Прибуток "Роснєфті" обвалися на 68%, росіяни звинувачують ОПЕК, – Reuters

Чистий прибуток найбільшої російської видобувної компанії "Роснєфть" у першому півріччі знизився на 68% – до 245 млрд рублів (близько $3 млрд) на тлі падіння світових цін на нафту.

Про це повідомляє Reuters.

За словами президента "Роснєфті" Ігоря Сєчіна, різке падіння прибутку спричинене нарощенням видобутку країнами ОПЕК, зокрема Саудівською Аравією, ОАЕ, Іраком і Кувейтом.

Москва висловлювала занепокоєння темпами підвищення квот на видобуток в межах угоди ОПЕК+, хоча зрештою підтримала рішення картелю, який цього року перейшлов від багаторічних скорочень до відновлення частки ринку на тлі закликів президента США Дональда Трампа збільшити поставки.

Сєчін оцінив профіцит світового ринку нафти у 2,6 млн барелів на добу в четвертому кварталі 2025 року з подальшим зниженням до 2,2 млн барелів на добу у 2026 році та повторив критику "жорсткої" політики ЦБ РФ, яка підтримує сильний рубль.

Раніше повідомлялось, що атака українських дронів вивела з ладу російський комплекс "Новатеку" на Балтиці на кілька місяців.