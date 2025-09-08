Более полусотни автомобилей выстроились в очередь на АЗС в оккупированном Луганске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята очередь автомобилей на одну из автозаправочных станций оккупированного Луганска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать более полусотни автомобилей. Автор публикации уверяет, что видеозапись сделана 8 сентября 2025 года.

