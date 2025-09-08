Европа и США координируют работу по синхронизации санкций против РФ, - Кошта

Для достижения мира в Украине следует усилить давление на Россию. США и Европа координируют работу над санкциями.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Зеленский сразу принял предложение президента Трампа относительно мирного соглашения - в двустороннем или трехстороннем формате - но в течение этих недель мы видим, что Путин, к сожалению, не принял его. Наоборот, мы видим, что Россия усилила удары по Украине, разрушая еще больше инфраструктуры и убивая еще больше людей", - подчеркнул он.

Кошта отметил, что в течение последних месяцев Европе удалось "достичь стабильности" в отношениях с США. В частности, речь идет о вопросах торговли, обороны в рамках НАТО, а также по Украине.

Президент Европейского совета назвал готовность США помогать Украине и присоединиться к установлению гарантий безопасности для нее после прекращения огня важным изменением.

"Но для достижения длительного мира мы должны усилить давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров. Это то, что мы сейчас делаем вместе с США - мы координируем нашу работу по синхронизации санкций, чтобы они были более эффективными и больше давили на Россию и на Путина", - добавил он.

