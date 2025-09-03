РУС
Новости Удары СБС по российским нефтяным объектам в РФ
2 360 17

17 мгновений августа, - командующий СБС Мадяр рассказал об поражении российских нефтяных объектов. ВИДЕО

Подразделения Сил беспилотных систем поразили 17 нефтяных объектов в РФ в августе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди.

В частности поражены:

  • Рязанский НПЗ (02.08), СБС
  • База ГСМ АЭ "СОЧИ" (03.08), СБС
  • Афипский НПЗ (07.08), СБС совместно с ГУР
  • База ГСМ "ЭРТАН" (08.08), СБС
  • Саратовский НПЗ (10.08), СБС
  • НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08), СБС совместно с ГУР и другой составляющей СОУ
  • Волгоградский НПЗ (14.08), СБС совместно с ГУР
  • АО "Невинномысский азот" (16.08), СБС совместно с другой составляющей СОУ
  • НПС "Никольское-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08), СБС
  • Новошахтинский НПЗ (20.08) - "ГРАФ" СБС
  • НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08), СБС совместно с ГУР и другой составляющей СОУ
  • НПЗ Албашнефть (22.08) "ГРАФ" СБС совместно с ГУР
  • Сызранский НПЗ (24.08), СБС совместно с ССО
  • Куйбышевский НПЗ (28.08), СБС совместно с ССО
  • Афипский НПЗ (28.08), СБС совместно с ГУР
  • Краснодарский НПЗ (30.08), СБС совместно с ССО
  • Сызранский НПЗ (30.08), СБС совместно с ССО

Читайте: Атаки украинских дронов вывели из строя не менее 17% мощностей российских НПЗ, - Reuters

"Жало Птиц Сил Беспилотных Систем- 14 полк СБС и группа "Граф" СБС. Бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть- быстросгораемыми. Дальше - будет...", - анонсировал Бровди.

Автор: 

НПЗ (283) Бровди Роберт Мадяр (47) Силы беспилотных систем (218) война в Украине (5954)
Топ комментарии
+8
Сподіваюсь вересень буде результативніший. Має бути результативніше.
03.09.2025 21:20 Ответить
+5
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
03.09.2025 21:20 Ответить
+5
Тупа указка "Мадяра" перетворюється на гостру занозу для пуйла....
03.09.2025 21:24 Ответить
Сподіваюсь вересень буде результативніший. Має бути результативніше.
03.09.2025 21:20 Ответить
серпень виглядав так:
2 серпня: Рязанський НПЗ та Новокуйбишевьский НПЗ
7 серпня: Афіпський НПЗ
8 серпня НПЗ «Славянск-ЕКО»
10 серпня: Саратовський НПЗ
13 серпня: Волгоградський НПЗ та НПЗ «Славянск-ЕКО»
14 серпня знов Волгоградський НПЗ
15 серпня: Сизранський НПЗ
19 серпня: Волгоградський НПЗ
21 серпня Новошахтинський НПЗ
24 серпня: Сизранський НПЗ
25 серпня: Ільский НПЗ
28 серпня: Куйбишевьский НПЗ та Афіпський НПЗ
30 серпня Краснодарський НПЗ і знов Сизранський НПЗ

у вересні поки що 1 вересня Ільський НПЗ.
03.09.2025 21:28 Ответить
заглянув у текст новини, але не став видаляти свій дубль.
03.09.2025 21:30 Ответить
"Албашнєфть" за НПЗ не рахував, бо це приблизно як булочну з пєкарнею у задній кімнаті вважати за хлібокомбінат.
03.09.2025 21:36 Ответить
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
03.09.2025 21:20 Ответить
Тупа указка "Мадяра" перетворюється на гостру занозу для пуйла....
03.09.2025 21:24 Ответить
Не "заноза", а "шпичка"...
03.09.2025 21:32 Ответить
"голка під ніготь"... І не одна голка...!!!
03.09.2025 21:38 Ответить
спалити нах..бензоколонку разом з тарганами!
03.09.2025 21:26 Ответить
"осліной мочой будєм замєнять. а мочі у расеюшкі, как гамна у меня в чемоданчикє" - паріровал *****!
03.09.2025 21:30 Ответить
Велике наше Спасибі! Хай Бог береже наших захисників!
03.09.2025 22:00 Ответить
Список нпз конечно радует. Но! Но есть одно нпз, которое мы грохнуть пока не можем. И большое оно. Все нпз Белоруссии. Вот уже месяц кацапня взялась газораспределительные системы вокруг облцентров и теплоэнергетику. К зиме всё перебьют. Ну почему же, сто раз писал, нельзя сразу же отвечать по такому же? И вот цели 4 и не более 100 км полёту. Курск, Воронеж, Ростов и конечно особое для харьковчан сучий белгород, 50 км по прямой! Лупи с утра до ночи, а потом с 3 ночи до утра! Нет же падло, надо летать за 1500 км, чтобы пару цистерн поджечь или окна побить в цехах всяких! Конечно есть удачные разгромы, но перебить все не выйдет. Таких нпз много и хранилищ. И пво часто хорошее у кацапов. А дроны наши тихоходные. В последние месяцы над Харьковом летают похоже очень скоростные и высоко, может и реактивные, не достают наши их. Та и кабами лупят как хотят. Можно и на Тулу слетать, там есть что грохнуть. А Валуйки от Купянска, так с рогатки достать можно. По последним слухам там собрали кучу техники и живой силы. Как в январе 22 г. И тоже все знали.
03.09.2025 22:01 Ответить
Мозир і Новополоцьк нас не цікавлять, бо по перше - білорусія не є безпосереднім актором війни, а по друге - не постачає паливо на рф. Тим більше що зараз імпорт нафти у білорусію значно скоротився, і скоро дефіцит палива може стати відчутний і у білорусії.
Щодо ГКС, то поки кацапи не б'ють по нашим крупним ГКС, то і ми не бємо по їхнім. Як тільки це станеться, так зразу полетить відповідь. Зими там суровіші від нащої, координати відомі, і вони про це знають.
показать весь комментарий
03.09.2025 23:07 Ответить
Не зупиняйтеся !
03.09.2025 22:18 Ответить
Храни вас Бог!
И охрану усильте.
И контриков пинайте почаще

03.09.2025 22:30 Ответить
03.09.2025 23:01 Ответить
 
 