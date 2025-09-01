РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4383 посетителя онлайн
Новости Санкции против России Санкции США против России
2 404 51

США рассматривают все варианты санкций против РФ, потому что Путин усилил бомбардировки Украины, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "все варианты на столе" президента Дональда Трампа в вопросе введения санкций против России после того, как диктатор Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.

Об этом он сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Бессент ответил на вопрос о возможных санкциях США против России:

"Я думаю, что все на столе. Президент Путин, со времени исторической встречи в Анкоридже, со времени телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме [в прошлый понедельник], сделал противоположное тому, что он заявлял, что хочет сделать. На самом деле он [Путин] самым отвратительным, самым отвратительным способом усилил бомбардировки", - подчеркнул он.

Бессент добавил: "Поэтому я думаю, что для президента Трампа все варианты возможны, и я думаю, что мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 62% американцев поддерживают введение санкций против торговых партнеров России

В четверг Россия обстреляла Украину ракетами и дронами, вследствие чего в Киеве погибли 25 человек. Среди погибших было четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Бессента также спросили о состоянии отношений между США и Индией, учитывая недавнее введение администрацией Трампа пошлин на импорт индийской стороной российской нефти, что, по мнению Белого дома, способствует финансированию войны России против Украины.

"Я думаю, что в конечном итоге две большие страны решат этот вопрос. Но индийцы не были крупными игроками в плане покупки российской нефти и ее дальнейшей перепродажи, финансируя военные действия России в Украине", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны "почти мгновенно" применить санкции, если РФ откажется от встречи Зеленского и Путина, - Кислица

Автор: 

путин владимир (32107) россия (97021) санкции (11790) США (27818) война в Украине (5914) Скотт Бессент (60)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
чи вам повилазило що ви вже стільки часу розглядаете?
показать весь комментарий
01.09.2025 22:31 Ответить
+11
Ми розглядаємо найкращі санкції проти росії за бомбардування. Вони (санкції) таки милі, що ми можемо дивитись на них тижнями, місяцями, роками, не в змозі вибрати, які ж стануть найпотужнішими...
показать весь комментарий
01.09.2025 22:32 Ответить
+6
"всі варіанти на столі" президента Дональда Трампа у питанні введення санкцій проти Росії ...
Ну через 2-3 тижні руде чмо розгляне, модливо, а може і не розгляне! 😅
показать весь комментарий
01.09.2025 22:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чи вам повилазило що ви вже стільки часу розглядаете?
показать весь комментарий
01.09.2025 22:31 Ответить
читай уважно, він так думає що у трампа щось лежить на столі
показать весь комментарий
01.09.2025 23:11 Ответить
Да они поглядели и испугались, что от такого размера (санкций) у Пукина попо будет бобо Пока решили ограничиться размахиванием розовым вибратором из-за океана, шобы ани испугалися
показать весь комментарий
01.09.2025 23:25 Ответить
Упродовж більше ніж 200 днів, група осіб з Трампом у Білому домі, щось там у прутіна розглядає, звідки смердить!?!?!
Народ США і ота група осіб, це зовсім не одне і теж!
показать весь комментарий
02.09.2025 00:40 Ответить
"всі варіанти на столі" президента Дональда Трампа у питанні введення санкцій проти Росії ...
Ну через 2-3 тижні руде чмо розгляне, модливо, а може і не розгляне! 😅
показать весь комментарий
01.09.2025 22:31 Ответить
Якщо варіантів багато і на кожен треба по два-три тижні, то до наступних виборів 2029 можуть не встигнути і тоді санкції вже новий президент вводитиме. 😔 Ех! Було б варіантів два, ну може три, а то підозрюю у Трампа їх - море, там фантазія буйна.
показать весь комментарий
01.09.2025 23:35 Ответить
Ну розглядайте, обосриші. Що вам ще робити, тільки розглядати.
показать весь комментарий
01.09.2025 22:32 Ответить
Ми розглядаємо найкращі санкції проти росії за бомбардування. Вони (санкції) таки милі, що ми можемо дивитись на них тижнями, місяцями, роками, не в змозі вибрати, які ж стануть найпотужнішими...
показать весь комментарий
01.09.2025 22:32 Ответить
Чи ні новина . Розглядали , розглядають і будуть розглядати .
показать весь комментарий
01.09.2025 22:33 Ответить
Через 2-3 тижні стане зрозуміло як треба рохглядати
показать весь комментарий
01.09.2025 22:33 Ответить
США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ, бо Путін посилив бомбардування України, - Бессент Джерело: https://censor.net/ua/n3571711

Є гарний математичний інструмент - комбінаторний аналіз. Може допомогти Держдепу швидше порахувати всі можливі комбінації санкцій
показать весь комментарий
01.09.2025 22:34 Ответить
Рассмотреть то они могут. А вот ввести...
показать весь комментарий
01.09.2025 22:34 Ответить
Ну, ввєсті також буде. Тільки не вони а їм.
показать весь комментарий
01.09.2025 22:37 Ответить
Ті варіанти на столі вже так давно, до мабуть пилом припали. Не дивлячись на те, що їх щодватижні перетирають.
показать весь комментарий
01.09.2025 22:35 Ответить
а є варіант санкцій через зовсім невеличке і дуже симетричне бомбардування рф
за Київ - москву
за Харків - пітер
за Львів, Запоріжжя, Херсон, Суми... - ще по разу москву та/або пітер (санкції - так санкції)
показать весь комментарий
01.09.2025 22:36 Ответить
Коли через сувальський коридор зайдуть кілька десятків тисяч русні та білорусів, роздивлятися буде вже пізно..
показать весь комментарий
01.09.2025 22:39 Ответить
В сенсі?

