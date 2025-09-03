17 мгновений августа, - командующий СБС Мадяр рассказал об поражении российских нефтяных объектов. ВИДЕО

Подразделения Сил беспилотных систем поразили 17 нефтяных объектов в РФ в августе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди.

В частности поражены:

Рязанский НПЗ (02.08), СБС

База ГСМ АЭ "СОЧИ" (03.08), СБС

Афипский НПЗ (07.08), СБС совместно с ГУР

База ГСМ "ЭРТАН" (08.08), СБС

Саратовский НПЗ (10.08), СБС

НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08), СБС совместно с ГУР и другой составляющей СОУ

Волгоградский НПЗ (14.08), СБС совместно с ГУР

АО "Невинномысский азот" (16.08), СБС совместно с другой составляющей СОУ

НПС "Никольское-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08), СБС

Новошахтинский НПЗ (20.08) - "ГРАФ" СБС

НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08), СБС совместно с ГУР и другой составляющей СОУ

НПЗ Албашнефть (22.08) "ГРАФ" СБС совместно с ГУР

Сызранский НПЗ (24.08), СБС совместно с ССО

Куйбышевский НПЗ (28.08), СБС совместно с ССО

Афипский НПЗ (28.08), СБС совместно с ГУР

Краснодарский НПЗ (30.08), СБС совместно с ССО

Сызранский НПЗ (30.08), СБС совместно с ССО

"Жало Птиц Сил Беспилотных Систем- 14 полк СБС и группа "Граф" СБС. Бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть- быстросгораемыми. Дальше - будет...", - анонсировал Бровди.