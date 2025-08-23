США должны "почти мгновенно" применить санкции, если РФ откажется от встречи Зеленского и Путина, - Кислица

США должны усилить давление на Россию, если она в ближайшее время не согласится на встречу между президентом США Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью NBC News сказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Он отметил, что Путин не проявляет признаков готовности к содержательным переговорам и к встрече - "как двусторонней, так и трехсторонней".

По словам Кислицы, если Россия откажется от встречи Зеленского и Путина, США должны "почти мгновенно" применить дополнительные санкции, "когда истечет дедлайн, который Трамп держит в голове".

"И тогда россияне действительно почувствуют боль от того, что не желают идти по пути мира, который президент Трамп предложил Российской Федерации", - подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча между Путиным и Зеленским не планируется, поскольку повестка дня "совсем не готова".