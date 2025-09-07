Кошта после массированной атаки РФ по украинским городам призвал партнеров укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию

Глава Евросовета Антониу Кошта отреагировал на массированный обстрел РФ по Украине в ночь на воскресенье, 7 сентября. Он призвал партнеров "придерживаться выбранного курса": укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию путем дополнительных санкций.

Об этом глава Евросовета написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорить о мире, одновременно усиливая бомбардировки и нацеливаясь на правительственные здания и жилые дома - вот что такое "мир" по версии Путина", - написал Кошта.

Он отметил, что Россия начала эту войну, и Россия решила ее продолжать.

На фоне очередной массированной атаки РФ по Украине Кошта призвал партнеров к дальнейшему укреплению обороны Украины и усилению давления на РФ.

"Мы должны придерживаться выбранного курса: укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию путем дополнительных санкций в тесной координации с нашими союзниками и партнерами. Мои мысли с жертвами, ранеными и их семьями. Сила и стойкость украинского народа продолжают вдохновлять нас всех", - добавил Кошта.

Читайте также: Кошта: ЕС готовит новый пакет санкций против России и координирует действия с США

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Читайте также: Нужно усилить давление и ввести жесткие санкции против России, - МИД Нидерландов