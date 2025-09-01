США рассматривают все варианты санкций против РФ, потому что Путин усилил бомбардировки Украины, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "все варианты на столе" президента Дональда Трампа в вопросе введения санкций против России после того, как диктатор Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.

Об этом он сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Бессент ответил на вопрос о возможных санкциях США против России:

"Я думаю, что все на столе. Президент Путин, со времени исторической встречи в Анкоридже, со времени телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме [в прошлый понедельник], сделал противоположное тому, что он заявлял, что хочет сделать. На самом деле он [Путин] самым отвратительным, самым отвратительным способом усилил бомбардировки", - подчеркнул он.

Бессент добавил: "Поэтому я думаю, что для президента Трампа все варианты возможны, и я думаю, что мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе".

В четверг Россия обстреляла Украину ракетами и дронами, вследствие чего в Киеве погибли 25 человек. Среди погибших было четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Бессента также спросили о состоянии отношений между США и Индией, учитывая недавнее введение администрацией Трампа пошлин на импорт индийской стороной российской нефти, что, по мнению Белого дома, способствует финансированию войны России против Украины.

"Я думаю, что в конечном итоге две большие страны решат этот вопрос. Но индийцы не были крупными игроками в плане покупки российской нефти и ее дальнейшей перепродажи, финансируя военные действия России в Украине", - добавил министр.

