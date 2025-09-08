Более полусотни автомобилей выстроились в очередь на АЗС в оккупированном Луганске. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята очередь автомобилей на одну из автозаправочных станций оккупированного Луганска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать более полусотни автомобилей. Автор публикации уверяет, что видеозапись сделана 8 сентября 2025 года.
Топ комментарии
+18 Urs
показать весь комментарий08.09.2025 16:48 Ответить Ссылка
+15 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий08.09.2025 16:54 Ответить Ссылка
+12 Магирус
показать весь комментарий08.09.2025 16:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фламінго прямують на південь
Скільки долар - вісімдесять?
Бенз по стільки ж, в акурат.
з нетерпінням , та ще й кричали :,, путін прийди !!"
Прийшов .....
..тільки приніс цей кремлівський виродок
не щастя , а смерть і розруху 😡
Сцарь він добрий, сцарь допоможе...