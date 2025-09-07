США готові посилити тиск на Росію, але необхідна підтримка європейських партнерів, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів.

Про це американський міністр сказав в інтерв'ю для NBC, його заяву цитує репортер з питань економічної політики в The New York Tisme Алан Рапопорт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами",- сказав очільник Мінфіну США.

Бессент додав, що запровадження вторинних санкцій та мит для країн, які купують російську нафту, може призвести економіку Росії до "повного колапсу" і змусити диктатора РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

