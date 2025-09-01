США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ, бо Путін посилив бомбардування України, - Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що "всі варіанти на столі" президента Дональда Трампа у питанні введення санкцій проти Росії після того, як диктатор Володимир Путін продовжив бомбардування України, попри недавні переговори про мир.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Бессент відповів на питання про можливі санкції США проти Росії:
"Я думаю, що все на столі. Президент Путін, з часу історичної зустрічі в Анкориджі, з часу телефонної розмови, коли європейські лідери і президент Зеленський були в Білому домі [минулого понеділка], зробив протилежне тому, що він заявляв, що хоче зробити. Насправді, він [Путін], у найогидніший, найогидніший спосіб, посилив бомбардування", - наголосив він.
Бессент додав: "Тому я думаю, що для президента Трампа всі варіанти можливі, і я думаю, що ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня".
У четвер Росія обстріляла Україну ракетами й дронами, в результаті чого в Києві загинули 25 людей. Серед загиблих було четверо дітей віком від 2 до 17 років.
Бессента також запитали про стан відносин між США та Індією з огляду на нещодавнє введення адміністрацією Трампа мит на імпорт індійською стороною російської нафти, що, на думку Білого дому, сприяє фінансуванню війни Росії проти України.
"Я думаю, що в кінцевому підсумку дві великі країни вирішать це питання. Але індійці не були великими гравцями в плані купівлі російської нафти і її подальшого перепродажу, фінансуючи військові дії Росії в Україні", - додав міністр.
Ну через 2-3 тижні руде чмо розгляне, модливо, а може і не розгляне! 😅
Є гарний математичний інструмент - комбінаторний аналіз. Може допомогти Держдепу швидше порахувати всі можливі комбінації санкцій
за Київ - москву
за Харків - пітер
за Львів, Запоріжжя, Херсон, Суми... - ще по разу москву та/або пітер (санкції - так санкції)
трамп же казав, що все на мазі після аляски. Він же геній-миротворець. Ще 2 тижні, і пуйло, зе , трамп сядуть за стіл ! трамп тупне ніжкою, і одразу настане мир.
трампу надішлють нобелівку поштою. вірніше 7 нобелівок (сім війн завершив).
p.s. хіба трамп міг *********** ? Не вірю, хіба може президент сша брехати
І те що цей тепень щось думає - зовсім не означає що воно так і є
як що б дійсно бажали щось зробити зробили б давно, як з Індією.
ніяких паперів з санкціями на )(уйло у нього нема