Кошта после массированной атаки РФ по украинским городам призвал партнеров укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию
Глава Евросовета Антониу Кошта отреагировал на массированный обстрел РФ по Украине в ночь на воскресенье, 7 сентября. Он призвал партнеров "придерживаться выбранного курса": укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию путем дополнительных санкций.
Об этом глава Евросовета написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорить о мире, одновременно усиливая бомбардировки и нацеливаясь на правительственные здания и жилые дома - вот что такое "мир" по версии Путина", - написал Кошта.
Он отметил, что Россия начала эту войну, и Россия решила ее продолжать.
На фоне очередной массированной атаки РФ по Украине Кошта призвал партнеров к дальнейшему укреплению обороны Украины и усилению давления на РФ.
"Мы должны придерживаться выбранного курса: укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию путем дополнительных санкций в тесной координации с нашими союзниками и партнерами. Мои мысли с жертвами, ранеными и их семьями. Сила и стойкость украинского народа продолжают вдохновлять нас всех", - добавил Кошта.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
