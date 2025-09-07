США готовы усилить давление на Россию, но необходима поддержка европейских партнеров, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров.

Об этом американский министр сказал в интервью для NBC, его заявление цитирует репортер по вопросам экономической политики в The New York Tisme Алан Рапопорт, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами",- сказал глава Минфина США.

Бессент добавил, что введение вторичных санкций и пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, может привести экономику России к "полному коллапсу" и заставить диктатора РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

