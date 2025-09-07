РУС
Новости Санкции США против России
США готовы усилить давление на Россию, но необходима поддержка европейских партнеров, - Бессент

Бессент о давлении на РФ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров.

Об этом американский министр сказал в интервью для NBC, его заявление цитирует репортер по вопросам экономической политики в The New York Tisme Алан Рапопорт, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами",- сказал глава Минфина США.

Бессент добавил, что введение вторичных санкций и пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, может привести экономику России к "полному коллапсу" и заставить диктатора РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Читайте также: США рассматривают все варианты санкций против РФ, потому что Путин усилил бомбардировки Украины, - Бессент

россия (97090) санкции (11801) США (27847) Скотт Бессент (61)
+4
ігор, ти з окопу пишеш ?
07.09.2025 16:34 Ответить
+4
Ні. Бо вони цю війну де факто вже програли. Війну за домінування у світі. Захід просто виродився в імпотентів, слимаків і ідіотів (привіт, Трамп). Війна в Україні була перевіркою Китаєм і Ко Заходу і Захід її провалив з тріском. Вони показали, що ніколи на війну не підуть, швидше стануть раком перед агрессором. Де факто, Україна зараз воює сама і хз, скільки вона без справжньої допомоги ще протримається проти КНР+паРАША+КНДР+Індія+Іран.
07.09.2025 16:46 Ответить
+3
Дайте нормальну зброю, пі**ри
07.09.2025 16:35 Ответить
хи...посилили? як? заставили ходити червоною доріжкою?
07.09.2025 16:32 Ответить
США просто тягне час і чекає поки путін завоює всю Україну. Потрібна мобілізація всіх і молоді і жінок і пенсіонерів.
07.09.2025 16:32 Ответить
ігор, ти з окопу пишеш ?
07.09.2025 16:34 Ответить
З бліндажу
07.09.2025 16:36 Ответить
>> апровадження вторинних санкцій та мит для країн, які купують російську нафту...

А газ?

Запровадьте за це пекельні санкції проти Іспанії і Франції, наприклад. І Бельгії. LNG везеться до Європи чималими партіями.
07.09.2025 16:35 Ответить
Этането.
07.09.2025 16:53 Ответить
Дайте нормальну зброю, пі**ри
07.09.2025 16:35 Ответить
**до**
07.09.2025 16:51 Ответить
Ну нах, а Европа утверждает, шо все навыворот.
07.09.2025 16:36 Ответить
С@ка ти сам хоч щось можеш зробити??? Вийди і зроби так, щоб аж земля здригнулась, ганчірка!!!
07.09.2025 16:41 Ответить
Ні. Бо вони цю війну де факто вже програли. Війну за домінування у світі. Захід просто виродився в імпотентів, слимаків і ідіотів (привіт, Трамп). Війна в Україні була перевіркою Китаєм і Ко Заходу і Захід її провалив з тріском. Вони показали, що ніколи на війну не підуть, швидше стануть раком перед агрессором. Де факто, Україна зараз воює сама і хз, скільки вона без справжньої допомоги ще протримається проти КНР+паРАША+КНДР+Індія+Іран.
07.09.2025 16:46 Ответить
Чергове бла бла бла. А у европейских партнерів як завжди знайдуться Угорщина та Словаччина.
07.09.2025 16:47 Ответить
Європейці кажуть навпаки - ми готові душити рашку - потрібна допомога США - мабуть в них такий квест - хто кого перебалакає
07.09.2025 16:50 Ответить
І два тижні очікування.
07.09.2025 16:50 Ответить
Змініть вже нарешті методичку.

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
07.09.2025 16:51 Ответить
Світові лідери наскільки цинічні тим що війну можна було б давно закінчити але це заігрування з пуйлом...Телевізор ніколи не переможе холодильник.Санкції повинні бути такими щоб через пару неділь закінчився туалетний папір,в через місяць папір вже як такий і не потрібен буде.
07.09.2025 16:57 Ответить
Такі санкції, як США ввели проти Совка, який від них і гигнув. Нафта по 20 баксів. Але Захід не може образити "партньора Вову", бо в них бензин здорожчає на євро! Краще хай українці десятиліттями гинуть, їх не шкода.
07.09.2025 17:01 Ответить
Нафта по 8 баксів тоді була. Коли Рейган совок як клопа роздавив.
07.09.2025 17:35 Ответить
Кивають один на одного, а кацапня потихеньку знищує інфраструктуру в Україні...
07.09.2025 17:29 Ответить
гм, нинішня влада у штатах все з голови на голову ставить. Це їм треба за ЄС йти на не навпаки.
07.09.2025 17:30 Ответить
Трамп Импотент во всём он не Поможет!только с Кадыркой и ослом(Козлом)стать раком и наслаждатся властью!они все ПУСТОТА!!!
07.09.2025 17:36 Ответить
Не дочекаєтеся. Шакалам з європи зручно поторговувати з рашкою, і прикриватися українськими життями.
07.09.2025 17:41 Ответить
Ідіот, знову про переговори.
07.09.2025 17:55 Ответить
 
 