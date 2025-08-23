США должны "почти мгновенно" применить санкции, если РФ откажется от встречи Зеленского и Путина, - Кислица
США должны усилить давление на Россию, если она в ближайшее время не согласится на встречу между президентом США Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью NBC News сказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Он отметил, что Путин не проявляет признаков готовности к содержательным переговорам и к встрече - "как двусторонней, так и трехсторонней".
По словам Кислицы, если Россия откажется от встречи Зеленского и Путина, США должны "почти мгновенно" применить дополнительные санкции, "когда истечет дедлайн, который Трамп держит в голове".
"И тогда россияне действительно почувствуют боль от того, что не желают идти по пути мира, который президент Трамп предложил Российской Федерации", - подчеркнул он.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча между Путиным и Зеленским не планируется, поскольку повестка дня "совсем не готова".
Так і зроблять, не сумнівайся!
Ой шо буде...
Тому що...?
Невже за пів року(!!!) не ясно, що трумпіс не буде вводити санкції проти імперіалістичного агресора!!!
Буде нести ЗЕ💩 маячню і кожен раз казати про два-три тижні.
А щє в нього деменція та нарцисизм