США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ, бо Путін посилив бомбардування України, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що "всі варіанти на столі" президента Дональда Трампа у питанні введення санкцій проти Росії після того, як диктатор Володимир Путін продовжив бомбардування України, попри недавні переговори про мир.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Бессент відповів на питання про можливі санкції США проти Росії:

"Я думаю, що все на столі. Президент Путін, з часу історичної зустрічі в Анкориджі, з часу телефонної розмови, коли європейські лідери і президент Зеленський були в Білому домі [минулого понеділка], зробив протилежне тому, що він заявляв, що хоче зробити. Насправді, він [Путін], у найогидніший, найогидніший спосіб, посилив бомбардування", - наголосив він.

Бессент додав: "Тому я думаю, що для президента Трампа всі варіанти можливі, і я думаю, що ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 62% американців підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії

У четвер Росія обстріляла Україну ракетами й дронами, в результаті чого в Києві загинули 25 людей. Серед загиблих було четверо дітей віком від 2 до 17 років.

Бессента також запитали про стан відносин між США та Індією з огляду на нещодавнє введення адміністрацією Трампа мит на імпорт індійською стороною російської нафти, що, на думку Білого дому, сприяє фінансуванню війни Росії проти України.

"Я думаю, що в кінцевому підсумку дві великі країни вирішать це питання. Але індійці не були великими гравцями в плані купівлі російської нафти і її подальшого перепродажу, фінансуючи військові дії Росії в Україні", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають "майже миттєво" застосувати санкції, якщо РФ відмовиться від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кислиця

путін володимир (24716) росія (67442) санкції (12616) США (24191) війна в Україні (5959) Бессент Скот (66)
Ми розглядаємо найкращі санкції проти росії за бомбардування. Вони (санкції) таки милі, що ми можемо дивитись на них тижнями, місяцями, роками, не в змозі вибрати, які ж стануть найпотужнішими...
01.09.2025 22:32 Відповісти
чи вам повилазило що ви вже стільки часу розглядаете?
01.09.2025 22:31 Відповісти
Рассмотреть то они могут. А вот ввести...
01.09.2025 22:34 Відповісти
чи вам повилазило що ви вже стільки часу розглядаете?
01.09.2025 22:31 Відповісти
читай уважно, він так думає що у трампа щось лежить на столі
01.09.2025 23:11 Відповісти
Да они поглядели и испугались, что от такого размера (санкций) у Пукина попо будет бобо Пока решили ограничиться размахиванием розовым вибратором из-за океана, шобы ани испугалися
01.09.2025 23:25 Відповісти
"всі варіанти на столі" президента Дональда Трампа у питанні введення санкцій проти Росії ...
Ну через 2-3 тижні руде чмо розгляне, модливо, а може і не розгляне! 😅
01.09.2025 22:31 Відповісти
Якщо варіантів багато і на кожен треба по два-три тижні, то до наступних виборів 2029 можуть не встигнути і тоді санкції вже новий президент вводитиме. 😔 Ех! Було б варіантів два, ну може три, а то підозрюю у Трампа їх - море, там фантазія буйна.
01.09.2025 23:35 Відповісти
Ну розглядайте, обосриші. Що вам ще робити, тільки розглядати.
01.09.2025 22:32 Відповісти
Ми розглядаємо найкращі санкції проти росії за бомбардування. Вони (санкції) таки милі, що ми можемо дивитись на них тижнями, місяцями, роками, не в змозі вибрати, які ж стануть найпотужнішими...
Чи ні новина . Розглядали , розглядають і будуть розглядати .
01.09.2025 22:33 Відповісти
Через 2-3 тижні стане зрозуміло як треба рохглядати
01.09.2025 22:33 Відповісти
Є гарний математичний інструмент - комбінаторний аналіз. Може допомогти Держдепу швидше порахувати всі можливі комбінації санкцій
01.09.2025 22:34 Відповісти
Рассмотреть то они могут. А вот ввести...
01.09.2025 22:34 Відповісти
Ну, ввєсті також буде. Тільки не вони а їм.
01.09.2025 22:37 Відповісти
Ті варіанти на столі вже так давно, до мабуть пилом припали. Не дивлячись на те, що їх щодватижні перетирають.
01.09.2025 22:35 Відповісти
а є варіант санкцій через зовсім невеличке і дуже симетричне бомбардування рф
за Київ - москву
за Харків - пітер
за Львів, Запоріжжя, Херсон, Суми... - ще по разу москву та/або пітер (санкції - так санкції)
01.09.2025 22:36 Відповісти
Коли через сувальський коридор зайдуть кілька десятків тисяч русні та білорусів, роздивлятися буде вже пізно..
01.09.2025 22:39 Відповісти
И долго это дрочиво с санкциями против раши будет продолжатся? Донни только трындит про санкции но не вводит их против Раши! Донни! Свистни в *** там тоже дырка!!
01.09.2025 22:41 Відповісти
В сенсі?

трамп же казав, що все на мазі після аляски. Він же геній-миротворець. Ще 2 тижні, і пуйло, зе , трамп сядуть за стіл ! трамп тупне ніжкою, і одразу настане мир.

трампу надішлють нобелівку поштою. вірніше 7 нобелівок (сім війн завершив).

p.s. хіба трамп міг *********** ? Не вірю, хіба може президент сша брехати
01.09.2025 22:53 Відповісти
нєнада тарапісь! є ще чергові 2 тижні останнього ґрейтомериканського попередження.
01.09.2025 22:58 Відповісти
Дайте Трампу окуляри, може це пришвидшить "розглядання"...
01.09.2025 22:59 Відповісти
Нічо, через 10 днів уже не було одних потужних санкцій, не будет і через 20... Чи сто...
01.09.2025 22:59 Відповісти
Війна в Україні триває, бо Трамп не хоче діяти , щоб її завершити. В нього є всі засоби для цього, а він веде себе як політичний імпотент!
01.09.2025 23:00 Відповісти
Є надія, що оскільки Трампа не запросили на зʼїзд диктаторів у Китай, а він мріяв, його помста буде бешенною))
показати весь коментар
01.09.2025 23:02 Відповісти
01.09.2025 23:12 Відповісти
надія ? ти скоріше станеш мілліонером, ніж трапм введе санкцію на сосію
01.09.2025 23:33 Відповісти
Це вже навіть і не смішно.
01.09.2025 23:05 Відповісти
він думає що у трампа щось там на столі...... А той стіл де знаходится ?

І те що цей тепень щось думає - зовсім не означає що воно так і є
01.09.2025 23:07 Відповісти
Один з варіантів - черговий "останній" термін для припинення вогню.
01.09.2025 23:10 Відповісти
Бла-бла-бла...
01.09.2025 23:16 Відповісти
срання у вуха. набридло. пішли ви... хоча ви вже й так пішли
01.09.2025 23:19 Відповісти
Слухав Бессента наживо. Одне можу сказати, що він саме так сказав і переклад у статті абсолютно вірний. А далі побачимо.
01.09.2025 23:19 Відповісти
ти ще віриш в ту маячню яку несе команда трампа ?

як що б дійсно бажали щось зробити зробили б давно, як з Індією.
01.09.2025 23:25 Відповісти
у трампа на столі ЛЕЖИТЬ ФОТО ТАМ ДЕ ВІН З )(УЙЛОМ

ніяких паперів з санкціями на )(уйло у нього нема
