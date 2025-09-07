УКР
Новини Санкції США проти Росії
США готові посилити тиск на Росію, але необхідна підтримка європейських партнерів, - Бессент

Бессент про тиск на рф

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів.

Про це американський міністр сказав в інтерв'ю для NBC, його заяву цитує репортер з питань економічної політики в The New York Tisme Алан Рапопорт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами",- сказав очільник Мінфіну США.

Бессент додав, що запровадження вторинних санкцій та мит для країн, які купують російську нафту, може призвести економіку Росії до "повного колапсу" і змусити диктатора РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Читайте також: США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ, бо Путін посилив бомбардування України, - Бессент

росія (67560) санкції (12643) США (24229) Бессент Скот (67)
+5
Ні. Бо вони цю війну де факто вже програли. Війну за домінування у світі. Захід просто виродився в імпотентів, слимаків і ідіотів (привіт, Трамп). Війна в Україні була перевіркою Китаєм і Ко Заходу і Захід її провалив з тріском. Вони показали, що ніколи на війну не підуть, швидше стануть раком перед агрессором. Де факто, Україна зараз воює сама і хз, скільки вона без справжньої допомоги ще протримається проти КНР+паРАША+КНДР+Індія+Іран.
показати весь коментар
07.09.2025 16:46 Відповісти
+4
ігор, ти з окопу пишеш ?
показати весь коментар
07.09.2025 16:34 Відповісти
+4
Дайте нормальну зброю, пі**ри
показати весь коментар
07.09.2025 16:35 Відповісти
хи...посилили? як? заставили ходити червоною доріжкою?
показати весь коментар
07.09.2025 16:32 Відповісти
США просто тягне час і чекає поки путін завоює всю Україну. Потрібна мобілізація всіх і молоді і жінок і пенсіонерів.
показати весь коментар
07.09.2025 16:32 Відповісти
ігор, ти з окопу пишеш ?
показати весь коментар
07.09.2025 16:34 Відповісти
З бліндажу
показати весь коментар
07.09.2025 16:36 Відповісти
>> апровадження вторинних санкцій та мит для країн, які купують російську нафту...

А газ?

Запровадьте за це пекельні санкції проти Іспанії і Франції, наприклад. І Бельгії. LNG везеться до Європи чималими партіями.
показати весь коментар
07.09.2025 16:35 Відповісти
Этането.
показати весь коментар
07.09.2025 16:53 Відповісти
Дайте нормальну зброю, пі**ри
показати весь коментар
07.09.2025 16:35 Відповісти
**до**
показати весь коментар
07.09.2025 16:51 Відповісти
Ну нах, а Европа утверждает, шо все навыворот.
показати весь коментар
07.09.2025 16:36 Відповісти
С@ка ти сам хоч щось можеш зробити??? Вийди і зроби так, щоб аж земля здригнулась, ганчірка!!!
показати весь коментар
07.09.2025 16:41 Відповісти
Ні. Бо вони цю війну де факто вже програли. Війну за домінування у світі. Захід просто виродився в імпотентів, слимаків і ідіотів (привіт, Трамп). Війна в Україні була перевіркою Китаєм і Ко Заходу і Захід її провалив з тріском. Вони показали, що ніколи на війну не підуть, швидше стануть раком перед агрессором. Де факто, Україна зараз воює сама і хз, скільки вона без справжньої допомоги ще протримається проти КНР+паРАША+КНДР+Індія+Іран.
показати весь коментар
07.09.2025 16:46 Відповісти
Чергове бла бла бла. А у европейских партнерів як завжди знайдуться Угорщина та Словаччина.
показати весь коментар
07.09.2025 16:47 Відповісти
Європейці кажуть навпаки - ми готові душити рашку - потрібна допомога США - мабуть в них такий квест - хто кого перебалакає
показати весь коментар
07.09.2025 16:50 Відповісти
Схоже що Іван киває на Петра.
показати весь коментар
07.09.2025 18:39 Відповісти
І два тижні очікування.
показати весь коментар
07.09.2025 16:50 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2025 16:51 Відповісти
Світові лідери наскільки цинічні тим що війну можна було б давно закінчити але це заігрування з пуйлом...Телевізор ніколи не переможе холодильник.Санкції повинні бути такими щоб через пару неділь закінчився туалетний папір,в через місяць папір вже як такий і не потрібен буде.
показати весь коментар
07.09.2025 16:57 Відповісти
Такі санкції, як США ввели проти Совка, який від них і гигнув. Нафта по 20 баксів. Але Захід не може образити "партньора Вову", бо в них бензин здорожчає на євро! Краще хай українці десятиліттями гинуть, їх не шкода.
показати весь коментар
07.09.2025 17:01 Відповісти
Нафта по 8 баксів тоді була. Коли Рейган совок як клопа роздавив.
показати весь коментар
07.09.2025 17:35 Відповісти
Бо тоді анал вже павутиною заснує.
показати весь коментар
07.09.2025 18:40 Відповісти
Кивають один на одного, а кацапня потихеньку знищує інфраструктуру в Україні...
показати весь коментар
07.09.2025 17:29 Відповісти
гм, нинішня влада у штатах все з голови на голову ставить. Це їм треба за ЄС йти на не навпаки.
показати весь коментар
07.09.2025 17:30 Відповісти
Трамп Импотент во всём он не Поможет!только с Кадыркой и ослом(Козлом)стать раком и наслаждатся властью!они все ПУСТОТА!!!
показати весь коментар
07.09.2025 17:36 Відповісти
Не дочекаєтеся. Шакалам з європи зручно поторговувати з рашкою, і прикриватися українськими життями.
показати весь коментар
07.09.2025 17:41 Відповісти
Ідіот, знову про переговори.
показати весь коментар
07.09.2025 17:55 Відповісти
Бессент уперто требует чтобы Европа ввела санкции против Индии и Китая. Европейцы в ответ прикидываются дурачками.
показати весь коментар
07.09.2025 18:21 Відповісти
На жаль Україна заручниця
Треба чекати наступних виборів через 3 роки, хоча зараз велика виборча криза в цивілізованих країнах, до влади приходять клоуни, підари, слабкі ляльки, педофіли ...
Лідери або тільки ростуть або тільки народилися , а без лідерів нічого не буде стадо
показати весь коментар
07.09.2025 18:33 Відповісти
Україна в заручниках дурості власного народу, який думає телевізором
показати весь коментар
07.09.2025 18:38 Відповісти
 
 