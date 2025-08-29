Світові тіни на нафту знижуються на тлі побоювань щодо попиту, але завершують тиждень ростом, – Reuters

У п’ятницю вранці нафта дешевшає, балансуючи між очікуваним спадом попиту в США після Дня праці та невизначеністю щодо російських поставок.

Котирування листопадових ф’ючерсів Brent знизилися на 0,6% до $67,60, WTI – до $64,21 (–0,6%). Водночас за тиждень Brent додає близько 0,6%, WTI – 0,8%, повідомляє Reuters.

Підтримку цінам на початку тижня надали удари українських дронів по російських експортних терміналах та заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про відсутність реального плану зустрічі Путіна із Зеленським.

Паралельно з цим, тиснуть на ринок завершення літнього "драйвінг-сезону" у США та повернення частини пропозиції після згортання добровільних скорочень видобутку. На думку CBA, з вересня зростання видобутку ОПЕК+ та сезонне зниження завантаження НПЗ призведуть до нарощення запасів. За їх прогнозом Brent на четвертий квартал 2025 року впаде до $63/бар.

Водночас невизначеність підсилюють ризики жорсткіших санкцій Заходу проти РФ та вплив підвищених США тарифів на Індію, попри очікуване зростання російських поставок до Індії у вересні.

На додаток, Саудівська Аравія може знизити ціни на жовтневі поставки для Азії через надлишок пропозиції й слабший попит, а постачання "Дружбою" до Угорщини та Словаччини відновлено після минулотижневого збою.

Раніше повідомлялось, що Індія збільшить імпорт нафти з Росії попри погрози і мита Трампа, – Reuters.