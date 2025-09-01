Атаки українських дронів вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ, – Reuters

Удари українських безпілотників протягом останніх тижнів вивівели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу.

Про це свідчать підрахунки Reuters.

Зокрема, деякі НПЗ у європейській частині Росії зазнали кількох ударів протягом місяця. Крім того, термінал для експорту російської нафти у порту Усть-Луга у вересні працюватиме лише на половину звичайної потужності через пошкодження трубопровідної інфраструктури. Поряд з цим, після удару по нафтоперекачувальній станції Унєча в Брянській області РФ на кілька днів зупинялося постачання нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Наразі ринок продовжує детально відстежувати скорочення відвантажень з російських портів та можливі перенаправлення потоків, тоді як подальші удари по енергетичній інфраструктурі зберігають ризики додаткових перебоїв у постачанні, зазначає Reuters.

Як повідомлялося, від початку серпня щонайменше 10 російських НПЗ зазнали ударів українських дронів, частина з них зупинила випуск пального. Дефіцит пального фіксують у кількох російських регіонах, а біржові ціни на бензин у РФ з початку року зросли на 40–50% і сягнули рекордних значень.