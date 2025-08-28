БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини нафтопроводом "Дружба"

Поставки російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" відновлено після кількаденної перерви, спричиненої ударами українських дронів.

Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова, передає Reuters.

"Я сподіваюся, що постачання залишаться стабільними, і більше не буде нападів на енергетичну інфраструктуру", – заявила вона.

Водночас угорська нафтопереробна компанія MOL, яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, також підтвердила відновлення постачання російської нафти до обох країн.

Словаччина та Угорщина продовжують покривати більшу частину своїх потреб у нафті з Росії та прагнуть зберегти доступ до російської сировини, незважаючи на зусилля Євросоюзу щодо відмови від енергоносіїв з РФ. Нафтопереробні заводи MOL у цих країнах продовжували працювати під час призупинення роботи "Дружби", використовуючи нафту зі своїх резервів.

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомляв, що цього разу для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб. У підсумку сьогодні, 28 серпня, роботу "Дружби" на цьому напрямку відновили.

Автор: 

Угорщина (568) дружба (61) нафта (4995) росія (14973) Словаччина (360) нафтопровід (296)
Топ коментарі
+14
Гроші з нафти - то нові ракети й дрони..цю гидоту дружбу треба прибирати..
28.08.2025 13:47 Відповісти
+14
Треба повторити!
28.08.2025 13:48 Відповісти
+10
Сподіваємось, що цей нафтопровід перестане існуватиме взагалі, скоро...
28.08.2025 13:48 Відповісти
Гроші з нафти - то нові ракети й дрони..цю гидоту дружбу треба прибирати..
28.08.2025 13:47 Відповісти
Треба повторити!
28.08.2025 13:48 Відповісти
їбаште..
28.08.2025 13:48 Відповісти
Сподіваємось, що цей нафтопровід перестане існуватиме взагалі, скоро...
28.08.2025 13:48 Відповісти
28.08.2025 13:50 Відповісти
прикольно так получається індію і китай заставляють перестати купувати нафту, а самі качають свинособачу нафту
28.08.2025 13:51 Відповісти
ти що тупорилий? індію і китай заставляють перестати купувати кацапсьскус нафту США, до чого тут ЄС? ці суки і газ досі купують...
28.08.2025 13:58 Відповісти
от що значить сила НАТО!
дві шмакадявки, дві країни-лімітрофа не менжувались, а встигли втекти під парасольку НАТО і тепер можуть поводити себе як їм заманеться
28.08.2025 14:30 Відповісти
Тихо, громада! Ще не вечір .
28.08.2025 13:56 Відповісти
потрібно знищити і забути а ми його шкарябоемо загорілось а через 4 дні вже працюе
28.08.2025 13:58 Відповісти
От як знищиш хоча б один самокат, на якому пруть кацапи, тоді приходь, розкажеш як знищити трубу, розтягнуту на тисячі кілометрів, з купою дублюючої інфраструктури на випадок аварійних ситуацій, яка знаходиться глибоко в кацапському тилу.
А поки що продовжуй знищувати борщ в тарілці і дякувати за це Силам Оборони України.
28.08.2025 14:50 Відповісти
необхідно 10 ракет по кранових вузлах кожного місяця і буде повна зупинка.
28.08.2025 14:57 Відповісти
"...і більше не буде нападів на енергетичну інфраструктуру", - заявила вона.
Невже мадам так хвилюється за нашу "енергетичну інфраструктуру"?
Чи таки за кацапську?
Невже мадам так хвилюється за нашу "енергетичну інфраструктуру"?
Чи таки за кацапську?
28.08.2025 14:01 Відповісти
Пан Бровді, ваш вихід)
28.08.2025 14:03 Відповісти
А цей нафтопровід йде до мадяр і словак через Індію, Китай, росію чи Україну?
28.08.2025 14:05 Відповісти
через Білорусь
28.08.2025 14:32 Відповісти
Через ********* в Украину, а потом в фицеорбань.
28.08.2025 15:27 Відповісти
Ну, это вы поспешили.
Під час ремонту треба було б вдарити. Накуй так скоро відновили.
28.08.2025 14:29 Відповісти
Ой ми так влупили! Ми там все розбили!!! Не тільки Орбан, ніхто нафту не отримає!!!!! А в реаліях? В черговий раз пошкрябали. Але ж скільки крику!!! Та зробіть хоч щось, раз і назавжди!
28.08.2025 14:29 Відповісти
Що заважає його просто перекрити на території України?!
Нічого... Крім 💰💰💰
28.08.2025 14:44 Відповісти
мадяяар , фуфлогон !!!(((
28.08.2025 14:46 Відповісти
Мадяр, де твої дрони???? Знищити цю дружбу , щоб і сліда від неї не залишилося!!!
28.08.2025 14:56 Відповісти
А не проще перестать качать по украинской ветке.
28.08.2025 15:23 Відповісти
До всіх тих, хто призиває знищіти нафтопровід. Значна частина труби іде територією України. Беріть три гранати і нафтопроводу нема.
28.08.2025 15:00 Відповісти
Так так) Там охорона в декілька бригад заброньованих бугаїв в повній комплектації.
28.08.2025 15:08 Відповісти
А жОПа-то как рада - бабло опять капает.
28.08.2025 15:11 Відповісти

