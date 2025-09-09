УКР
Атаки українських дронів по російських НПЗ підвищують маржинальність світових переробників, - Reuters

Останні удари українських дронів по нафтопереробних заводах та експортних об’єктах у Росії можуть підняти світові маржинальні доходи переробників, зокрема у США, де попит на паливо залишається високим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За оцінками агентства, атаки тимчасово вивели з ладу щонайменше 17% потужностей переробки нафти в РФ, що становить близько 1,1 млн барелів на добу. Також були уражені термінал Усть-Луга та нафтопровід "Дружба", який постачає нафтопродукти до Білорусі, Словаччини та Угорщини.

Reuters зазначає, що удари стали відповіддю на порушення Москвою домовленостей щодо утримання від атак на енергетичну інфраструктуру. Раніше Росія завдала ударів по українських електростанціях у північних і південних регіонах.

Втрата частини виробничих потужностей змусила Москву у серпні збільшити експорт нафти із західних портів на 200 тис. барелів на добу, проте в регіонах РФ уже фіксуються перебої з бензином. Відновлення пошкоджених об’єктів може тривати тижні чи навіть місяці.

На тлі обмеження російського експорту світові НПЗ отримують зростання прибутковості. Європейська маржинальність від переробки дизеля у серпні склала 23,5 долара за барель - на 40% більше, ніж торік. Зростання доходів очікується і на підприємствах американського узбережжя Мексиканської затоки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Советский Союз или что?" - росіянка скиглить через дефіцит бензину. ВIДЕО

НПЗ (680) Удари по РФ (519)
Україні ***** на цю всяку маржинальність і тому подібне! Усі ті заводи повинні бути знищені і крапка!
09.09.2025 10:24 Відповісти
От от а ніхто навіть дякую не скаже. А взагалі це жах наскільки виродилась європейська цивілізація. ДЕ орбан і Фіцо будучи відвертими диверсантами можуть сміятися всім прямо в лице, де хотілку Пуйла обговорюють, де всі бояться навіть допомагати САМІ СОБІ, де Польща не збиває дрони над власною територією, де депутатка мусульманка каже в Бельгії - забирайтеся геть

Нічого в історії більш нічтожного з моменту падіння Риму не існувало.
09.09.2025 10:27 Відповісти
Тоб то вони, ці виробники та переробники, повінні дякувати і надавати гроши на далекобійні дрони та ракети для СОУ
09.09.2025 10:30 Відповісти
Нічого не зрозумів, що таке маржинальність?
09.09.2025 10:40 Відповісти
Українці валять кацапські НПЗ і через це некацапські НПЗ (зокрема в США) отримують більше бабла.
09.09.2025 10:44 Відповісти
ЗСУ постарається в рази збільшити маржинальність якщо НАТО не пожлобиться надати їм далекобійні КР... (своі маємо тільки на папері та в макетах)
09.09.2025 11:41 Відповісти
 
 