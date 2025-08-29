Російський порт Усть-Луга працюватиме лише на половину потужності через удари українських дронів, – Reuters

Нафтотермінал Усть-Луга в РФ у вересні працюватиме лише на рівні близько 350 тис. бар./добу, тобто приблизно 50% від звичної потужності, після ушкодження трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських дронів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на два галузеві джерела.

Збої пов’язують із ударами по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області, що також вплинуло на прокачку трубопроводом "Дружба". З четверга постачання до Словаччини відновлено лише у тестовому режимі.

Очікується, що частину обсягів переорієнтують до портів Приморськ і Новоросійськ, що може частково обмежити втрати експорту. Водночас зазначається, що термін повного відновлення наразі невідомий.

Як повідомлялося, увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомляв, що цього разу для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб. У підсумку сьогодні, 28 серпня, роботу "Дружби" на цьому напрямку відновили.