаті вважати за хлібокомбінат.
03.09.2025 21:36 Відповісти
03.09.2025 21:20 Відповісти
03.09.2025 21:24 Відповісти
Не "заноза", а "шпичка"...
03.09.2025 21:32 Відповісти
"голка під ніготь"... І не одна голка...!!!
03.09.2025 21:38 Відповісти
краще у сраку!!!))
04.09.2025 00:24 Відповісти
спалити нах..бензоколонку разом з тарганами!
03.09.2025 21:26 Відповісти
"осліной мочой будєм замєнять. а мочі у расеюшкі, как гамна у меня в чемоданчикє" - паріровал *****!
03.09.2025 21:30 Відповісти
Велике наше Спасибі! Хай Бог береже наших захисників!
03.09.2025 22:00 Відповісти
Список нпз конечно радует. Но! Но есть одно нпз, которое мы грохнуть пока не можем. И большое оно. Все нпз Белоруссии. Вот уже месяц кацапня взялась газораспределительные системы вокруг облцентров и теплоэнергетику. К зиме всё перебьют. Ну почему же, сто раз писал, нельзя сразу же отвечать по такому же? И вот цели 4 и не более 100 км полёту. Курск, Воронеж, Ростов и конечно особое для харьковчан сучий белгород, 50 км по прямой! Лупи с утра до ночи, а потом с 3 ночи до утра! Нет же падло, надо летать за 1500 км, чтобы пару цистерн поджечь или окна побить в цехах всяких! Конечно есть удачные разгромы, но перебить все не выйдет. Таких нпз много и хранилищ. И пво часто хорошее у кацапов. А дроны наши тихоходные. В последние месяцы над Харьковом летают похоже очень скоростные и высоко, может и реактивные, не достают наши их. Та и кабами лупят как хотят. Можно и на Тулу слетать, там есть что грохнуть. А Валуйки от Купянска, так с рогатки достать можно. По последним слухам там собрали кучу техники и живой силы. Как в январе 22 г. И тоже все знали.
03.09.2025 22:01 Відповісти
Мозир і Новополоцьк нас не цікавлять, бо по перше - білорусія не є безпосереднім актором війни, а по друге - не постачає паливо на рф. Тим більше що зараз імпорт нафти у білорусію значно скоротився, і скоро дефіцит палива може стати відчутний і у білорусії.
Щодо ГКС, то поки кацапи не б'ють по нашим крупним ГКС, то і ми не бємо по їхнім. Як тільки це станеться, так зразу полетить відповідь. Зими там суровіші від нащої, координати відомі, і вони про це знають.
03.09.2025 23:07 Відповісти
Не зупиняйтеся !
03.09.2025 22:18 Відповісти
Храни вас Бог!
И охрану усильте.
И контриков пинайте почаще

03.09.2025 22:30 Відповісти
03.09.2025 23:01 Відповісти
Красунчики наші!!! Честь!
04.09.2025 00:22 Відповісти
я на 100 % можу сказати, що всі кацапські покидьки сцуться "Птахів" і дуже страждають від них.. А я кайфую від "плача ярославни")), пепець кайфую!
04.09.2025 00:27 Відповісти
 
 