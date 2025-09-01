США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ, бо Путін посилив бомбардування України, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що "всі варіанти на столі" президента Дональда Трампа у питанні введення санкцій проти Росії після того, як диктатор Володимир Путін продовжив бомбардування України, попри недавні переговори про мир.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Бессент відповів на питання про можливі санкції США проти Росії:

"Я думаю, що все на столі. Президент Путін, з часу історичної зустрічі в Анкориджі, з часу телефонної розмови, коли європейські лідери і президент Зеленський були в Білому домі [минулого понеділка], зробив протилежне тому, що він заявляв, що хоче зробити. Насправді, він [Путін], у найогидніший, найогидніший спосіб, посилив бомбардування", - наголосив він.

Бессент додав: "Тому я думаю, що для президента Трампа всі варіанти можливі, і я думаю, що ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня".

У четвер Росія обстріляла Україну ракетами й дронами, в результаті чого в Києві загинули 25 людей. Серед загиблих було четверо дітей віком від 2 до 17 років.

Бессента також запитали про стан відносин між США та Індією з огляду на нещодавнє введення адміністрацією Трампа мит на імпорт індійською стороною російської нафти, що, на думку Білого дому, сприяє фінансуванню війни Росії проти України.

"Я думаю, що в кінцевому підсумку дві великі країни вирішать це питання. Але індійці не були великими гравцями в плані купівлі російської нафти і її подальшого перепродажу, фінансуючи військові дії Росії в Україні", - додав міністр.

