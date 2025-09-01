США рассматривают все варианты санкций против РФ, потому что Путин усилил бомбардировки Украины, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "все варианты на столе" президента Дональда Трампа в вопросе введения санкций против России после того, как диктатор Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.
Об этом он сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Бессент ответил на вопрос о возможных санкциях США против России:
"Я думаю, что все на столе. Президент Путин, со времени исторической встречи в Анкоридже, со времени телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме [в прошлый понедельник], сделал противоположное тому, что он заявлял, что хочет сделать. На самом деле он [Путин] самым отвратительным, самым отвратительным способом усилил бомбардировки", - подчеркнул он.
Бессент добавил: "Поэтому я думаю, что для президента Трампа все варианты возможны, и я думаю, что мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе".
В четверг Россия обстреляла Украину ракетами и дронами, вследствие чего в Киеве погибли 25 человек. Среди погибших было четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет.
Бессента также спросили о состоянии отношений между США и Индией, учитывая недавнее введение администрацией Трампа пошлин на импорт индийской стороной российской нефти, что, по мнению Белого дома, способствует финансированию войны России против Украины.
"Я думаю, что в конечном итоге две большие страны решат этот вопрос. Но индийцы не были крупными игроками в плане покупки российской нефти и ее дальнейшей перепродажи, финансируя военные действия России в Украине", - добавил министр.
Народ США і ота група осіб, це зовсім не одне і теж!
Ну через 2-3 тижні руде чмо розгляне, модливо, а може і не розгляне! 😅
Є гарний математичний інструмент - комбінаторний аналіз. Може допомогти Держдепу швидше порахувати всі можливі комбінації санкцій
за Київ - москву
за Харків - пітер
за Львів, Запоріжжя, Херсон, Суми... - ще по разу москву та/або пітер (санкції - так санкції)
трамп же казав, що все на мазі після аляски. Він же геній-миротворець. Ще 2 тижні, і пуйло, зе , трамп сядуть за стіл ! трамп тупне ніжкою, і одразу настане мир.
трампу надішлють нобелівку поштою. вірніше 7 нобелівок (сім війн завершив).
p.s. хіба трамп міг *********** ? Не вірю, хіба може президент сша брехати
Ще є лотерея... не думав ?
І те що цей тепень щось думає - зовсім не означає що воно так і є
як що б дійсно бажали щось зробити зробили б давно, як з Індією.
ніяких паперів з санкціями на )(уйло у нього нема
Кiм Чен ИнТрамп.
Але Трамп з оточенням, це не Народ США!
Вітаю американців з появою Марахвону