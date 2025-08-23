США мають "майже миттєво" застосувати санкції, якщо РФ відмовиться від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кислиця

США мають посилити тиск на Росію, якщо вона найближчим часом не погодиться на зустріч між президентом США Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю NBC News сказав перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Так, він зауважив, що Путін не виявляє ознак готовності до змістовних переговорів і до зустрічі – "як двосторонньої, так і тристоронньої".

За словами Кислиці, якщо Росія відмовиться від зустрічі Зеленського і Путіна, США мають "майже миттєво" застосувати додаткові санкції, "коли спливе дедлайн, який Трамп тримає в голові".

"І тоді росіяни справді відчують біль від того, що не бажають йти шляхом миру, який президент Трамп запропонував Російській Федерації", – наголосив він.

Нгадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч між Путіним та Зеленським не планується, оскільки порядок денний "зовсім не готовий".