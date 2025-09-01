Світові ціни на нафту знижуються попри падіння обсягів експорту з Росії, – Reuters

В понеділок ціни на нафту коливалися в межах вузького діапазону, котирування еталонного сорту Brent знизилися на 0,44% – до $67,18 ха барель, WTI – на 0,44%, до $63,73 за барель.

Водночас сьогодні активність на ринку буде стримана через вихідний у США, зазначає Reuters.

Ринок зважує ризики посилення перебоїв з російськими поставками на тлі взаємних авіаударів РФ та України і падіння відвантажень із російських портів до 2,72 млн барелів на добу. Водночас, трейдери також очікують зростання експорту РФ до Індії у вересні, що частково зрівноважує загальний баланс.

Додаткову невизначеність створюють тарифні ризики США та очікування зустрічі Моді з Путіним на саміті ШОС. Паралельно з цим, тиск на ціни також посилює нарощування видобутку провідними виробниками й рекордне виробництво у США в червні – 13,58 млн бар./добу.

В результаті цього Brent і WTI у серпні показали перше за чотири місяці зниження приблизно на 6%. Наразі інвестори чекають нових сигналів від засідання ОПЕК+, що пройде 7 вересня.

Раніше повідомлялось, що світові тіни на нафту знижуються на тлі побоювань щодо попиту, але завершують тиждень ростом, – Reuters.