Європа та США координують роботу із синхронізації санкцій проти РФ, - Кошта

Для досягнення миру в Україні варто посилити тиск на Росію. США та Європа координують роботу над санкціями.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Зеленський одразу прийняв пропозицію президента Трампа щодо мирної угоди - у двосторонньому або тристоронньому форматі - але впродовж цих тижнів ми бачимо, що Путін, на жаль, не прийняв її. Навпаки, ми бачимо, що Росія посилила удари по Україні, руйнуючи ще більше інфраструктури і вбиваючи ще більше людей", - наголосив він.

Кошта зазначив, що протягом останніх місяців Європі вдалося "досягти стабільності" у відносинах із США. Зокрема, йдеться про питання торгівлі, оборони в рамках НАТО, а також щодо України.

Президент Європейської ради назвав готовність США допомагати Україні та долучитися до встановлення гарантій безпеки для неї після припинення вогню важливою зміною.

"Але для досягнення тривалого миру ми маємо посилити тиск на Росію, аби вона сіла за стіл перемовин. Це те, що ми зараз робимо разом із США - ми координуємо нашу роботу із синхронізації санкцій, щоб вони були більш ефективними і більше тиснули на Росію і на Путіна", - додав він.

