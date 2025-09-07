США готовы усилить давление на Россию, но необходима поддержка европейских партнеров, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров.
Об этом американский министр сказал в интервью для NBC, его заявление цитирует репортер по вопросам экономической политики в The New York Tisme Алан Рапопорт, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами",- сказал глава Минфина США.
Бессент добавил, что введение вторичных санкций и пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, может привести экономику России к "полному коллапсу" и заставить диктатора РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Топ комментарии
+4 Псамметих II
показать весь комментарий07.09.2025 16:34 Ответить Ссылка
+4 Светлана Круп
показать весь комментарий07.09.2025 16:46 Ответить Ссылка
+3 Dic Dolovo
показать весь комментарий07.09.2025 16:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А газ?
Запровадьте за це пекельні санкції проти Іспанії і Франції, наприклад. І Бельгії. LNG везеться до Європи чималими партіями.
Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961
Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428
Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193
Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661
За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738