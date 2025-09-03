17 мгновений августа, - командующий СБС Мадяр рассказал об поражении российских нефтяных объектов. ВИДЕО
Подразделения Сил беспилотных систем поразили 17 нефтяных объектов в РФ в августе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди.
В частности поражены:
- Рязанский НПЗ (02.08), СБС
- База ГСМ АЭ "СОЧИ" (03.08), СБС
- Афипский НПЗ (07.08), СБС совместно с ГУР
- База ГСМ "ЭРТАН" (08.08), СБС
- Саратовский НПЗ (10.08), СБС
- НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08), СБС совместно с ГУР и другой составляющей СОУ
- Волгоградский НПЗ (14.08), СБС совместно с ГУР
- АО "Невинномысский азот" (16.08), СБС совместно с другой составляющей СОУ
- НПС "Никольское-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08), СБС
- Новошахтинский НПЗ (20.08) - "ГРАФ" СБС
- НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08), СБС совместно с ГУР и другой составляющей СОУ
- НПЗ Албашнефть (22.08) "ГРАФ" СБС совместно с ГУР
- Сызранский НПЗ (24.08), СБС совместно с ССО
- Куйбышевский НПЗ (28.08), СБС совместно с ССО
- Афипский НПЗ (28.08), СБС совместно с ГУР
- Краснодарский НПЗ (30.08), СБС совместно с ССО
- Сызранский НПЗ (30.08), СБС совместно с ССО
"Жало Птиц Сил Беспилотных Систем- 14 полк СБС и группа "Граф" СБС. Бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть- быстросгораемыми. Дальше - будет...", - анонсировал Бровди.
2 серпня: Рязанський НПЗ та Новокуйбишевьский НПЗ
7 серпня: Афіпський НПЗ
8 серпня НПЗ «Славянск-ЕКО»
10 серпня: Саратовський НПЗ
13 серпня: Волгоградський НПЗ та НПЗ «Славянск-ЕКО»
14 серпня знов Волгоградський НПЗ
15 серпня: Сизранський НПЗ
19 серпня: Волгоградський НПЗ
21 серпня Новошахтинський НПЗ
24 серпня: Сизранський НПЗ
25 серпня: Ільский НПЗ
28 серпня: Куйбишевьский НПЗ та Афіпський НПЗ
30 серпня Краснодарський НПЗ і знов Сизранський НПЗ
у вересні поки що 1 вересня Ільський НПЗ.
Щодо ГКС, то поки кацапи не б'ють по нашим крупним ГКС, то і ми не бємо по їхнім. Як тільки це станеться, так зразу полетить відповідь. Зими там суровіші від нащої, координати відомі, і вони про це знають.
И охрану усильте.
И контриков пинайте почаще