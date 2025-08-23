РУС
США должны "почти мгновенно" применить санкции, если РФ откажется от встречи Зеленского и Путина, - Кислица

США должны усилить давление на Россию, если она в ближайшее время не согласится на встречу между президентом США Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью NBC News сказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Он отметил, что Путин не проявляет признаков готовности к содержательным переговорам и к встрече - "как двусторонней, так и трехсторонней".

По словам Кислицы, если Россия откажется от встречи Зеленского и Путина, США должны "почти мгновенно" применить дополнительные санкции, "когда истечет дедлайн, который Трамп держит в голове".

"И тогда россияне действительно почувствуют боль от того, что не желают идти по пути мира, который президент Трамп предложил Российской Федерации", - подчеркнул он.

Также читайте: Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на встрече с Путиным, - Кислица

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча между Путиным и Зеленским не планируется, поскольку повестка дня "совсем не готова".

Зеленский Владимир (21690) путин владимир (32061) санкции (11770) США (27762) Кислица Сергей (183)
все що мають США, це мудаковатого ***********
Ага, миттєво через два тижні може так, а може ні
Ага, щас. трампон же сказав, що він подивиться, чому пуйло не сів за стіл перемовин. Може кому не ясно, але ж зрозуміло, що цей старий шизік скаже, що пуйло не хоче переговорів, тому що українці не хочуть віддавати свої території, і тоді він "побажає" нам воювати далі, але без Америки.
все що мають США, це мудаковатого ***********
Ага, миттєво через два тижні може так, а може ні
США мають "майже миттєво" застосувати санкції

Так і зроблять, не сумнівайся!
Ой шо буде...
Ага, щас. трампон же сказав, що він подивиться, чому пуйло не сів за стіл перемовин. Може кому не ясно, але ж зрозуміло, що цей старий шизік скаже, що пуйло не хоче переговорів, тому що українці не хочуть віддавати свої території, і тоді він "побажає" нам воювати далі, але без Америки.
Все харашо прєкрасная маркіза! Може вигнати ту кислицю і призначити красиву сосну чи майстриню мінету? користі буде побільше
Ти навіть не сосна, а віковий ДУБ!
Це що за йдіот? Вказує що США має робити?
Давно від нічного горщика відійшов зі своїми висерами?
Трамп хіба що "миттєво" дасть ху#лу ще 50 днів.
А хто уповноважував вирішувати гнусавому щось там міняти?
Кому це вони "мають"? А ви не мали готуватися до війни?
Тому що...?
США З "ТРАМБОНОМ" ще десять разів постелять червону доріжку куйлу,ну а реальні санкції "трампкуй" фактичео ввів проти УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ
А чому це зеленоморді так прагнуть зустрічі зе і пу?
Еге ж, розкажи ще, що США мають терміново зробити. Може й послухаються.
Два тижні і ми побачимо що буде,два тижні буде видно що станеться,два тижні треба подивитись що станеться...Дональд!
Що це за термін"майже миттєво"? Може,автор трішки вагітний?
Мля, ну для кого цей цирк!
Невже за пів року(!!!) не ясно, що трумпіс не буде вводити санкції проти імперіалістичного агресора!!!
Буде нести ЗЕ💩 маячню і кожен раз казати про два-три тижні.
А щє в нього деменція та нарцисизм
"я вам нє чєво нє должен"(v.o,zєлєнскій)
