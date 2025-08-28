ЗСУ підтвердили повторне ураження двох російських НПЗ

У ніч на 28 серпня підрозділи Збройних сил України ЗСУ здійснили успішну атаку на два нафтопереробні заводи в Росії.

Під удари потрапили "Куйбишевський нафтопереробний завод" у Самарській області та "Афіпський НПЗ" у Краснодарському краї, повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ "Мадяр" у Telegram.

За його словами, після цих ударів обсяг потужностей з виробництва пального в Росії зменшився ще на 4,7%.

"У сумі на 21% схудла за два тижні серпня 2025 року нафтова колонка окупанта", – заявив командувач Сил безпілотних систем.

За його словами, "Куйбишевський НПЗ" переробляв 7 млн тонн нафти на рік, що складає 2,5% від загального обсягу. Удар по цьому об'єкту інфраструктури завдав 14-й полк СБС спільно з ССО.

"Афіпський НПЗ" переробляв 6,25 млн тонн нафти на рік (2,2% від загального обсягу). Удар по ньому теж здійснив 14-й полк СБС, але вже спільно з ГУР МОУ.

Раніше повідомлялось, що Українські дрони повторно вдарили по двох НПЗ у Росії: ціни на бензин оновили рекорди.