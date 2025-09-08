РУС
Более полусотни автомобилей выстроились в очередь на АЗС в оккупированном Луганске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята очередь автомобилей на одну из автозаправочных станций оккупированного Луганска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать более полусотни автомобилей. Автор публикации уверяет, что видеозапись сделана 8 сентября 2025 года.

бензин (296) Луганск (3173) НПЗ (290) очередь (250) Луганская область (6548) Луганский район (12)
ну так треба ще раз захєрачити по тій нафтобазі. Черги повинні бути по двісті-триста авто.
08.09.2025 16:48 Ответить
Там де рути, трембіти, пекла, паляниці - у брехливих гундосиках відосиках потужного Боневтіка Оманського
08.09.2025 16:54 Ответить
Це просто бензину багато і він дешевий. Тому господарі взяли з собоє всі каністри та створюють ажиотаж. А взагалі - за що боролися, на тей напоролися. Той же Донецьк всього навсього 13 років тому приймав Чемпіонат Європи та мав аеропорт, а зараз їм дупу немає чим підмимти
08.09.2025 16:47 Ответить
Ціна зради України
08.09.2025 16:50 Ответить
і де те "Фламінго"?
08.09.2025 16:48 Ответить
Гундосий ухилянт-рецидивіст, ще не встиг усіх із свого оточення приблуд95, зробити млн доларовими! Міндіч, шурма, кисліцин, шифери, та ота череда, дивних осіб, що за гроші двічі на добу ЗМІНЮЮТЬ своє голосування, можуть це підтвердити!!
08.09.2025 16:59 Ответить
Ну то від чого там горять ті НПЗ і бракує топлива на заправках?
08.09.2025 17:00 Ответить
Палять, де попало. А треба палити де ще не попало!
08.09.2025 18:18 Ответить
Зараз вересень,
Фламінго прямують на південь
08.09.2025 17:43 Ответить
Покричали й стали в ряд.
Скільки долар - вісімдесять?
Бенз по стільки ж, в акурат.
08.09.2025 16:49 Ответить
Срюський мір приніс їм щастя , якого вони чекали
з нетерпінням , та ще й кричали :,, путін прийди !!"
Прийшов .....
..тільки приніс цей кремлівський виродок
не щастя , а смерть і розруху 😡

08.09.2025 16:52 Ответить
****** жилось потворам в Україні. Жеріть тепер кацапський мір. Українці добре пам'ятають як ця продажна мразь під наші танки лягала.
08.09.2025 16:52 Ответить
...звичайно, непуйово. де-хто навіть по дві пенсії отримував
08.09.2025 19:44 Ответить
Теба ***** на колінах відосик писати.
Сцарь він добрий, сцарь допоможе...
08.09.2025 17:09 Ответить
а когда 8 лет дамбили бамбас такого не было
08.09.2025 17:59 Ответить
Тобто ВСІ автомобілі в Луганську вишукувались у чергу? Думаю, що пального їм вистачить(всім п'ятидесяти)
08.09.2025 18:15 Ответить
 
 