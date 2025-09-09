Атаки українських дронів по російських НПЗ підвищують маржинальність світових переробників, - Reuters

Останні удари українських дронів по нафтопереробних заводах та експортних об’єктах у Росії можуть підняти світові маржинальні доходи переробників, зокрема у США, де попит на паливо залишається високим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За оцінками агентства, атаки тимчасово вивели з ладу щонайменше 17% потужностей переробки нафти в РФ, що становить близько 1,1 млн барелів на добу. Також були уражені термінал Усть-Луга та нафтопровід "Дружба", який постачає нафтопродукти до Білорусі, Словаччини та Угорщини.

Reuters зазначає, що удари стали відповіддю на порушення Москвою домовленостей щодо утримання від атак на енергетичну інфраструктуру. Раніше Росія завдала ударів по українських електростанціях у північних і південних регіонах.

Втрата частини виробничих потужностей змусила Москву у серпні збільшити експорт нафти із західних портів на 200 тис. барелів на добу, проте в регіонах РФ уже фіксуються перебої з бензином. Відновлення пошкоджених об’єктів може тривати тижні чи навіть місяці.

На тлі обмеження російського експорту світові НПЗ отримують зростання прибутковості. Європейська маржинальність від переробки дизеля у серпні склала 23,5 долара за барель - на 40% більше, ніж торік. Зростання доходів очікується і на підприємствах американського узбережжя Мексиканської затоки.

