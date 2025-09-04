РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9696 посетителей онлайн
Новости Взрывы в Луганске
6 619 17

Нефтебаза горит в оккупированном Луганске после серии взрывов. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 4 сентября во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Поражена нефтебаза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные Telegram-каналы и сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Местные жители сообщали об атаке дронов и взрывах возле нефтебазы, что на микрорайоне Мирный Южный.

Андрющенко подтвердил, что была поражена нефтебаза по этому адресу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске. ВИДЕО

Оккупированный Луганск под атакой дронов 4 сентября

После атаки беспилотников возник сильный пожар, который виден из разных районов города.

"Пылает изрядно. Теперь точно ни бензина, ни дизтоплива в Луганске не будет. Спонсор топливного кризиса - Силы обороны Украины", - добавил Андрющенко.

Информации о пострадавших нет.

Смотрите также: 17 мгновений августа, - командующий СБС Мадяр рассказал о поражении российских нефтяных объектов. ВИДЕО

Оккупированный Луганск под атакой дронов 4 сентября

Автор: 

взрыв (6894) Луганск (3171) НПЗ (285) пожар (6024) Луганская область (6545) Луганский район (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Керівник Центру вивчення окупації, а коли почнуть вивчати хто, як і коли допомагали окупантам захвачувати наші теріторії?
показать весь комментарий
04.09.2025 23:07 Ответить
+15
на цьому місці (48°30'56.7"N 39°17'57.2"E) давно повинна була би залишитись глибока воронка. 100 км від ЛБЗ.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:14 Ответить
+11
Центр вивчення окупації !? Чого тільки не понавидумують , щоб нічого не робити і зряплату отримувати . І яка ж вона у самого головного керівника ?
показать весь комментарий
04.09.2025 23:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Керівник Центру вивчення окупації, а коли почнуть вивчати хто, як і коли допомагали окупантам захвачувати наші теріторії?
показать весь комментарий
04.09.2025 23:07 Ответить
Після перемоги...
показать весь комментарий
04.09.2025 23:17 Ответить
Не треба палити там де не треба. Погана звичка. Проте лугандонцям можна. Паліть де завгодно!
показать весь комментарий
04.09.2025 23:09 Ответить
на цьому місці (48°30'56.7"N 39°17'57.2"E) давно повинна була би залишитись глибока воронка. 100 км від ЛБЗ.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:14 Ответить
Що там?
показать весь комментарий
05.09.2025 02:13 Ответить
саме ця нафтобаза, на якій вже три роки як не повинно було залишитись жодного цілого РВСа.
показать весь комментарий
05.09.2025 02:17 Ответить
Там і так добре попрацювали.

показать весь комментарий
05.09.2025 08:35 Ответить
Жовтень 2024 рік.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:36 Ответить
то не зінка, то точно махмуд! там хтось кричав "махмуд! зажигай!"
показать весь комментарий
04.09.2025 23:19 Ответить
нарешті..
а чому це не зробили 25 лютого 22р??
показать весь комментарий
04.09.2025 23:31 Ответить
Центр вивчення окупації !? Чого тільки не понавидумують , щоб нічого не робити і зряплату отримувати . І яка ж вона у самого головного керівника ?
показать весь комментарий
04.09.2025 23:32 Ответить
нарешті позитивна новина, слава ЗСУ
показать весь комментарий
04.09.2025 23:35 Ответить
щось 10 років бамбілі
а в окнах світло....
пальне на НБ...
показать весь комментарий
04.09.2025 23:49 Ответить
Та й будинкі всі майже цілі.... не те що "асвабаждьонний" Бахмут чи Маріуполь..... але рашистам логікою користуватись заборонено, якщо хтось починає то підвал й "швабру в опу".
показать весь комментарий
05.09.2025 02:15 Ответить
Там "бамбят" по-іншому... Жителі, особливо у нічний час, остерігаються ходить поблизу "висоток". Бо їх жильці, з-за відсутності води, серуть у поліетиленові пакети, і викидають їх у вікна...
показать весь комментарий
05.09.2025 04:31 Ответить
"Рюззкій мірЬ" х7лі.....
показать весь комментарий
05.09.2025 09:38 Ответить
А так красиво горить .
показать весь комментарий
05.09.2025 04:47 Ответить
 
 