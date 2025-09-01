В уряді Індії відповіли на вимогу США зменшити імпорт російської нафти

Індія не погоджується із закликами уряду США припинити закупівлі російської нафти.

Про це заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє Bloomberg.

"Деякі критики стверджують, що Індія перетворилася на "пральню" для російської нафти. Це абсолютно не відповідає дійсності", – наголосив індійський міністр.

Він також заявив, що імпорт російської нафти до Індії здійснюється з дотриманням міжнародних норм і "цінової стелі", встановленої країнами G7. За його словами, це також допомогло уникнути шокового сценарію, який передбачав зростання світових цін на нафту до $200 за барель у випадку, якщо б російська нафта випала з глобального ринку.

Заява індійського міністра з’явилася напередодні зустрічі прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді з російським правителем Володимиром Путіним на полях регіонального саміту в Китаї. Аналітики вважають, що Індія навряд чи відмовиться від іпорту нафти з РФ зі знижками.

За даними Kpler, частка російської нафти у імпорті Індії цього року становить близько 37%. При цьому, початкові знижки близько $20 за барель після відмови Європи від російської сировини звузилися до приблизно однієї десятої від того рівня на тлі посилення санкцій.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Індія наживається на закупівлі російської нафти під час війни в Україні і Вашингтон вважає цю ситуацію неприйнятною. Через це США підвищили мита на індійські товари до 50%. Втім, наразі Індія не планує значно зменшувати імпорт нафти з Росії, свідчать дані Reuters.