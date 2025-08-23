УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9857 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії Зустріч Зеленського та Путіна
499 17

США мають "майже миттєво" застосувати санкції, якщо РФ відмовиться від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кислиця

Кислиця про санкції проти РФ

США мають посилити тиск на Росію, якщо вона найближчим часом не погодиться на зустріч між президентом США Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю NBC News сказав перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Так, він зауважив, що Путін не виявляє ознак готовності до змістовних переговорів і до зустрічі – "як двосторонньої, так і тристоронньої".

За словами Кислиці, якщо Росія відмовиться від зустрічі Зеленського і Путіна, США мають "майже миттєво" застосувати додаткові санкції, "коли спливе дедлайн, який Трамп тримає в голові".

"І тоді росіяни справді відчують біль від того, що не бажають йти шляхом миру, який президент Трамп запропонував Російській Федерації", – наголосив він.

Також читайте: Зеленський готовий обговорювати територіальні питання на зустрічі з Путіним, - Кислиця

Нгадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч між Путіним та Зеленським не планується, оскільки порядок денний "зовсім не готовий".

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) путін володимир (24668) санкції (12584) США (24113) Кислиця Сергій (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
все що мають США, це мудаковатого ***********
показати весь коментар
23.08.2025 09:35 Відповісти
+3
Ага, миттєво через два тижні може так, а може ні
показати весь коментар
23.08.2025 09:37 Відповісти
+3
Трамп хіба що "миттєво" дасть ху#лу ще 50 днів.
показати весь коментар
23.08.2025 10:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все що мають США, це мудаковатого ***********
показати весь коментар
23.08.2025 09:35 Відповісти
Ага, миттєво через два тижні може так, а може ні
показати весь коментар
23.08.2025 09:37 Відповісти
США мають "майже миттєво" застосувати санкції

Так і зроблять, не сумнівайся!
Ой шо буде...
показати весь коментар
23.08.2025 09:38 Відповісти
Ага, щас. трампон же сказав, що він подивиться, чому пуйло не сів за стіл перемовин. Може кому не ясно, але ж зрозуміло, що цей старий шизік скаже, що пуйло не хоче переговорів, тому що українці не хочуть віддавати свої території, і тоді він "побажає" нам воювати далі, але без Америки.
показати весь коментар
23.08.2025 09:41 Відповісти
Все харашо прєкрасная маркіза! Може вигнати ту кислицю і призначити красиву сосну чи майстриню мінету? користі буде побільше
показати весь коментар
23.08.2025 09:44 Відповісти
Це що за йдіот? Вказує що США має робити?
показати весь коментар
23.08.2025 09:45 Відповісти
Трамп хіба що "миттєво" дасть ху#лу ще 50 днів.
показати весь коментар
23.08.2025 10:00 Відповісти
А хто уповноважував вирішувати гнусавому щось там міняти?
показати весь коментар
23.08.2025 10:02 Відповісти
Кому це вони "мають"? А ви не мали готуватися до війни?
показати весь коментар
23.08.2025 10:09 Відповісти
США мають посилити тиск на Росію, якщо вона найближчим часом не погодиться на зустріч між президентом США Володимиром Зеленським Джерело: https://censor.net/ua/n3570125

Тому що...?
показати весь коментар
23.08.2025 10:11 Відповісти
США З "ТРАМБОНОМ" ще десять разів постелять червону доріжку куйлу,ну а реальні санкції "трампкуй" фактичео ввів проти УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ
показати весь коментар
23.08.2025 10:16 Відповісти
А чому це зеленоморді так прагнуть зустрічі зе і пу?
показати весь коментар
23.08.2025 10:17 Відповісти
Еге ж, розкажи ще, що США мають терміново зробити. Може й послухаються.
показати весь коментар
23.08.2025 10:26 Відповісти
Два тижні і ми побачимо що буде,два тижні буде видно що станеться,два тижні треба подивитись що станеться...Дональд!
показати весь коментар
23.08.2025 10:37 Відповісти
Що це за термін"майже миттєво"? Може,автор трішки вагітний?
показати весь коментар
23.08.2025 10:46 Відповісти
Мля, ну для кого цей цирк!
Невже за пів року(!!!) не ясно, що трумпіс не буде вводити санкції проти імперіалістичного агресора!!!
Буде нести ЗЕ💩 маячню і кожен раз казати про два-три тижні.
А щє в нього деменція та нарцисизм
показати весь коментар
23.08.2025 10:56 Відповісти
 
 