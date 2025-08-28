Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини нафтопроводом "Дружба"

Поставки російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" відновлено після кількаденної перерви, спричиненої ударами українських дронів.

Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова, передає Reuters.

"Я сподіваюся, що постачання залишаться стабільними, і більше не буде нападів на енергетичну інфраструктуру", – заявила вона.

Водночас угорська нафтопереробна компанія MOL, яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, також підтвердила відновлення постачання російської нафти до обох країн.

Словаччина та Угорщина продовжують покривати більшу частину своїх потреб у нафті з Росії та прагнуть зберегти доступ до російської сировини, незважаючи на зусилля Євросоюзу щодо відмови від енергоносіїв з РФ. Нафтопереробні заводи MOL у цих країнах продовжували працювати під час призупинення роботи "Дружби", використовуючи нафту зі своїх резервів.

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомляв, що цього разу для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб. У підсумку сьогодні, 28 серпня, роботу "Дружби" на цьому напрямку відновили.