трамп же казав, що все на мазі після аляски. Він же геній-миротворець. Ще 2 тижні, і пуйло, зе , трамп сядуть за стіл ! трамп тупне ніжкою, і одразу настане мир.

трампу надішлють нобелівку поштою. вірніше 7 нобелівок (сім війн завершив).

p.s. хіба трамп міг *********** ? Не вірю, хіба може президент сша брехати
показать весь комментарий
01.09.2025 22:53 Ответить
нєнада тарапісь! є ще чергові 2 тижні останнього ґрейтомериканського попередження.
показать весь комментарий
01.09.2025 22:58 Ответить
Дайте Трампу окуляри, може це пришвидшить "розглядання"...
показать весь комментарий
01.09.2025 22:59 Ответить
Нічо, через 10 днів уже не було одних потужних санкцій, не будет і через 20... Чи сто...
показать весь комментарий
01.09.2025 22:59 Ответить
Війна в Україні триває, бо Трамп не хоче діяти , щоб її завершити. В нього є всі засоби для цього, а він веде себе як політичний імпотент!
показать весь комментарий
01.09.2025 23:00 Ответить
Є надія, що оскільки Трампа не запросили на зʼїзд диктаторів у Китай, а він мріяв, його помста буде бешенною))
показать весь комментарий
01.09.2025 23:02 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2025 23:12 Ответить
надія ? ти скоріше станеш мілліонером, ніж трапм введе санкцію на сосію
показать весь комментарий
01.09.2025 23:33 Ответить
А хто сказав , що Iспанiя - це краiна карколомних Клондайкiв та Ельдорад?
показать весь комментарий
02.09.2025 00:01 Ответить
alexandr shamov іноді телепні задають питання - і думаєш як їм відповісти ?
Ще є лотерея... не думав ?
показать весь комментарий
02.09.2025 00:05 Ответить
А шо там думати. Простому пересiчному дорога в Клондайк- це дорога в один кiнець. До того ж хто витрачае свiй час на форуми , вже свою жар-птицю не спiймае.
показать весь комментарий
02.09.2025 00:11 Ответить
Це вже навіть і не смішно.
показать весь комментарий
01.09.2025 23:05 Ответить
він думає що у трампа щось там на столі...... А той стіл де знаходится ?

І те що цей тепень щось думає - зовсім не означає що воно так і є
показать весь комментарий
01.09.2025 23:07 Ответить
Один з варіантів - черговий "останній" термін для припинення вогню.
показать весь комментарий
01.09.2025 23:10 Ответить
Бла-бла-бла...
показать весь комментарий
01.09.2025 23:16 Ответить
Слухав Бессента наживо. Одне можу сказати, що він саме так сказав і переклад у статті абсолютно вірний. А далі побачимо.
показать весь комментарий
01.09.2025 23:19 Ответить
ти ще віриш в ту маячню яку несе команда трампа ?

як що б дійсно бажали щось зробити зробили б давно, як з Індією.
показать весь комментарий
01.09.2025 23:25 Ответить
По-перше, не "ти", а "ви". Я з тобою свиней не пас. По-друге, не тобі мені вказувати, кому вірити, а кому ні. По-третє, я не вірю в переклади, які з'являються в деяких статтях, поки не порівняю їх із оригіналом. Зрозумів?
показать весь комментарий
01.09.2025 23:43 Ответить
у трампа на столі ЛЕЖИТЬ ФОТО ТАМ ДЕ ВІН З )(УЙЛОМ

ніяких паперів з санкціями на )(уйло у нього нема
показать весь комментарий
01.09.2025 23:28 Ответить
АЛЯСКА АЛЯСКА
показать весь комментарий
01.09.2025 23:48 Ответить
Так трампiвцi зо 4 мiсяцi тому мали б разглянути та втiлити в життя всi варiанти санкцiй , як заявляв великий Кiм Чен ИнТрамп.
показать весь комментарий
01.09.2025 23:53 Ответить
Ой ты санкции да санкции на столе, любо-дорого глядеть-рассматривать.
показать весь комментарий
02.09.2025 00:10 Ответить
Ай да, сосенки-сосеночки высокие могучие, в воронеже дяавчьоночкi весьолые певучие. Припев йохари-йохари , яранга-ааа.
показать весь комментарий
02.09.2025 00:21 Ответить
Через 2 тжні чи через 50 тисяч днів?
показать весь комментарий
02.09.2025 00:20 Ответить
"Быть может через 100 веков".
показать весь комментарий
02.09.2025 00:24 Ответить
Дыбилы западные, ни кто и за санкций не перестанет забирать территорию потому что это важнее и дороже чем санкции . Оружие давайте
показать весь комментарий
02.09.2025 00:23 Ответить
У Трампа назвали путіна мерзотником, який порушив усі обіцянки - Fox News
показать весь комментарий
02.09.2025 00:33 Ответить
На цьому і завершилася, уся велич гешефтного банкрота Трампа!!!
Але Трамп з оточенням, це не Народ США!
показать весь комментарий
02.09.2025 00:44 Ответить
Отак мавпа а зоопарку може цілими днями свій хрін розглядати, аби жрачку носили.
показать весь комментарий
02.09.2025 00:55 Ответить
Потужний звіздьож.
Вітаю американців з появою Марахвону
показать весь комментарий
02.09.2025 01:11 Ответить
 
 