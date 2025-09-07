РУС
Кошта после массированной атаки РФ по украинским городам призвал партнеров укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию

кошта

Глава Евросовета Антониу Кошта отреагировал на массированный обстрел РФ по Украине в ночь на воскресенье, 7 сентября. Он призвал партнеров "придерживаться выбранного курса": укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию путем дополнительных санкций.

Об этом глава Евросовета написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорить о мире, одновременно усиливая бомбардировки и нацеливаясь на правительственные здания и жилые дома - вот что такое "мир" по версии Путина", - написал Кошта.

Он отметил, что Россия начала эту войну, и Россия решила ее продолжать.

На фоне очередной массированной атаки РФ по Украине Кошта призвал партнеров к дальнейшему укреплению обороны Украины и усилению давления на РФ.

"Мы должны придерживаться выбранного курса: укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию путем дополнительных санкций в тесной координации с нашими союзниками и партнерами. Мои мысли с жертвами, ранеными и их семьями. Сила и стойкость украинского народа продолжают вдохновлять нас всех", - добавил Кошта.

Читайте также: Кошта: ЕС готовит новый пакет санкций против России и координирует действия с США

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Читайте также: Нужно усилить давление и ввести жесткие санкции против России, - МИД Нидерландов

обстрел (29379) россия (97090) Антониу Кошта (75)
+6
Спасибо за очередной призыв.... положим к другим тысячам призывам, будем ими отбивается
07.09.2025 17:41 Ответить
+6
Почали еврогеї дружно кудахтати. Вони так же голосно будуть нас захищати по гарантіях безпеки. Їх глибоке занепокоєння почують у сусідніх галактіках.
07.09.2025 17:42 Ответить
+6
Список поповнюється

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
07.09.2025 17:53 Ответить
Скільки грошей не дай -зенедоумки все розкрадуть.
07.09.2025 17:36 Ответить
Крадіжка на крові почалася з "Кузни" твого кумира.
07.09.2025 18:00 Ответить
Спасибо за очередной призыв.... положим к другим тысячам призывам, будем ими отбивается
07.09.2025 17:41 Ответить
Як із шифоньєра витягли його разом із Гуттерішом із нафталіна
07.09.2025 19:45 Ответить
Почали еврогеї дружно кудахтати. Вони так же голосно будуть нас захищати по гарантіях безпеки. Їх глибоке занепокоєння почують у сусідніх галактіках.
07.09.2025 17:42 Ответить
07.09.2025 17:53 Ответить
Сьогодні в них вихідний тому і строчуть друг за другом одне і теж
07.09.2025 17:52 Ответить
"Закликав", "потрібно" і т.д.
Один піздьож...
07.09.2025 19:01 Ответить
Кошта наш хлопець!!
07.09.2025 20:24 Ответить
 
 