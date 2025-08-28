Українські дрони повторно вдарили по двох НПЗ у Росії: ціни на бензин оновили рекорди

Уночі 28 серпня українські БПЛА повторно завдали ударів по двох російських НПЗ – Новокуйбишевському під Самарою та Афіпському у Краснодарському краї, після чого там спалахнули пожежі.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на російські ЗМІ.

Губернатор Самарської області підтвердив атаку, та повідомив про вимкнення мобільного зв’язку і зупинку польотів в аеропортах. Водночас, російська влада не розкриває масштаби наслідків та закликала не поширювати фото та відео влучень.

Зазначається, що Новокуйбишевський завод "Роснєфті" вже атакували 22 липня та 2 серпня. Цей НПЗ може переробляти до 8,8 млн тонн нафти на рік, але після удару 2 серпня повністю зупинив випуск палива.

Щодо Афіпського НПЗ, то він був уражений вдруге за місяць, після чого загорілась одна з установок переробки нафти. Перша атака відбулась 7 серпня, проте після неї НПЗ продовжив працювати в штатному режимі з потужністю до 6,25 млн тонн нафти на рік, залишаючись одним з ключових на півдні Росії.

Як повідомлялося, від початку серпня щонайменше 10 російських НПЗ зазнали атак, частина з них зупинила випуск пального. За оцінкою Reuters було вибито 17% потужностей переробки – близько 1,1 млн бар./добу. Дефіцит пального фіксують у кількох регіонах, біржові ціни на бензин з початку року зросли на 40–50% і оновили рекорди – до 72,6 тис. руб за тонну А-92 та 82,2 тис. руб за тонну А-95.

Раніше повідомлялось, що масштабну пожежу на Новошахтинському НПЗ у Росії нарешті загасили: він палав 5 днів.