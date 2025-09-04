6 619 17
Нефтебаза горит в оккупированном Луганске после серии взрывов. ВИДЕО+ФОТО
Вечером 4 сентября во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Поражена нефтебаза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные Telegram-каналы и сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Местные жители сообщали об атаке дронов и взрывах возле нефтебазы, что на микрорайоне Мирный Южный.
Андрющенко подтвердил, что была поражена нефтебаза по этому адресу.
После атаки беспилотников возник сильный пожар, который виден из разных районов города.
"Пылает изрядно. Теперь точно ни бензина, ни дизтоплива в Луганске не будет. Спонсор топливного кризиса - Силы обороны Украины", - добавил Андрющенко.
Информации о пострадавших нет.
а чому це не зробили 25 лютого 22р??
а в окнах світло....
пальне на НБ...