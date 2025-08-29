БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
368 2

Атака українських дронів вивела з ладу російський комплекс "Новатеку" на Балтиці на кілька місяців

новатек

Після удару 24 серпня на комплексі з фракціонування стабільного газового конденсату в Усть-Лузі була серйозно пошкоджена одна з трьох установок, ремонт якої за різними оцінками триватиме до шести місяців.

За даними джерел Reuters, друга установка зазнала менших ушкоджень і простоїть кілька тижнів, повідомляє The Moscow Times.

Також зазначається, що третя установка та гідрокрекінг не постраждали й можуть відновити роботу найближчими днями, однак переробку та налив на терміналі тимчасово зупиняли.

Через втрату близько двох третин потужностей з фракціонування у вересні "Новатек" може зменшити експортні відвантаження легких та важких бензинових фракцій приблизно на 300 тис. тонн, реалізувавши натомість на зовнішні ринки 400-450 тис. тонн стабільного газового конденсату. При цьому, у середньому 2025 року компанія відвантажувала близько 420 тис. тонн нафти на місяць, переважно до Тайваню, Сінгапуру, Малайзії та Китаю.

Читайте також: Удари українських дронів по НПЗ вибили 17% потужностей з переробки нафти у Росії, – Reuters

Як повідомлялося, у ніч на 24 серпня підрозділи ССО ЗСУ та СБУ завдали удару по морському терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ. Попередньо, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Раніше про атаку українських дронів повідомляв губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко. За його словами, вранці над портом Усть-Луга було знищено 10 БПЛА, але уламки безпілотника стали причиною займання на терміналі компанії "НоваТЕК".

Автор: 

нафта (5001) падіння (41) росія (14984) експорт (3947) атака (20) скраплений газ (1159) дрони (454)
Нада павтарить,аднака..
показати весь коментар
29.08.2025 13:12 Відповісти
И не единожди 👍
показати весь коментар
29.08.2025 13:24 Відповісти

